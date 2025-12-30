1. Clima – motivul nr. 1

În Tenerife sunt 20… 28°C tot anul, fără iarnă propriu-zisă. În nordul insulei plouă mai des, dar în sud (Adeje, Arona, Los Cristianos, Playa de las Américas) sunt 320-340 de zile însorite pe an.

Pe continent: Málaga e OK, dar vara +40°C și iarna 10… 12°C; Barcelona și Madrid au ierni reci, în nordul Spaniei plouă 150-200 de zile pe an.

Pentru cine urăște frigul și umiditatea, Tenerife câștigă detașat.

2. Costul vieții

Chirii mai mici decât în Barcelona, Madrid, Valencia sau San Sebastián.

Apartament cu un dormitor în Los Cristianos/Adeje: 750-1.100 €;

Același apartament în centrul Barcelonei: 1.300-2.000 €, în Madrid: 1.200-1.800 €;

Málaga e mai aproape ca preț, dar tot mai scump decât Tenerife la chirii pe termen lung.

Benzina fără plumb, de exemplu, costă între 1,1 și 1,2 euro. Țigările sunt ieftine, pleacă de la 1,69 de euro. În schimb, a crescut prețul chiriilor: pe malul mării, nu mai găsești aproape nimic sub 1.000 de euro pe săptămână.

Prețul unui apartament în zonă bună, aproape de plajă, pleacă de la 300.000-330.000 de euro. Un apartament cu două dormitoare pe deal, după autopistă, poate fi de la 180.000 de euro în sus.

Pe Costa del Silencio se închiriază un apartament cu un dormitor cu 650 de euro pe lună. În bani, intră și întreținerea, de circa 50 de euro. Chiriașii plătesc lumina și apa.

Insula este considerată încă zonă defavorizată. TVA în insulă este 7%, față de 21% în Spania continentală. Impozitul pe profit este de 19%.

3. Stil de viață „vacanță permanentă”

Plaja este aproape de casă, sunt plaje pentru surf, sunt excursii unde pot fi observate balene – toate la îndemână; se pot face drumeții în Teide, parapantă etc.

Mulți spun: „Mă simt ca în concediu 365 de zile pe an“. Pe continent ai nevoie de weekenduri lungi sau de concedii ca să ajungi la mare sau la munte.

4. Comunitate românească foarte mare

În Tenerife sunt peste 70.000-80.000 de români, „cel mai mare grup de străini”. Sunt magazine românești (La Orotava, Los Cristianos, Puerto de la Cruz), biserici ortodoxe, medici români, frizerii etc.

În multe zone din sud auzi mai des română decât spaniolă pe stradă. Te simți „ca acasă“, dar cu soare.

5. Muncă și salarii decente în turism

În turism (hoteluri, restaurante, rent-a-car, ghizi, entertainment) se câștigă bine dacă vorbești câteva limbi.

Mulți români fac 1.500-2.500 € net/lună lucrând în hoteluri de 4-5 stele, mai mult decât media din România și decât multe joburi de pe continent, în Spania continentală, în afară de Madrid sau de Barcelona.

Un manager de hotel sau un bucătar poate ajunge la 3.000-4.000 de euro.

Nu vă simțiți ca pe o insulă în mijlocul oceanului?

Da și nu.

Zboruri ieftine și multe: Ryanair, Vueling, Binter – spre Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla etc. ai bilete dus-întors și la 30-60 € la ofertă.

Spre România: charter din Tenerife Sud cu Wizz/Ryanair/HiSky (București, Cluj, Iași) aproape săptămânal iarna, zilnic vara (5 ore și jumătate de zbor).

Mulți spun: „Mă duc la București mai des și mai ieftin decât dacă aș locui în Málaga sau la Bilbao“.

Cine regretă și se mută înapoi pe continent?

Cei care vor viață de noapte ca în Madrid/Barcelona.

Cei care au joburi remote bine plătite și vor să iasă în fiecare seară în 50 de localuri diferite.

Cei care au copii adolescenți și vor universități de top. Tenerife are Universitatea La Laguna, dar nu se compară cu Complutense Madrid sau UB Barcelona.

Cei care nu suportă „mentalitatea de insulă“: totul mai încet, uneori chiar „mañana“.

Concluzie

Ce spun români stabiliți în Tenerife:

Am ales Tenerife pentru că vreau să trăiesc ca în vacanță, să nu mai port geacă iarna, să ies la plajă în ianuarie și să am comunitate românească mare.

Izolarea nu o simt, pentru că zbor des și ieftin, iar calitatea vieții e superioară oricărui oraș de pe continent la același cost.

Dacă îți place ideea de „viață lentă, soare etern și mare aproape“, Tenerife câștigă. Dacă vrei agitație urbană, carieră corporate și evenimente culturale nonstop, continentul e mai potrivit.

