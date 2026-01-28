Inițial, celebrul actor a avut un proces cu Antena 1, însă cele două părți s-au împăcat și totul a fost dat uitării. Mai mult decât atât, Mihai Bendeac s-a întors în televiziune, chiar în locul de unde plecase, însă nu tot la „iUmor”, ci la o nouă emisiune.

Mai exact, Mona Segall a pus bazele proiectului „The Ticket”, în juriul căruia s-a regăsit și Mihai Bendeac. Astfel, după o pauză de aproximativ trei ani, actorul a revenit la Antena 1.

Într-un dialog pe care l-a purtat cu Libertatea, Mihai Bendeac a spus că nu a simțit că s-ar fi retras din televiziune, pentru că a lucrat o perioadă la alte proiecte.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

„Asta este o părere că am fost retras. Eu nu am fost deloc retras. A fost o perioadă… Ultimii doi ani au fost cei mai plini din toată cariera mea, pentru că am făcut foarte multe lucruri, am muncit încontinuu, am lucrat încontinuu… Dacă te referi strict la această zonă de expunere, mie mi-a făcut foarte bine. Nu cred că m-am reîncărcat, dar cred în același timp că uneori e bine să îți iei o pauză de expunere.

Pentru că, și mai ales că… știi care e chestia? Chiar dacă fac o profesie și să ne înțelegem, eu nu fac parte din acea categorie de artiști care să spună: «Nu mai suport asta cu celebritatea»! Nu, pentru că eu, încă de când eram în liceu, mi-am dorit foarte mult să am celebritate ca artist. Numai că, fiind în același timp… Că aceste două chestii se bat cap în cap! Fiind în același timp o fire emotivă… E un paradox și din paradoxul ăsta se nasc tot felul de… Și de asta e bine uneori să stai un pic, să mai pui «Stop»”, a spus Mihai Bendeac în exclusivitate pentru Libertatea.

Întrebat concret la ce proiecte se referă, Mihai Bendeac a spus că este vorba despre o carte pe care a scris-o, despre piesele de teatru în care a jucat, dar și despre filmul „Băieți de oraș: Golden Boyz”, care ajunge în cinematografele din România pe 6 februarie 2026.

„Am făcut filmul, am făcut spectacole, am scris o carte”, a mai afirmat Mihai Bendeac în exclusivitate pentru Libertatea.

Filmul „Băieți de oraș: Golden Boyz” îi aduce pe marele ecran pe actorii Mihai Bendeac (Roby Roberto Manea), Vlad Drăgulin (Malone), Cosmin Nedelcu (Dorian), Anca Dinicu (Gina Felea), Doina Teodoru (Renatta), Lorena Luchian (Daniela).

În tradiția serialului, filmul păstrează tonul urban, autoironic și extrem de recognoscibil pentru publicul românesc, dar mizează acum pe o scară cinematografică diferită: cadre de cinema, o coloană sonoră atent curatoriată și o narațiune care îmbină comedia cu momente de vulnerabilitate autentică.

Filmul își propune să ducă mai departe temele care au făcut serialul atât de relevant: aspirația socială și dorința de statut, obsesia pentru imagine și succes „de oraș”, contrastul dintre viața de cartier și visul de „Golden Boyz”, loialitatea și prieteniile testate în situații-limită.

„N-aș fi putut să-mi închipui că întoarcerea la un univers pe care nu l-am mai trăit de vreo opt ani o să-mi aducă atâta bucurie. Am încercat să mă pun în locul oamenilor care iubesc aceste personaje și să lucrez la film precum un fan, mai degrabă decât ca un regizor. Sunt foarte fericit de rezultat. Subliniez. Foarte”, a spus Mihai Bendeac despre filmul „Băieți de oraș: Golden Boyz”, care ajunge în cinematografele din România pe 6 februarie 2026.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE