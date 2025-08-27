Ce sunt orhideele

Familia orhideelor (Orchidaceae) este unul dintre cele mai mari și mai diversificate grupuri de plante cu flori de pe Terra, care au forme, dimensiuni, culori și modele variate ale florilor lor impresionante. Se estimează că în lume există astăzi aproximativ 30.000 de specii și peste 120.000 de hibrizi creați de om, care se regăsesc pe toate continentele, cu excepția Antarcticii, și în aproape orice tip de habitat.

Deși există atât de multe specii, în casele și grădinile oamenilor se întâlnesc doar câteva genuri, care ușor de întreținut, cum ar fi Phalaenopsis, Cattleya, Dendrobium, Oncidium și Vanda. Cele mai multe orhidee cresc în pădurile tropicale, unde au un mediu propice dezvoltării și înfloririi, cu umiditate și umbră. Totuși, nu toate orhideele tolerează căldura, multe având nevoie de climate mai reci, deoarece cresc la altitudini mari, în munți, unde temperaturile pot scădea foarte mult noaptea.

Ca plante care trăiesc în păduri, multe orhidee cresc ca epifite, ceea ce înseamnă că se dezvoltă pe copaci, agățându-se cu rădăcini aeriene groase și stocând apă fie în frunzele cărnoase, fie în tulpinile îngroșate, denumite pseudobulbi. De asemenea, există și orhidee care cresc în sol, inclusiv speciile native din Marea Britanie, care sunt cunoscute drept terestre. Unele orhidee cresc chiar și pe stânci, iar acestea sunt numite litofite, relatează Orchids.uk.com.

Recomandări (Contra)Bilanțul lui Nicușor Dan la 100 de zile de mandat: relație rece între Palate, lipsa unei echipe și multă indecizie politică

Orhideele simpodiale

Orhideele simpodiale au adesea pseudobulbi, care stochează apă și nutrienți importanți, oferind plantei energia necesară pentru a crește și pentru a înflori. Aceste orhidee cu bulb cresc pseudobulbi noi în fiecare an, în timp ce florile din sezonul următor se dezvoltă din cei mai noi pseudobulbi. Tulpinile îngroșate pot avea diverse forme și dimensiuni, fiind rotunde și pline sau înalte și subțiri, dar și tot felul de variații între acestea. Pseudobulbii mai vechi nu mai înfloresc de regulă, dar rămân pe plantă ani de-a rândul, oferind suport pentru dezvoltarea ulterioară a frunzelor și a florilor. În același timp, pseudobulbii sunt excelente organe de stocare a hranei, care ajută planta să depășească cu bine perioadele mai uscate din an fără să se deshidrateze. Dacă pseudobulbii încep să se ofilească, acesta este un prim semn că planta este prea uscată și trebuie să își consume rezervele. În mod alternativ, dacă rădăcinile putrezesc din cauza excesului de apă, pseudobulbii se pot ofili, deoarece nu mai pot prelua suficientă apă.

Orhideele monopodiale

Orhideele monopodiale, cum ar fi speciile Phalaenopsis sau Vanda, cresc pe o tulpină centrală, cu frunze cărnoase de ambele părți ale acesteia. Ele au numeroase rădăcini aeriene care ajută la absorbția umidității, deoarece nu au pseudobulbi în care să stocheze apă, așa cum au orhideele simpodiale. Acest tip de orhidee cresc, de regulă, în habitate care sunt umede mereu pe tot parcursul anului, așa că nu au nevoie de rezerve mari de apă în bulbii lor. Dacă aceste plante se usucă prea mult sau rădăcinile putrezesc, frunzele vor începe să se ofilească și planta se va deshidrata. Orhideele fără bulbi pot înflori adesea în orice perioadă a anului, deoarece nu este întotdeauna nevoie să crească din nou înainte de a putea înflori din nou. Cel mai bun exemplu în acest sens este orhideea Phalaenopsis.

Recomandări Service-urile auto avertizează că asigurătorul Axeria nu plătește facturile. „Sunt exact practicile pe care le avea Euroins”

Când înfloresc orhideele

Când ai cumpărat-o pentru prima dată, cel mai probabil că orhideea ta era înflorită, astfel că în mod firesc te întrebi când va înflori din nou. Deoarece aceste plante pot înflori timp de aproximativ trei luni sau chiar mai mult este dificil de stabilit cu exactitate când a început înflorirea. Mai mult decât atât, pepinierele și cultivatorii privați își folosesc magia pentru a face ca orhideele să înflorească și în afara sezonului și, în acest fel, să fie disponibile pentru vânzare pe tot parcursul anului, manipulând cu grijă lumina, temperatura, fertilizarea și alți factori. Prin urmare, orhideea ta poate să nu înflorească atât de curând pe cât crezi sau, dimpotrivă, te poate surprinde și să înflorească foarte rapid.

Există și excepții, însă ciclul natural de creștere al orhideelor presupune, de obicei, creșterea frunzelor vara și la începutul toamnei, dezvoltarea tijei florale la sfârșitul toamnei până la începutul iernii, iar apoi, dacă totul merge bine, înflorirea în iarnă și în primăvară. În medie, durează 2-3 luni de la apariția noilor creșteri până la dezvoltarea completă a unei tije florale gata să înflorească. Odată ce aceasta începe să crească, este recomandat să nu muți orhideea, deoarece tulpina va dori să se orienteze spre lumină. Dacă o vei mișca, tija florală va încerca să se răsucească din nou spre lumină. În acest caz, sprijină o tijă nouă de îndată ce este suficient de lungă (dacă vrei ca florile să înflorească deasupra plantei, în loc să se arcuiască în jos), potrivit Love that Leaf. Poți folosi bețe standard pentru plante și cleme pentru orhidee.

Recomandări Cum arată hala care a ars în Dragonul Roșu. Imagini cu depozitul făcut scrum după incendiul din București

La cumpărarea orhideelor, este bine să alegi una care mai are câțiva boboci închiși la capătul tijei florale decât una care are toate florile deschise. Dacă orhideea este deja înflorită în magazin nu poți știi dacă te vei bucura câteva săptămâni sau luni de florile ei superbe. Însă, dacă aceasta are boboci, vei avea flori 2-3 luni sau mai mult. O orhidee sănătoasă va înflori de obicei din nou la 8-12 luni, însă unele pot înflori din nou în același sezon.

De ce nu înflorește orhideea – remedii

Lipsa luminii. Cea mai comună cauză pentru care orhideele nu înfloresc este lumina insuficientă. Phalaenopsis și Paphiopedilum se mulțumesc cu lumina filtrată de pe un pervaz, dar altele au nevoie de mai multă lumină, cum ar fi Dendrobium, Cattleya, Oncidium și alte orhidee care preferă lumină medie spre intensă. Acestea pot necesita lămpi horticole suplimentare sau chiar o perioadă petrecută afară, vara, pentru a primi nivelul de lumină necesar înfloririi, însă trebuie să știi că nu tolerează soarele direct. Pe măsură ce primește mai multă lumină, frunzele orhideei devin de un verde mai deschis. Frunzele galben-verzui indică, de obicei, prea multă lumină, în timp ce verdele închis poate sugera prea puțină lumină.

În concluzie, dacă ai un Dendrobium, Cattleya, Oncidium, Cymbidium, Vanda, Brassia sau altă orhidee iubitoare de lumină intensă care crește la interior pe pervaz și nu a înflorit de unul sau doi ani, cel mai probabil lipsa luminii suficiente este cauza. O soluție este să pui orhideele ce necesită lumină intensă într-un coș de tip vanda suspendat de o creangă. Umiditatea mai ridicată combinată cu o udare adecvată le permite orhideelor iubitoare de lumină să aibă un sezon de creștere viguros.

Rădăcini. Rădăcini sănătoase înseamnă flori frumoase. O orhidee poate avea frunze superbe, dar un sistem radicular deficient. Problemele la rădăcini apar, de regulă, din cauza udării excesive sau a lipsei replantării. Rădăcinile de orhidee au nevoie de oxigen pentru a supraviețui, iar fără acesta, se sufocă. Amestecul în care sunt plantate nu seamănă cu pământul în care cresc plantele de apartament obișnuite. Chiar și cel mai bun amestec pentru orhidee se degradează în timp și trebuie înlocuit. Frica de replantare face orhideele să fie lăsate prea mult în același amestec, ceea ce le poate împiedica să acumuleze energia necesară pentru înflorire. Alegerea unui substrat de calitate superioară este extrem de importantă, iar în cazul orhideelor, calitatea și prospețimea contează cel mai mult. De obicei, orhideele cumpărate din magazin sunt tinere, iar în timp, fiecare frunză nouă sau pseudobulb ar trebui să fie cel puțin la fel de mare ca cel anterior, dacă nu mai mare. Acest lucru se observă de obicei când începe să se formeze o frunză nouă sau un pseudobulb, ori când planta intră în ciclul de înflorire.

Creștere nouă. Există două tipuri de modele de creștere la orhidee: simpodial și monopodial. Cele monopodiale, precum Phalaenopsis și Vanda, cresc pe o singură tulpină centrală, cu frunze de o parte și de alta. Ne așteptăm ca fiecare frunză nouă să fie cel puțin la fel de mare ca precedenta și, de regulă, să apară una-două frunze noi pe an. Următoarea tijă florală la o orhidee monopodială apare de la baza unei frunze, de obicei la două-trei frunze sub cea mai recentă și pe partea opusă față de tija anterioară. Pentru a continua să înflorească an de an, orhideele monopodiale, precum Phalaenopsis, trebuie să dezvolte frunze noi anual. În timp, odată cu creșterea și fortificarea plantei, va emite simultan tije florale pe ambele părți ale tulpinii.

Orhideele simpodiale dezvoltă mai multe creșteri și, de obicei, produc una sau mai multe pe an. Tiparul de creștere seamănă adesea cu o spirală, fiecare nouă creștere pornind din lateralul celei anterioare, într-un model circular. De exemplu, o orhidee tânără cumpărată înflorită poate avea 4-5 tulpini, majoritatea cu frunze, dintre care cea mai mare poartă florile. Dacă planta se dezvoltă bine, un nou pseudobulb va apărea la baza celui precedent, lângă locul de înflorire. În perioada de creștere a frunzelor și rădăcinilor (de obicei vara, nu în timpul înfloririi), acest nou pseudobulb ar trebui să devină la fel de mare sau mai mare decât cel care a înflorit. Următoarea tijă florală va porni din acest pseudobulb. Cu cât pseudobulbii sunt mai mari și mai sănătoși, cu atât florile viitoare vor fi mai bogate, notează Repotme.com.

Sezon. Fiecare tip de orhidee are o perioadă a anului în care înflorește natural, care poate să nu coincidă cu momentul în care a înflorit când a fost cumpărată, deoarece serele pot forța înflorirea în afara ciclului natural. Majoritatea orhideelor cresc vara și înfloresc toamna, iarna sau primăvara. De exemplu, Phalaenopsis tinde să producă frunze noi vara și la începutul toamnei, după care dezvoltă tija florală. Aceasta se alungește iarna, iar florile apar la sfârșitul iernii sau la începutul primăverii. Există și Phalaenopsis care înfloresc și în afara acestui tipar din cauză de genetică sau condiții de creștere. Multe orhidee înfloresc o dată pe an, altele de două ori sau chiar mai mult. Unele flori durează săptămâni sau luni, altele doar câteva zile. Phalaenopsis înflorește de obicei o dată pe an, iar florile durează luni întregi. După ce florile cad, pot apărea câteva noi la capătul tijei florale sau la o ramificație a acesteia. În schimb, Cattleya, Oncidium și Dendrobium înfloresc o dată sau de două ori pe an, iar florile lor rezistă 1-2 luni.

Stimuli naturali. În natură, orhideele primesc stimuli naturali care le semnalează că sezonul de creștere s-a încheiat și că este momentul să înflorească. Unele, sensibile la temperatură, sunt adesea stimulate să înflorească de răcirea naturală din toamnă. Această scădere de temperatură transmite plantei că perioada de creștere s-a terminat și că trebuie să formeze o tijă florală. Orhideele crescute în locuințe, unde temperatura este constantă, pot fi private de acest semnal natural și înfloresc mai greu. Temperaturile de aproximativ 15-18°C pentru 1-2 săptămâni sunt, de obicei, suficiente pentru a declanșa înflorirea la majoritatea Phalaenopsis-urilor. În mod similar, orhideele sensibile la lumină crescute în case unde se folosesc lumini artificiale după lăsarea întunericului pot avea ciclul natural perturbat. Dacă sunt scoase afară vara, ele percep scurtarea zilelor și încep ciclul de înflorire.

Foto: Shutterstock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE