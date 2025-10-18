David Attenborough a câştigat premiul pentru Outstanding Daytime Personality

Britanicul în vârstă de 99 de ani a câştigat premiul pentru Outstanding Daytime Personality, categorie non-daily, cu filmul Netflix care prezintă un grup de maimuţe care trăiesc în jungla din Sumatra, Indonezia, aceasta câştigând încă două premii.

Recordul anterior

Anterior, recordul era deținut de actorul Dick Van Dyke, care avea 98 de ani când a câștigat premiul pentru cel mai bun actor invitat într-un serial dramatic difuzat în timpul zilei, în 2024.

Ceremonia de premiere

Ediția a 52-a a premiilor Daytime Emmy a avut loc vineri în Pasadena, California. David, care va împlini 100 de ani în opt luni, nu a fost prezent la eveniment.

Alte premii pentru documentar

Potrivit BBC, Secret Lives of Orangutans a mai câștigat premiile pentru cea mai bună regie muzicală și compoziție, precum și pentru cea mai bună echipă de regie pentru un program non-ficțiune difuzat în timpul zilei, filmat cu o singură cameră.

Cariera impresionantă

David Attenborough are o carieră de peste 70 de ani ca scenarist, prezentator și naturalist. Vocea sa a devenit emblematică pentru programele de istorie naturală în Marea Britanie și în întreaga lume vorbitoare de limbă engleză.

