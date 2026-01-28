„Doamne ferește! 2025!!! Știu că pentru mulți a fost greu acest an. Și meme-urile de pe social media zic că a fost ceva rău de tot (râde), dar pentru mine a fost și cu… cancer. Toate ca toate, dar, pe lângă faptul că am avut un an ciudat, am avut și cancer. Multă lume a trecut prin lucruri foarte grele în 2025, ce-i drept… Din fericire, eu am fost și norocoasă, că am avut o formă ușoară de cancer și am avut o echipă extraordinară de medici, am avut sprijinul familiei, al prietenului meu, Andrei.

Am avut un adenocarcinom de glandă salivară, adică o tumoră pe cerul gurii, neereditară, nu de la fumat, pur și simplu un accident genetic, două gene s-au ciocnit, au proliferat, și aia a fost. Am avut o mică umflătură pe cerul gurii, am crezut că e benignă, însă a crescut. Am scos-o, să vedem ce e, să facem o biopsie excizională. Analizele au arătat că era malignă.

Eu în momentul ăla repetam la un spectacol, la Teatrul Național, Nimic nu e întâmplător, unde jucam o doctoriță care urla la pacienta ei că are cancer în stadiul patru și că ar trebui să meargă la operație. Am terminat repetițiile, am scos în iunie avanpremiera, apoi am făcut a doua operație la Cluj, iar după, și pe următoarele două. Am muncit până la final de iunie, când am luat vacanță, iar după ultima operație au mai trecut câteva săptămâni și ne-am întors la repetiții”, a spus Ada Galeș pentru revista VIVA!

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Ada Galeș a fost susținută permanent de mama ei, un sprijin real, care i-a ridicat moralul în cea mai dură perioadă.

„Am avut momente în care mi-a fost greu, momente în care am fost speriată, ai momente înainte de operație în care îți faci liste, le dai mesaje oamenilor cărora crezi că le-ai greșit cu ceva sau cărora vrei să le spui că îi ierți. Trebuie să știi că e normal să treci și prin astfel de clipe, că e OK să-ți fie frică.

Eu m-am simțit privilegiată că am avut o terapeută bună și o mamă extraordinară, care este și ea coach și terapeută. Mama a știut foarte bine cum să gestioneze toată perioada asta pentru mine. Pentru ea… nici acum nu știu cât de greu a fost pentru că nu-mi zice, îi este și greu să vorbească despre asta.

Uite, acum are lacrimi în ochi și vrea să plece de lângă noi. Mie îmi e ușor să vorbesc despre asta, că am și trecut, și am și o apetență spre a mă deschide, dar unei mame, fraților, îi e extrem, extrem de greu. Sprijinul ei a contat enorm, a fost de neclintit, a fost amuzantă, puternică…

A făcut în așa fel încât să fie totul despre mine, să fiu eu cea susținută, că eu aveam nevoie să fiu bine. Oamenii din jurul meu au știut să-mi ofere asta. Mă rog, și eu am fost OK cu ei, pentru că știu că le-a fost greu”, a mai spus Ada Galeș în cadrul interviului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE