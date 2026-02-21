Raed Arafat a condamnat ferm recentele agresiuni asupra medicilor de urgență din Borșa și Târgu Jiu

„Ce s-a întâmplat la Borșa și la Târgu Jiu este inacceptabil! Medici de urgență agresați fizic în timp ce încercau să salveze vieți. Nu pe hol, nu într-o discuție contradictorie, ci în camerele de resuscitare, în momente critice”, a subliniat acesta într-o postare pe rețelele de socializare.

Conform șefului DSU, în ambele cazuri, motivele care au dus la agresiuni asupra personalului medical au fost legate de refuzul echipelor de urgență de a permite accesul aparținătorilor în zonele de resuscitare. Raed Arafat a explicat că astfel de decizii nu sunt arbitrare, ci respectă reguli medicale stricte: „Este o regulă medicală de bază, o regulă de siguranță, făcută pentru pacient. Pentru ca echipa să poată lucra eficient și să aibă o șansă reală să salveze viața”.

Evenimentul de la Spitalul Județean Târgu Jiu

La Spitalul Județean Târgu Jiu, un medic a fost agresat de ruda unei paciente care se afla în Unitatea de Primiri Urgențe. În timp ce încerca să stabilizeze pacienta, acesta a fost bruscat și împins. Incidentul s-a soldat cu rănirea medicului, care s-a accidentat la picior în urma unei căzături.

Personalul de securitate a intervenit imediat, iar Poliția a fost sesizată. Două persoane implicate în agresiune, un bărbat și o femeie, au fost reținute.

Conducerea spitalului a condamnat ferm violența împotriva cadrelor medicale, iar Federația „Solidaritatea Sanitară” a cerut aplicarea prevederilor din contractul colectiv de muncă, care clasifică astfel de incidente drept accidente de muncă.

„Agresiunile fizice, amenințările și abuzul verbal împotriva angajaților din sănătate sunt inacceptabile”, au transmis reprezentanții Federației.

Raed Arafat a tras, de asemenea, un semnal de alarmă asupra creșterii agresivității față de personalul medical.

„Consecințele sunt clare: frică, tensiune, epuizare și, în final, un act medical afectat. Puțini cunosc faptul că medicii și asistenții din UPU sunt adesea aceiași oameni care urcă pe ambulanțele și pe elicopterele SMURD. Sunt cei care intervin la accidente grave, incendii, dezastre. Oameni care își riscă viața pentru a o salva pe a altora”, a declarat șeful DSU.

Efectele actelor de violență împotriva cadrelor medicale

Actele de violență împotriva cadrelor medicale nu doar că afectează siguranța acestora, dar au un efect negativ și asupra calității actului medical.

„Violența față de personalul medical are efecte imediate, dar și pe termen lung. Scade calitatea actului medical, crește riscurile pentru pacienți și îi îndepărtează pe profesioniști de un domeniu deja extrem de solicitant”, a adăugat Arafat.

În acest context, secretarul de stat a făcut apel la solidaritate și la respectarea regulilor, subliniind că nemulțumirile pot fi exprimate doar pe căi legale.

„Avem obligația să luăm poziție și să acționăm, nu doar prin sancțiuni legale, care există și sunt severe, ci și printr-un mesaj public ferm: «Medicii, asistenții, paramedicii, pompierii nu sunt ținte, așa cum nu sunt nici polițiștii sau jandarmii». Solidaritatea cu medicii agresați nu este un gest simbolic, ci o obligație morală. Dacă nu apărăm oamenii care ne salvează, pierdem exact ceea ce contează cel mai mult în momentele critice, pierdem umanitatea, profesionalismul și curajul lor”, a concluzionat Raed Arafat.

