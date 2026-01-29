Donald Trump a mobilizat trupe în orașele americane conduse de democrați

Trump a mobilizat trupele în orașe conduse de democrați, inclusiv Washington şi Los Angeles, sub pretextul luptei împotriva criminalității.

Aceste acțiuni au generat o rezistență semnificativă, atât din partea autorităților locale, cât și a instanțelor, inclusiv Curtea Supremă a SUA. Justiția nu i-a dat voie lui Donald Trump să trimită militari în Chicago, iar în decembrie 2025, președintele a anunțat retragerea Gărzii Naţionale din Chicago, Portland şi Los Angeles, după mai multe decizii nefavorabile în instanţă.

Desfășurarea trupelor în orașele americane a costat SUA aproape 500 milioane de dolari

Desfășurarea forțelor militare în orașele americane, ordonată de Donald Trump, a costat aproape 500 de milioane de dolari în 2025, conform unei estimări publicate miercuri de Biroul bugetar al Congresului (CBO).

Raportul CBO a fost întocmit ca răspuns la o solicitare a senatorului democrat Jeff Merkley, membru de frunte al Comitetului pentru Buget al Senatului. Documentul de 10 pagini arată că desfășurarea Gărzii Naționale în șase orașe precum Los Angeles, Chicago, New Orleans, Memphis (Tennessee), Portland (Oregon) și Washington, a costat contribuabilii aproximativ 496 de milioane de dolari până la sfârșitul anului 2025.

„Costurile acestor desfășurări sau ale altora viitoare sunt extrem de incerte, în principal din cauza dificultății de a anticipa cu exactitate amploarea, durata și locația acestora”, se arată în raportul CBO, potrivit The Hill.

Operațiunea din Washington a fost cea mai costisitoare

„Aceste decizii au costat aproximativ 496 de milioane de dolari în 2025”, a declarat Phillip Swagel, directorul CBO, într-un raport publicat la cererea unui congresmen democrat.

Operaţiunea din Washington a fost cea mai costisitoare, implicând aproximativ 2.600 de militari din Garda Naţională şi un buget de 223 de milioane de dolari.

Președintele Trump a început să trimită trupe în iunie 2025, inclusiv în orașe unde avuseseră loc demonstrații împotriva politicilor sale privind imigrația. În Washington, Trump a justificat desfășurarea Gărzii Naționale prin necesitatea reducerii criminalității din oraș.

Cât ar plăti SUA pentru trupele lui Donald Trump în fiecare lună

Desfășurarea continuă a trupelor Gărzii Naționale, în dimensiunile curente, ar costa 93 de milioane de dolari pe lună.

Trimiterea a 1.000 de militari într-un oraș în 2026 ar avea un cost lunar cuprins între 18 și 21 de milioane de dolari, în funcție de costul vieții din orașul respectiv, conform raportului CBO citat de presa americană. Pe 31 decembrie 2025, Trump a anunțat încheierea desfășurării trupelor în trei orașe – Chicago, Los Angeles și Portland.

Decizia a venit la o săptămână după ce Curtea Supremă a respins cererea sa de a trimite membri ai Gărzii Naționale în zona Chicago pentru a proteja oficialii federali implicați în implementarea agendei sale de imigrație.

Orașele din SUA în care Donald Trump a trimis cei mai mulți militari

Conform datelor bugetare pentru anul 2025, resursele financiare și umane au fost concentrate în special în următoarele centre urbane:

Washington: A reprezentat cea mai amplă operațiune, cu 2.600 de militari desfășurați. Costul total pentru capitală s-a ridicat la 223 de milioane de dolari, fiind singura zonă unde prezența trupelor a fost prelungită pe termen nelimitat.

Los Angeles: Operațiunile au început în luna iunie și au generat costuri de 193 de milioane de dolari.

Memphis: Pentru unitățile trimise în acest oraș, statul american a plătit 33 de milioane de dolari.

Portland: Desfășurarea militară din această zonă a costat 26 de milioane de dolari.

Chicago: În acest oraș, cheltuielile s-au ridicat la 21 de milioane de dolari, suma fiind limitată de mai multe blocaje juridice în instanțele federale.

Cum a început Donald Trump să trimită trupe în orașele din SUA

Mobilizările militare ordonate de Donald Trump pe teritoriul Statelor Unite au început în vara anului 2025, fiind fundamentate oficial pe necesitatea combaterii criminalității și a securizării frontierelor. Această strategie a implicat utilizarea Gărzii Naționale pentru sarcini care, în mod obișnuit, revin forțelor de poliție locale.

Deși mai mulți oficiali locali au contestat deciziile în instanță, unitățile militare au fost trimise în mai multe metropole americane.

Majoritatea acestor operațiuni au fost sistate la sfârșitul lunii decembrie 2025, în urma unor decizii judecătorești care au limitat autoritatea președintelui de a utiliza trupele federale pentru ordinea publică internă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE