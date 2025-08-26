Depozitarea vinului în Antichitate

Vinul a fost produs și savurat de mii de ani, iar de-a lungul istoriei, sticlele cu licoarea bahică au fost produse în diverse forme și dimensiuni. În epoca romană, vinurile erau depozitate în amfore cu o capacitate de aproximativ 26 de litri. Abia atunci când romanii au cucerit Franța au dat peste o regiune numită Bordeaux, unde se produceau vinuri de înaltă calitate. Pentru a transporta aceste băuturi, romanii au început să folosească butoaie de stejar cu o capacitate de aproximativ 900 de litri. În timp, dimensiunea acestor butoaie a fost redusă la aproximativ 225 de litri, aceasta devenind dimensiunea standard pentru butoaiele de vin. Acest lucru s-a datorat în mare măsură ușurinței de manipulare a butoaielor mai mici.

Sticlele de sticlă erau pentru cei bogați

Vinul a început să fie ambalat și stocat în sticle de sticlă abia la începutul secolului al XVIII-lea. Existau și înainte recipiente de sticlă pentru vin, încă de pe vremea Imperiului Roman, dar acestea erau scumpe, somptuoase și de obicei se foloseau mai degrabă pentru servire și pentru a arăta bogăția. În momentul în care au apărut cuptoarele de înaltă temperatură și materialele potrivite, precum și tehnicile rafinate de prelucrare a sticlei, meșterii sticlari au stabilit o dimensiune standard ușor de manevrat pentru simplul fapt că sticla topită este vâscoasă și grea. Cantitatea de sticlă care putea fi susținută pe o țeavă de suflat standard și modelată cu o respirație decentă i-a determinat pe aceștia să aleagă un volum al sticlei cuprins între 500 și 750 ml. Deși s-au încercat și variante de 500 ml, până la urmă volumul de 750 ml s-a dovedit a fi cel optim, transmite Canadian Craft Tours.

„A fifth of scotch”

Capacitatea de 750 ml permite și împărțirea în șase porții per sticlă, de aproximativ 125 ml fiecare, o măsură standard în restaurante, taverne și alte localuri unde se servesc vinuri. Totodată, aceasta reprezintă și a cincea parte dintr-un galon, motiv pentru care și în zilele noastre se mai folosește expresia învechită „a fifth of scotch” (n.n. – o cincime de whisky). Dimensiunea de 750 ml permite, așadar, turnarea a șase pahare de vin dintr-o sticlă, cu respectarea măsurii clasice de restaurant. Însă, și mai important este faptul că ea reprezintă adaptarea metrică a tradiționalului „fifth”, adică o cincime de galon, care este o unitate de măsură folosită pentru volumul lichidelor, folosită în special în Statele Unite ale Americii (galon american). Adăugând și un calcul practic pentru depozitare, o ladă cu 12 sticle (aranjată într-o configurație de trei sticle pe patru rânduri, ușor de stivuit și de depozitat, însumează două galoane sau nouă litri de vin per ladă.

Cum a apărut standardul de 750 ml

În secolul al XVIII-lea, regiunea Burgundia din Franța a început să folosească sticle de sticlă pentru depozitarea și transportul vinului. La acea vreme, capacitatea sticlelor de sticlă era foarte variabilă, dar era în jur de 500-700 ml. Capacitatea de 750 ml (sau 75 cl) a apărut în secolul următor și, oricât de surprinzător poate părea, această măsură neobișnuită a fost adoptată pentru a rezolva o problemă practică și se datorează englezilor. Într-o vreme în care principala piață pentru vinurile franceze, cele mai populare pe atunci, era cea a Imperiului Britanic, acest standard a fost introdus pentru a armoniza comerțul cu Regatul Unit. Sistemul de măsură folosit de englezi era diferit de cel utilizat în Franța. „Galonul imperial” era echivalentul a 4,54609 litri, iar aceasta le dădea mari bătăi de cap producătorii francezi și comercianților britanici. Pentru a facilita conversiile în timpul procesului de achiziție era necesar să se găsească un recipient a cărei capacitate să fie un număr rotund, relatează Vinatis.

În vremurile moderne, sticla de 750 ml a fost oficial standardizată în anii 1970. Spre exemplu, în Statele Unite ale Americii, această dimensiune a fost adoptată în 1972-1973, în timp ce în Europa a fost introdusă ceva mai târziu. Mai exact în 1975, când autoritățile de reglementare au stabilit că vinul îmbuteliat pentru vânzare pe Bătrânul Continent ar trebui să fie standardizat la 750 ml.

Cine a introdus standardul de 750 ml

În anul 1632, diplomatul englez Sir Kenelm Digby, care deținea și o fabrică de sticlă, a inventat sticla de vin. Aceasta era de două culori – verde sau maro – pentru a proteja lichidul de efectele nocive ale luminii, precum și cu un inel, care avea rolul de a consolida gâtul sticlei. Prin modificarea volumului standard, comercianții din Bordeaux au fost scutiți de calcule interminabile. Datorită sticlei de 750 ml, un butoi de 225 de litri echivala cu 50 de galoane sau cu 300 de sticle de 750 ml. De atunci, această capacitate s-a impus ca standard european. Apropo, dacă te-ai întrebat vreodată de ce vinul se vinde adesea la bax-uri de 6 sau de 12 sticle, asta este pentru că un galon este echivalentul a șase sticle de 750 ml. Ingenios, nu-i așa? Trebuie să precizăm că, deşi mărimea standard este de 750 ml, unele sticle pot avea și alte capacităţi, fie mai mici ori mai mari. Cu toate acestea, indiferent de regiunea viticolă de unde provine vinul, de tipologie sau de cramă, cea mai importantă este prima variantă.

De ce sticlele de vin au 750 ml

Dincolo de calculul pur matematic despre care am amintit anterior, această capacitate s-a dovedit a fi și o practică pentru consum, manipulare și distribuție, devenind rapid un reper universal în industria vinului. Din momentul în care a fost acceptat la scară largă acest standard al sticlelor de vin au fost emise o serie de ipoteze, una mai improbabilă ca alta, pentru a explica motivele care au stat la baza stabilirii acestei capacități. Una dintre ele se referă la faptul că aceasta era o modalitate de a simplifica transportul sticlelor de vin.

De asemenea, se spune că volumul mediu de aer pe care un suflător de vin îl poate inhala înainte de a i se tăia respirația este de 750 ml. În același timp, potrivit experților în domeniu, pe de-o parte, consumul mediu de vin în timpul unei mese obișnuite de patru persoane este de 750 ml. În acest fel, o sticlă de vin ar fi suficientă pentru a însoți o cină completă, fără a lăsa resturi sau a duce lipsă de vin. Pe de altă parte, cel mai bun mod de a păstra vinul este în sticle cu această capacitate, relatează Costers del Sio.

Importanța standardului de 750 ml

O sticlă de vin de 750 ml este suficient de mare pentru a permite vinului să fie depozitat și maturat în condiții corespunzătoare, dar nu atât de mare încât vinul să se strice înainte de a fi consumat. Această dimensiune permite echilibrul potrivit între schimbul de oxigen și volumul vinului, asigurând că vinul își dezvoltă aromele și gusturile dorite în timp.

Capacitatea de 750 ml a fost aleasă și din motive economice și de producție. Este o dimensiune ușor de umplut și etichetat pe linia de producție, ceea ce o face eficientă și profitabilă pentru producătorii de vin. Ca o concluzie, capacitatea standard a unei sticle de vin de 750 ml se datorează istoriei și tradiției vinului, dar mai ales unor motive economice și comerciale.

Această capacitate standard a fost considerată ideală pentru o cină pentru patru persoane, pentru conservarea vinului în sticlă și pentru eficiența producției. Prin urmare, după cum subliniază Disndis.com, 750 ml este dimensiunea ideală, preferată în industria vinicolă și a devenit standardul pentru majoritatea sticlelor de vin din întreaga lume, mai ales că se potrivește perfect pe rafturile magazinelor, permițând expunerea și depozitarea eficientă în magazinele de vinuri și supermarketuri.

Alte variante de sticle

0,1875 litri – Piccolo (1/4 dintr-o sticlă standard)

0,250 litri – Chopine (unitate de măsură a volumului specifică Franței)

0,375 litri – Demi (o jumătate din volumul standard)

1,5 litri – Magnum (încorporează capacitatea a două sticle standard)

3 litri – Jeroboam (de două ori mai mult decât Magnum sau patru sticle a câte 750 ml)

4,5 litri – Rehoboam (este echivalentul a șase sticle standard)

6 litri – Mathusalem (include conținutul a șase sticle de 750 ml)

9 litri – Mordechai / Salmanazar (echivalentul a 12 sticle)

12 litri – Balthazar (echivalentul a 16 sticle)

15 litri – Nabuchodonosor (echivalentul a 20 de sticle)

18 litri – Melchior (echivalentul a 24 de sticle);

27 litri – Primat (36 de sticle)

30 litri – Melchizedec (40 de sticle)

