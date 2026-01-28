Instabilitatea cronică a terenului, agravată de ploile recente și de eroziune, a dus la cedarea terasamentului, existând riscul ca întreaga platformă a drumului să se distrugă.

Blocaj administrativ și măsuri de urgență

Deși situația necesită o intervenție rapidă, Consiliul Județean (CJ) Prahova a explicat că nu poate demara imediat lucrările de consolidare.

Motivul este unul administrativ: segmentul de drum afectat se află în proprietatea Primăriei Câmpina.

„În prezent, acest sector de drum se află în administrarea municipalității Câmpina. Din acest motiv, Consiliul Județean Prahova nu poate interveni direct în această etapă. Pentru a putea demara lucrările, drumul trebuie să fie preluat în administrarea Consiliului Județean. În acest sens, au fost deja demarate procedurile de preluare a drumului”, a transmis CJ Prahova.

După finalizarea acestui demers, autoritățile județene vor începe realizarea studiilor geotehnice și a raportului de expertiză, pe baza cărora vor fi stabilite soluțiile tehnice sigure, adaptate condițiilor din teren și din subteran.

Până la clarificarea completă a situației, „nu este posibilă intervenția în regim de urgență, orice lucrare grăbită putând agrava situația existentă”, a mai anunțat CJ Prahova.

Trafiul este deviat pe rute alternative

Între timp, traficul este deviat integral pe rute alternative, iar zona rămâne sub monitorizare constantă.

Localnicii se tem de izolarea comunității și cer soluții definitive, respingând reparațiile provizorii.

Autoritățile județene evaluează în paralel pagubele pentru a decide alocarea fondurilor de urgență necesare expertizării și consolidării versantului.

Până la remedierea situației, șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență sau să utilizeze trasee ocolitoare.

