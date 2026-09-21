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De ce se îngălbenesc frunzele orhideei și cum o salvezi

Mihai Morcovescu
Mihai Morcovescu
redactor SEO
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De ce se îngălbenesc frunzele orhideei și cum o salvezi- O persoană taie o frunză galbenă uscată de la baza unei orhidee cu flori albe, folosind o foarfecă.
De ce se îngălbenesc frunzele orhideei și cum o salvezi - O persoană taie o frunză galbenă uscată de la baza unei orhidee cu flori albe, folosind o foarfecă Sursa foto: Shutterstock
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Orhideea este una dintre cele mai îndrăgite plante de apartament, datorită florilor sale elegante și perioadei de înflorire, care poate dura luni întregi. Însă, tot ea provoacă și cele mai multe îngrijorări atunci când frunzele îngălbenesc, făcându-i pe mulți proprietari să creadă că planta este pierdută. Din fericire, există soluții simple prin care orhideea poate fi salvată.

Cuprins:

Cum știi că frunzele galbene ale orhideei sunt normale

Sunt mari șanse ca o frunză galbenă a orhideei să nu fie un motiv de îngrijorare. Totuși, pentru că este mai bine să previi decât să îți pară rău, merită să știi ce semnale îți transmite planta. Există doar două situații în care îngălbenirea este firească.

Prima ține de vârstă, iar la plantele mature apar frunze galbene ca parte a procesului normal de îmbătrânire.

A doua ține de înlocuirea naturală a frunzișului. Este important de reținut că frunzele noi au nevoie de spațiu și de resurse, iar planta retrage substanțele nutritive din cele vechi, așa că, dacă cea mai veche frunză de la bază a îngălbenit și a căzut, nu este cazul să-ți faci griji. În alte situații, însă, lucrurile stau altfel. Dacă ai udat planta în exces, există riscul ca rădăcinile să putrezească, iar dacă o expui direct la soare, scade nivelul de clorofilă și, în consecință, frunzele vor îngălbeni.

De ce îngălbenesc frunzele de orhidee

Frunzele galbene reprezintă unul dintre cele mai des întâlnite semne că orhideea ta are o problemă, iar cauzele pot fi foarte diferite. Ele pornesc de la lucruri simple, precum udarea greșită sau prea mult soare, și ajung până la boli și dăunători, așa că este bine să le știi pe toate ca să poți interveni la timp.

Excesul de apă. Orhideea nu trebuie udată după un calendar fix, ci doar atunci când substratul este uscat și rădăcinile devin argintii. În general, acest lucru înseamnă udare la 7-10 zile vara și mai rar în sezonul rece. În același timp, orhideelor nu le place să fie udate de sus, deoarece apa acumulată în inima plantei (rozetă) duce la putrezirea acesteia. Udarea se face prin scufundarea ghiveciului sau la marginea acestuia. De asemenea, și amestecul de sol ales este foarte important, pentru că nu trebuie să rețină apa în exces. Diferite specii preferă anumite tipuri de substrat: pietre, fibră de cocos, bucăți de plută, perlit (rocă vulcanică), scoarță de brad, vată minerală, rădăcini uscate de ferigă și turbă. Trebuie să știi că udarea excesivă a orhideei provoacă îngălbenirea frunzelor, însă se recomandă să verifici și textura lor: dacă frunzele sunt moi, pieloase și lăsate, acesta este un semn de deshidratare cauzat fie de lipsa apei, fie de putrezirea rădăcinilor din cauza apei în exces.

Lipsa apei. Udarea insuficientă este o problemă pe care orhideea o poate semnala în multe moduri, iar frunzele galbene sunt doar unul dintre ele. După ce observi frunze galbene sau alte semne de uscare, scoate cu grijă planta din ghiveci și verifică-i rădăcinile. Dacă sunt uscate, cenușii sau palide, înseamnă că nu ai udat-o suficient. Totodată, ai grijă cu pulverizarea apei pe frunze, deoarece în spații închise fără ventilație poate favoriza dezvoltarea ciupercilor.

Procesul de îmbătrânire. Da, și frunzele îmbătrânesc, iar odată ce frunzele au îngălbenit și au căzut, în locul lor vor crește altele noi. În mod normal, o orhidee matură pierde aproximativ două frunze pe an. Această floare îți poate fi companion pentru mulți ani, chiar și pentru decenii dacă este îngrijită corespunzător. Ca să încetinești procesul de îmbătrânire este recomandat să folosești puțin îngrășământ special pentru orhidee, care o păstrează viguroasă mai mult timp.

Soare prea puternic și arsuri solare. Orhideele sunt pretențioase când vine vorba de lumină, iar prea mult soare le poate îngălbeni frunzele. În natură, aceste flori cresc la umbra copacilor, deci lumina directă a soarelui nu li se potrivește. Când primesc prea multă lumină, frunzele pierd clorofila, substanța care le dă culoarea verde, și încep să se îngălbenească. În plus, frunzele se ard, iar arsurile solare pot fi recunoscute după nuanțe roșiatice sau gălbui și după pete mici care apar pe frunze. Dacă arsura este foarte gravă, frunza poate deveni chiar maro.

Lipsa luminii. Orhideei nu-i place nici prea multă lumină, dar nici umbra totală. Planta îți poate indica lipsa luminii prin schimbarea culorii frunzelor, care pot deveni verde închis. În cazuri severe, frunzele se pot îngălbeni și pot cădea.

Temperatură nepotrivită. Frunzele galbene indică de obicei o temperatură prea scăzută sau o scădere bruscă a temperaturii. Pentru a evita îngălbenirea frunzelor, trebuie să respecți două intervale de temperatură: 18–25°C vara și 18–21°C iarna. Atât timp cât planta rămâne în aceste limite, este puțin probabil ca aceasta să aibă de suferit. Totuși, nu te mira dacă temperatura scade sau crește pentru că ai pornit sau oprit aparatul de aer condiționat sau dacă ai mutat orhideea prea des.

Deficiențe nutriționale. Clorofila, de care orhideea ta are nevoie ca să fie verde, nu poate fi produsă eficient fără suficient azot și magneziu. Dacă nu ai verificat caracteristicile amestecului de sol și nu ai luat în calcul fertilizarea, s-ar putea să ai de-a face cu o deficiență nutrițională. Reține că, deși ți-ai hrănit planta înainte, este posibil ca aceasta să nu fi absorbit corect hrana. De vină poate fi și apa dură sau lipsa de aerare a rădăcinilor. Frunzele orhideelor lipsite de nutrienți vor avea vârfurile și marginile galbene, iar mijlocul mai verde.

Boli care afectează orhideea

Frunzele orhideei pot îngălbeni și din cauza unor boli, care apar de obicei atunci când planta este slăbită sau îngrijită neadecvat. Unele se văd ușor, prin pete pe frunze, miros neplăcut sau rădăcini moi, așa că, dacă știi ce să cauți, poți acționa înainte să fie prea târziu.

Putrezirea rădăcinilor. Putrezirea rădăcinilor este prima boală de care trebuie să te ferești. De obicei apare din cauza udării greșite și se instalează repede. Orhideea se numără printre plantele cele mai sensibile la această boală, așa că merită să acorzi un plus de atenție rădăcinilor.

Pătarea fungică a frunzelor. Infecțiile fungice sunt o altă cauză cunoscută a frunzelor galbene la orhidee. De obicei încep de la baza frunzelor și degajă un miros neplăcut.

Pătarea bacteriană brună. Această boală este și mai greu de ignorat, deoarece pe frunze apar leziuni apoase, ușor de recunoscut, care se răsfiră treptat și se închid la culoare, până devin maro închis. În stadiile avansate, lichidul adunat în leziuni emană un miros foarte neplăcut.

Probleme cu dăunătorii. Dăunătorii care atacă orhideea sunt afidele, păduchii lânoși, păianjenii roșii, păduchii scut și tripșii. Ei se ascund de obicei pe partea de dedesubt a frunzelor, unde se hrănesc din plantă și o slăbesc.

Dungi sau modificări de culoare. Mozaicul Cymbidium (Cymbidium Mosaic) este un virus des întâlnit la orhidee. Acesta se recunoaște de obicei după frunzele galbene, adică după cloroză, și după dungile negre. Un alt virus de care trebuie să te ferești este ringspot sau pătarea inelară, pe care îl observi când frunzișul începe să se răsucească, să îngălbenească și să cadă.

Trauma de transplantare. Schimbarea ghiveciului sau a locului este stresantă. Orhideea se obișnuiește cu ghiveciul ei, mai ales dacă se află în perioada de înflorire. Această plantă crește lent și are nevoie de transplantare doar o dată la 2–3 ani (când substratul se degradează). Cel mai bine este să aștepți până când termină de înflorit. Ca să treacă mai ușor peste schimbare, menține o umiditate ambientală optimă în săptămânile dinaintea transplantării, potrivit myplantin.com.

Schimbarea mediului. Orhideea poate îngălbeni când apare o scădere a temperaturii, o schimbare de umiditate, transplantarea sau când intervin modificări de lumină. Planta nu face față singură acestui stres, așa că, de fiecare dată când îi schimbi mediul, fii pregătit să o ajuți să-și revină.

Cum salvezi frunzele galbene de orhidee

Dacă orhideea ta are frunze galbene, nu-ți face griji, pentru că o poți salva dacă descoperi la timp cauza. Iată ce soluții există pentru fiecare situație, de la mutarea plantei într-un loc mai bun până la un program corect de udare și hrănire:

Pentru orhideele afectate de soare. Dacă apare o arsură solară, mută orhideea în alt loc, iar o fereastră orientată spre est este locul perfect, astfel încât lumina să fie indirectă și puternică. Chiar dacă arsurile solare sunt permanente, orhideea va elimina singură frunza îngălbenită dacă aștepți. Dacă n-ai răbdare, poți lua o foarfecă și o poți tăia, însă poți stresa floarea, așa că nu este ceva ce recomandăm. Nu uita să examinezi arsura pentru a depista eventuali dăunători sau putregai. Dacă nu descoperi semne de deteriorare suplimentară, așteaptă și menține un program sănătos de udare și de umiditate, pulverizând ocazional orhideea.

Pentru orhideele udate în exces sau prea puțin. Orhideele udate excesiv au nevoie de verificarea imediată a rădăcinilor care, dacă sunt moi sau mucegăite, înseamnă că sunt putrezite. Dacă nu se vede putregai la nivelul rădăcinilor este bine să le lași să se usuce. Apoi transplantează planta în amestec de sol proaspăt și sănătos, într-un recipient curat, și asigură-te că are găuri de drenaj. În cazul orhideelor udate insuficient, udă planta corespunzător și asigură-te că substratul absoarbe apa. Dacă udarea insuficientă este severă, poți înmuia ghiveciul în apă călduță timp de aproximativ 10–15 minute. Nu uita să scurgi bine apa ulterior.

Pentru frunzele îngălbenite. Magneziul și azotul sunt cele două elemente care ajută cel mai mult la prevenirea îngălbenirii frunzelor de orhidee. Mulți grădinari folosesc fertilizant special pentru orhidee ce conține aceste minerale. Planta este delicată, așa că fii prudent și verifică mai întâi starea ei înainte să o fertilizezi. Nu fertiliza niciodată o plantă bolnavă sau cu rădăcinile uscate. Dacă ai folosit îngrășământ în exces, treci la o soluție de hrănire mai diluată și mai echilibrată.

Pentru orhideele cu probleme de dăunători sau boli. După ce ai izolat planta bolnavă de celelalte, poți începe tratamentul. Împotriva dăunătorilor, poți începe prin îndepărtarea insectelor cu un tampon de vată umezit cu alcool, dacă tratamentul este potrivit pentru planta respectivă. Există și alte opțiuni, precum săpunul insecticid, uleiurile horticole și uleiul de neem. Important este să o alegi pe cea potrivită, în funcție de cât de slăbită este planta și cât de mult a fost atacată. De exemplu, în caz de pătare bacteriană brună, tai părțile afectate cu un instrument steril, aplici un dezinfectant/bactericid sau praf de scorțișoară pe tăietură și muți planta într-un loc aerisit. Dacă rădăcinile sunt putrezite, planta trebuie transplantată, iar rădăcinile afectate tăiate.

Află și cum să faci orhideea să înflorească din nou și de ce îi cad frunzele

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Tags: evergreen curiozități Sfaturi utile
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O carte despre naționalism pe care Nicușor Dan ar fi putut s-o citească înainte să vorbească despre „naționalismul sănătos”
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