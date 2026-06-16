Când înflorește orhideea Phalaenopsis?

În mod natural, orhideea Phalaenopsis trece prin mai multe etape de dezvoltare pe parcursul anului:

vara și începutul toamnei apar frunzele noi;

la sfârșitul toamnei începe să se formeze tija florală, însă momentul poate varia de la o plantă la alta;

iarna și primăvara planta intră în perioada de înflorire.

În general, o orhidee sănătoasă poate înflori timp de aproximativ trei luni, iar uneori chiar mai mult.

La cât timp înflorește din nou o orhidee?

O orhidee bine îngrijită poate înflori din nou la fiecare 8-12 luni. În anumite condiții, unele exemplare pot produce o nouă tijă florală chiar în același sezon.

Dacă planta nu înflorește atunci când te aștepți, nu înseamnă neapărat că există o problemă. Ritmul de dezvoltare poate varia în funcție de lumină, temperatură și fertilizare.

Ce să faci când orhideea începe să se usuce

Mulți proprietari de orhidee se îngrijorează atunci când florile se ofilesc sau când tija florală începe să se îngălbenească. Acesta este însă un proces normal.

Florile unei orhidee nu rezistă permanent. După terminarea perioadei de înflorire, planta intră într-o etapă de repaus și își concentrează energia asupra dezvoltării rădăcinilor și a frunzelor noi.

Atât timp cât rădăcinile și frunzele sunt sănătoase, orhideea va putea înflori din nou.

Ce să faci ca să înflorească orhideea

Udă orhideea regulat

Faptul că orhideea nu mai are flori nu înseamnă că trebuie să reduci cantitatea de apă sau să încetezi udarea. Rădăcinile și tulpina continuă să se dezvolte și au nevoie de hidratare constantă. Udă planta o dată pe săptămână. O rutină constantă de udare contribuie la menținerea sănătății orhideei și la pregătirea acesteia pentru următoarea perioadă de înflorire.

Fertilizează regulat

Orhideele se deosebesc de plantele obișnuite de apartament prin modul în care își obțin nutrienții. În loc să îi preia din sol, acestea absorb substanțele nutritive din fertilizator și din substratul special în care sunt cultivate.În perioada de repaus, nutrienții sunt deosebit de importanți. Pentru o dezvoltare sănătoasă, aplică un fertilizator echilibrat o dată la două săptămâni sau o dată pe lună, în concentrație redusă. În săptămânile în care fertilizezi planta, evită udarea suplimentară.

Asigură-i multă lumină indirectă

La fel ca în perioada de înflorire, orhideea are nevoie de multă lumină indirectă și în timpul repausului. Așază ghiveciul lângă o fereastră orientată spre est sau nord și protejează planta de razele directe ale soarelui, care pot provoca arsuri la nivelul frunzelor. O perdea subțire poate filtra lumina și poate crea condițiile ideale pentru dezvoltarea plantei.

Mută orhideea într-o încăpere mai răcoroasă

Orhideele preferă temperaturi mai ridicate în timpul zilei, însă pe timpul nopții sau în perioada de repaus apreciază un mediu puțin mai răcoros.Mutarea plantei într-o cameră cu temperaturi mai scăzute timp de câteva săptămâni poate stimula apariția unei noi tije florale și poate favoriza o nouă înflorire.

Trebuie tăiată tija florală după înflorire?

După ce toate florile s-au ofilit, există trei variante:

Poți lăsa tija florală intactă – dacă aceasta este încă verde și prezintă semne de dezvoltare, există șanse ca planta să producă noi flori fără alte intervenții.

Poți scurta doar o parte a tijei florale – dacă vârful începe să se usuce, tăierea deasupra unui nod poate stimula o nouă înflorire. Totuși, florile pot fi mai mici și mai puțin numeroase.

Poți îndepărta complet tija florală – dacă planta pare slăbită sau a înflorit deja de mai multe ori, tăierea completă îi permite să își refacă rădăcinile și frunzele pentru următorul sezon.

De ce nu mai înflorește orhideea?

Lipsa luminii – lumina insuficientă este una dintre cele mai frecvente cauze pentru care orhideea nu produce o nouă tijă florală. Planta are nevoie de lumină puternică, dar indirectă.

Lipsa nutrienților – orhideele au nevoie de un aport constant de minerale pentru a produce flori. O fertilizare necorespunzătoare poate împiedica înflorirea.

Temperaturile nepotrivite – diferența dintre temperatura de zi și cea de noapte contribuie la stimularea apariției florilor. Temperaturile prea ridicate pe timpul nopții pot întârzia procesul de înflorire.

De ce cad bobocii înainte să se deschidă?

Căderea prematură a bobocilor, cunoscută și sub denumirea de „bud blast”, poate fi provocată de:

udare excesivă;

lipsa apei;

schimbări bruște de temperatură;

curenți de aer;

lumină insuficientă;

carențe nutritive.

Cum deosebești o tijă florală de o rădăcină nouă?

Rădăcinile noi au un vârf rotunjit și capătă o nuanță argintie pe măsură ce cresc. În schimb, tija florală are un vârf ascuțit și rămâne verde.

Când trebuie schimbat fertilizatorul pentru orhidee?

Specialiștii recomandă folosirea unui fertilizator pentru creșterea frunzelor și rădăcinilor în perioada de repaus. Odată cu apariția noii tije florale, se poate trece la un fertilizator destinat înfloririi.

Când se replantează orhideea?

Replantarea trebuie făcută după încheierea perioadei de înflorire. Mutarea plantei într-un alt ghiveci în timp ce are boboci sau flori poate provoca pierderea acestora. Ghiveciul în care se dezvoltă orhideea este bine să fie transparent, astfel încât și rădăcinile plantei să beneficieze de lumina solară. În ceea ce privește substratul nutritiv, orhideei îi priește amestecul din scoarță de copac, lemn de ferigă, plută, turbă, cărbune și nisip. În comerț se găsește substrat pentru orhidee deja preparat pentru nevoile acestei flori.

Cu lumină suficientă, udare corectă și fertilizare adecvată, orhideea Phalaenopsis poate înflori din nou și te poate răsplăti an de an cu flori spectaculoase.

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