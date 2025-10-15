Paradoxul mașinii de spălat

În orice casă se pot acumula mirosuri neplăcute, fie în baie, în bucătărie sau chiar în dormitoare. Totuși, un loc care tinde să miroasă mai urât decât altele este, în mod paradoxal, mașina de spălat rufe. Practic, aparatul electrocasnic din casele noastre pe care îl folosim pentru a ne oferi haine curate și cu miros proaspăt este responsabil pentru unele dintre cele mai neplăcute mirosuri din casă.

Cel mai probabil, și tu te-ai confruntat la un moment dat cu acest fenomen nedorit, care se întâmplă din cauza faptului că, în interiorul mașinii de spălat, există mediul propice pentru dezvoltarea bacteriilor din cauza umidității reziduale și lipsei de ventilație. În scurt timp, tamburul începe să emane un miros respingător de mucegai care nu dispare ușor, iar ceea ce este mai grav este faptul că acest miros se poate transfera și pe haine, făcându-le să miroasă ca și cum ar trebui spălate din nou.

Din fericire, există soluții eficiente pentru a scăpa de această problemă o dată pentru totdeauna, iar noi îți vom prezenta câteva dintre cele mai utile și eficiente soluții.

Ce cauzează mirosul neplăcut

Punem mașina de spălat la treabă în mod constant, iar în timp, reziduurile de detergent, părul, murdăria, uleiurile corporale și altele se pot acumula în garnituri, etanșări și dozatoarele de detergent care, pe termen lung, încep să miroasă urât. Atât mașinile cu încărcare frontală, cât și cele cu încărcare verticală pot dezvolta mirosuri neplăcute, însă primele tind să fie mai afectate, iar principalul motiv îl reprezintă garnitura de cauciuc de la ușa mașinii.

Aceasta este utilă pentru a preveni scurgerile, dar umezeala colectată în timp favorizează apariția mucegaiului și a bacteriilor. Un alt motiv pentru care mașinile cu încărcare frontală pot mirosi mai puternic este acumularea mai mare de murdărie și de resturi, potrivit specialiștilor de la Molly Maid.

Aceste mașini sunt proiectate să fie mai eficiente energetic și să folosească mai puțină apă decât modelele cu încărcare verticală. În consecință, nu există suficientă apă pentru a clăti complet detergentul, cu excepția cazului în care folosești un detergent special pentru mașini HE (High Efficiency).

Dacă utilizezi detergent obișnuit, reziduurile se lipesc de murdărie, formând un strat vâscos și urât mirositor. Nu în utlimul rând, este destul de evident faptul că ceea ce punem în mașina de spălat joacă un rol important în apariția mirosurilor neplăcute. Hainele foarte murdare și pătate vor lăsa în mod natural un miros urât după un ciclu de spălare.

Cum identifici sursa mirosului

Înainte de a începe procesul de curățare a mașinii de spălat este important să identifici de unde provine exact mirosul. Acest lucru te va ajuta să acționezi eficient și să previi reapariția problemei. De exemplu, dacă mirosul vine de la tambur, cauza este, cel mai probabil, umezeala combinată cu depunerile de detergent. În cazul în care mirosul se simte mai tare la garnitura de cauciuc a ușii, în mod sigur acolo s-a acumulat mucegai.

Dacă mirosul apare în timpul spălării sau imediat după prima evacuare a apei, atunci problema poate să provină de la filtru sau de la furtunul de scurgere. Atunci când mașina de spălat emană un miros neplăcut chiar și atunci când nu funcționează, cel mai probabil că în interiorul s-au dezvoltat bacterii anaerobe din cauza umidității reziduale și a lipsei de ventilație.

Un test simplu pentru a depista de unde vine mirosul este să pornești un ciclu scurt de spălare fără să introduci haine în cuvă. Dacă mirosul persistă, este un semn clar că mașina are nevoie de o curățare profundă. Asta pentru că există și alți factori care determină apariția mirosului greoi, cum ar fi ulei corporal, murdărie, păr și alte reziduuri, potrivit specialiștilor de la Domex. Toate acestea pot rămâne prinse în garnitura ușii, etanșări și în sertarul pentru detergent, lăsând un miros departe de prospețimea dorită.

Cum scapi de mirosul neplăcut din mașina de spălat

Mirosurile neplăcute din interiorul mașinii de spălat au mai multe cauze posibile. De cele mai multe ori, nu este vorba despre o defecțiune, ci despre întreținerea incorectă sau chiar lipsa unei curățări periodice. Iată care sunt cele mai frecvente cauze:

Folosește un detergent special pentru curățarea mașinii

Curățarea mașinii de spălat este primul pas la care apelează majoritatea oamenilor, însă nu este suficient doar să speli garnitura, ci rulează un program cu un produs special conceput pentru curățare. Este recomandat să folosești un astfel de produs o dată la 3-6 luni pentru a elimina bacteriile și depunerile reziduale.

Îndepărtează depunerile de calcar

Curățarea nu se rezumă la cuva mașinii de spălat. Calcarul poate contribui și el la apariția mirosurilor neplăcute, blocând conductele și favorizând acumularea de detergent și de bacterii. Detergenții folosiți pentru curățarea mașinii de spălat nu elimină întotdeauna calcarul, așa că poți folosi un produs dedicat. Dacă pui o cantitate mai mare de detergent pentru a compensa apa dură, problema se poate agrava mai rapid.

Golește și curăță filtrul

Ca parte a curățării profunde, filtrul trebuie golit și curățat. Acesta se află de obicei într-un panou mic situat în partea frontală a mașinii, sub tambur. Procesul de curățare nu este plăcut pentru că în interior se acumulează apă stătută care miroase foarte urât. Pentru asta, deconectează mașina de la priză și consultă manualul cu instrucțiuni.

Modelele moderne au un mic furtun de drenaj în spatele panoului filtrului, pe care îl poți folosi pentru a scurge treptat apa într-un vas. Dacă deții un model mai vechi este posibil să fie nevoie  să desfaci direct filtrul. Pune prosoape sub mașină și folosește un bol puțin adânc pentru a colecta apa. Deșurubează cu grijă și treptat filtrul până când apa începe să se scurgă. După ce s-a scurs în sfârșit, scoate filtrul, îndepărtează murdăria și spală-l cu apă caldă. Șterge și carcasa filtrului cu o lavetă umedă. Repetă operațiunea lunar pentru a preveni blocajele și mirosurile neplăcute.

Elimină mucegaiul

Dacă observi mucegai în jurul garniturii de cauciuc, șterge-l cu o soluție diluat de înălbitor aplicată pe o lavetă din microfibră și las-o să se usuce complet înainte de a folosi din nou mașina.

De ce miroase urât în mașina de spălat și cum o cureți corect - Imagine cu mucegai în jurul cauciucului de etanşare de la uşa maşinii de spălat.
Mașinile cu încărcare frontală dezvoltă mirosuri neplăcute şi din cauza mucegaiului format la garnitura de cauciuc a ușii

Curăță și sertarul pentru detergent cu o periuță de dinți veche sau cu o perie electrică pentru a ajunge în colțurile greu accesibile. Dacă murdăria este persistentă, lasă sertarul la înmuiat în apă caldă cu detergent. Poți curăța și compartimentul unde intră sertarul, dar asigură-te că mașina este oprită, notează GoodHousekeekping.com.

Schimbă-ți obiceiurile

Pentru a preveni apariția mirosurilor, primul pas este să elimini umezeala rămasă după fiecare spălare. După ce scoți hainele, șterge interiorul ușii și garnitura cu o lavetă uscată. De asemenea, lasă ușa și sertarul pentru detergent deschise pentru aerisire. Dacă ai copii sau animale de companie, poți folosi o clemă specială pentru a menține ușa întredeschisă în siguranță. Nu lăsa hainele ude sau murdare în cuvă, deoarece blochează ventilația și favorizează dezvoltarea bacteriilor. Ideal este să pornești mașina imediat după ce o încarci și să scoți rufele cât mai repede după terminarea ciclului de spălare.

Nu supraîncărca mașina

Din dorința de a spăla mai multe lucruri deodată, din considerente de economie (apă, curent), mulți sunt tentați să umple tamburul, însă trebuie să știi că o mașină supraîncărcată nu va spăla eficient. Detergentul nu se va distribui uniform, hainele nu se vor mișca liber, iar mașina nu va putea stoarce corect. Rezultatul va fi un morman de haine ude și urât mirositoare în cuvă. Ideal este să umpli tamburul doar cel mult trei sferturi din capacitatea sa.

Nu folosi prea mult detergent

O altă greșeală frecventă este folosirea excesivă de detergent. Poți observa acest lucru dacă vezi spumă rămasă pe garnitură după finalizarea ciclului. Prea mult detergent nu va fi complet clătit, iar spuma rămasă va favoriza dezvoltarea bacteriilor și mirosurilor neplăcute. Folosește întotdeauna cantitatea recomandată și ține cont de duritatea apei și de gradul de murdărie al hainelor.

Alege programul potrivit

Adesea, tindem să spălăm la temperaturi mai scăzute pentru a economisi energie și, deci, bani și pentru a contribui la protejarea mediului, însă trebuie să știi că în acest fel nu vei omorî bacteriile. Ciclurile scurte pot lăsa detergentul parțial dizolvat, mai ales cel sub formă de pulbere, ceea ce contribuie la blocaje și, implicit, la apariția mirosurilor.

Altfel spus, cu cât vei folosi mai des programe scurte sau cicluri la temperaturi mai mici, cu atât mașina de spălat va fi mai vulnerabilă la dezvoltarea bacteriilor și mirosurilor. Nu trebuie să întrerupi utilizarea acestor programe, însă este recomandat să rulezi o spălare „de întreținere” o dată pe lună, adică o spălare fără haine, la 60°C sau mai mult pentru a curăța reziduurile din conducte.

Verifică furtunul de evacuare

Dacă mirosul persistă după cei ai încercat toate aceste metode, verifică furtunul de evacuare din spatele mașinii de spălat. Asigură-te că aceasta este scoasă din priză înainte de a o mișca și a cere ajutor dacă este prea grea. Furtunul ar putea fi obturat, blocând astfel scurgerea optimă a apei. Dacă problema persistă este posibil să existe un blocaj intern și ar trebui să chemi un specialist.

Cât de des trebuie curățată mașina de spălat

Dacă ești ca majoritatea oamenilor, probabil nici nu-ți amintești ultima dată când ai curățat mașina de spălat. Până când apare mirosul neplăcut, această sarcină nu pare o prioritate. Unii specialiști recomandă o curățare completă o dată la două săptămâni. În general, frecvența utilizării ar trebui să determine ritmul curățării. Dacă folosești mașina de spălat rar, o curățare pe lună este suficientă. În schimb, dacă speli mai des, este indicat să o cureți săptămânal.

Vezi şi ce haine nu se spală la mașina de spălat!

