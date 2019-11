Cartile Usborne sunt prezente si in Romania, prin intermediul unor magazine online precum Dwyn Shop. De fapt, Dwyn Shop ofera mult mai multe produse decat carti. Infiintat in anul 2004 si axandu-se initial doar pe produse IT, magazinul s-a dezvoltat ulterior, oferind o gama diversificata de produse. Astfel, la Dwyn Shop sunt disponibile in prezent electrocasnice mari si mici, produse pentru casa si gradina si, de cativa ani, jucarii si articole pentru copii. De 3 ani, magazinul este partener cu editura Usborne.

Incheind aceasta mica paranteza, trebuie sa va spunem ca Usborne, spre deosebire de majoritatea editurilor, are o echipa care concepe si scrie aproape toate cartile. Cu o echipa de peste 35 de editori si scriitori, mai mult 50 de designeri, publica peste 300 de carti distincte pe an. Usborne este o editura din Marea Britanie, de dimensiuni medii, care insa a cucerit o intreaga lume.

Lista Usborne de aproape 3.000 de titluri variaza de la carti jucause pentru bebelusi pana la fictiune pentru adulti. Sunt incluse carti de activitati, carti cadou, carti cu informatii stiintifice pentru copii, carti tactile, carti cu stickere etc. Exista, intr-adevar, o carte Usborne pentru fiecare copil, de la nastere pana la adolescenta, si la Dwyn Shop pot fi gasite majoritatea.

De exemplu, orice copil va iubi o carte precum Marea carte a stelelor si planetelor. Este o carte educativa, prin intermediul careia, impreuna cu copilul, puteti explora spatiul cosmic cu misterele si imensitatea lui. Veti invata lucruri fascinante despre Soare, steaua care lumineaza sistemul nostru, dar si despre restul planetelor. Veti afla caracteristicile lor, ce sateliti au si multe alte lucruri interesante. Apoi, veti calatori mai departe, pana la stele de mari dimensiuni, galaxii, constelatii si multe alte lucruri.

Pentru ca vine Craciunul, puteti alege o carte specifica sarbatorilor, precum Christmas Stories for Little Children. Este o carte in limba engleza si daca le puteti citi in aceasta limba ar fi extraordinar. In carte sunt 6 povesti magice despre aceasta perioada din an. Sunt povesti despre un Mos Craciun fals, despre niste diamante furate, despre un concurs pentru cel mai bine imbracat om de zapada sau despre ziua libera a lui Mos Craciun. Cartea, pe langa povestioarele amuzante, are si niste ilustratii extrem de dragute.

Si totusi de ce adoram cartile Usborne?

1. Au o calitate uimitoare

Cartile Usborne sunt foarte rezistente. Pentru cei mai mici, exista carti unice de panza ale caror pagini pot fi trase sau “rontaite” in voie de strengari. De asemenea, cartile cu pagini groase, cartonate, sunt extrem de rezistente si frumoase.

2. Au ilustratii frumoase si distractive

Cartile Usborne au ilustratii minunate, realizate artistic, , de care se bucura toti copiii si adultii! Sunt luminoase, distractive si potrivite oricarei varste.

3. Au litere mari si ingrosate in texte

Astfel, cei care abia incep sa citeasca se vor descurca mai usor in identificarea fiecarei litere in parte. Usborne ofera un real ajutor in formarea educationala a copiilor.

4. Sunt interactive

Copii nu numai ca vor avea parte de o lectura fascinanta, ci se pot si juca cu aceste carti. Putem chiar oferi un exemplu: 1000 Christmas Stickers. Este o carte tot in limba engleza, interactiva si usor de inteles chiar daca cei mici nu vorbesc limba sau chiar daca voi, ca parinti, nu veti putea sa o cititi. Asta pentru ca in carte nu exista texte, ci pagini cu scene de Craciun pe care cei mici vor fi nevoiti sa le “populeze” cu stickerele disponibile.

Cred ca v-am captat deja atentia. Orice carte pentru micutii dvs. este disponibila imediat sau, daca nu este pe site, poate fi adusa, rapid, prin comanda. In plus, va recomandam sa profitati de ofertele avantajoase de Black Friday de la Dwyn Shop si sa va aprovizionati inca de acum cu carti speciale pentru Mos Nicolae sau Mos Craciun. Va garantam ca cei mici vor adora cartile magice din Libraria Usborne.

