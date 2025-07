Ce este un aparat de aer condiționat

Aparatul de aer condiționat este un echipament specializat care se folosește pentru a regla și pentru a menține o anumită temperatură, umiditate relativă și puritate a aerului în spațiile interioare, fie că este vorba de un apartament, o casă, un birou, un automobil ori o zonă comercială.

De asemenea, este utilizat în aplicații industriale pentru a garanta funcționarea corectă a echipamentelor sau a mașinilor care necesită condiții de mediu specifice sau, alternativ, pentru a permite desfășurarea unor procese industriale, precum sudura, care generează cantități considerabile de căldură ce trebuie eliminate într-un mod eficient.

Acest dispozitiv este alcătuit din două componente esențiale: unitatea exterioară și cea interioară. Unitatea exterioară conține un compresor, un condensator, un ventilator și un recipient pentru agentul frigorific, care este cunoscut sub denumirea de freon. În schimb, unitatea internă este dotată cu un ventilator propriu și cu alte elemente, precum vaporizatorul, filtrele și telecomanda, dispozitivul care permite controlul aparatului de la distanță, conform specialiștilor de la Carel.com.

Cum funcționează aparatul de aer condiționat

Aparatele de aer condiționat sunt indispensabile în viața contemporană, oferind un nivel ridicat de confort termic în diverse încăperi, mai ales în regiunile unde verile sunt fierbinți și umede. Aceste dispozitive funcționează pe baza unui principiu fizico-chimic complex prin care extrag aerul cald dintr-o cameră, îl răcesc cu ajutorul unui agent frigorific, iar apoi reintroduc aerul răcit în încăpere. Agentul responsabil cu transferul de căldură este freonul, care asigură răcirea aerului. Totuși, modelele moderne nu mai folosesc freon, deoarece legislația Uniunii Europene impune eliminarea treptată a acestuia până la finele anului 2025. Agentul refrigerant al unui aparat de aer condiționat este păstrat în unitatea exterioară, în formă lichidă, și odată ajuns în vaporizator, este eliberat sub formă de gaz. În afară de procesul de răcire a aerului, unele aparate dispun și de funcție de încălzire, utilă în sezonul rece, dacă sunt dotate corespunzător.

De ce să folosim aerul condiționat vara

Deținerea unui aparat de aer condiționat este o adevărată binecuvântare, mai ales pe timp de vară, atunci când temperaturile pot deveni greu de suportat. În ultimele zile, în toată țara, dar mai ales în regiunile din sud, au fost înregistrate temperaturi extreme, pe care organismul uman le-a resimțit ca depășind cu mult pragul de 40°Celsius. La o astfel de temperatură internă, corpul devine hipertermic, începe să aibă un puls neregulat, putând urma simptome ca schimbarea stării mintale, încetarea transpirației, senzația de leșin și, în cele din urmă, intrarea în comă, relatează Science.org.

Pentru a evita astfel de probleme de sănătate, românii au utilizat la capacitate maximă aparatele de aer condiționat pentru a-și răcori locuințele, birourile sau autoturismele. Un astfel de aparat contribuie la scăderea temperaturii ambientale și la filtrarea aerului, ceea ce înseamnă că vei respira mai puțini alergeni și particule dăunătoare, reducând riscul de apariție a afecțiunilor respiratorii. În același timp, vei beneficia de un confort termic sporit. Totuși, acest avantaj se poate transforma într-un dezavantaj dacă aparatul nu este utilizat corect, afectând sănătatea și crescând cheltuielile lunare.

Cum se curăță un aparat de aer condiționat

Întreținerea corespunzătoare a aparatului de aer condiționat îi poate prelungi durata de viață și te poate ajuta să economisești sume considerabile pe termen lung. Curățarea aparatului de aer condiționat implică mai multe etape, după cum urmează:

Pasul 1: Deconectarea aparatului de la sursa de curent. Înainte de a începe procesul de curățare a aparatului de aer condiționat nu uita să oprești alimentarea sistemului, deoarece curățarea dispozitivului în timp ce funcționează este periculoasă și trebuie evitată. Acest pas este necesar pentru toate aparatele care funcționează cu energie electrică, deoarece există riscul de electrocutare, dar și posibilitatea de a deteriora aparatul.

Pasul 2: Curățarea unității interioare. Din cauza condensului acumulat, în această unitate se pot dezvolta bacterii, mucegaiuri și fungi nocivi. Pentru igienizare, se folosește o cârpă curată înmuiată într-o soluție de apă cu oțet sau bicarbonat, care se aplică pe suprafețele prăfuite. O altă variantă este soluția cu spirt.

Pasul 3: Curățarea/înlocuirea filtrelor de aer. Cel mai simplu, dar și cea mai importantă etapă în curățarea aparatului de aer condiționat constă în igienizarea sau înlocuirea filtrelor de aer. Majoritatea filtrelor sunt realizate din plastic și pot fi ușor curățate sau înlocuite. Pentru asta se deschide capacul frontal al unității interioare, se extrage filtrul cu grijă și se spală cu apă și oțet sau sub jet de apă caldă. Apoi se lasă să se usuce, se șterge cu o lavetă uscată și se montează la loc, notează site-ul SnellHeatingandAir.

Pasul 4: Igienizarea vaporizatorului. Situat în interiorul unității, vaporizatorul este format din țevi prin care circulă agentul frigorific (freonul). Aerul cald intră în contact cu aceste țevi reci, proces în urma căruia are loc fenomenul de răcire. Din cauza aerului care circulă constant între țevi se pot depune praf și bacterii, care trebuie înlăturate pentru a menține performanța aparatului.

Pasul 5: Curățarea ventilatorului. Ventilatorul se găsește atât în unitatea interioară, cât și în cea exterioară și are rolul de a direcționa aerul către vaporizator și către condensator. În timpul funcționării, paletele acestuia acumulează praf și bacterii, care, în timp, se răspândesc în aerul pe care îl respirăm. Acestea pot fi curățate cu o lavetă ușor umezită în apă și oțet.

Pasul 6: Curățarea condensatorului. Această componentă transformă freonul din stare gazoasă în lichid, reluând ciclul de răcire. Condensatorul este prevăzut și el cu țevi care se murdăresc în timp și trebuie curățate cu o lavetă umedă, în același timp cu celelalte componente. Pentru a curăța bobinele condensatorului trebuie scoase panourile laterale și superioare ale aparatului, din unitatea condensatorului. Pentru a curăța condensatorul folosește o perie moale, dar fii foarte atent și evită îndoirea aripioarelor sau a bobinelor, care sunt fragile. Dacă totuși le îndoi, acestea pot fi îndreptate. După ce ai curățat partea exterioară, aspiră bobinele condensatorului din unitatea internă a aparatului de aer condiționat.

Pasul 7: Verificarea și igienizarea conductelor. Conductele care transportă agentul frigorific sunt de obicei acoperite cu izolație din spumă pentru a preveni pierderea de energie. Acestea leagă vaporizatorul de unitatea exterioară și, dacă izolarea este deteriorată, trebuie înlocuită. Poți folosi manșoane din spumă pentru a reface eficiența sistemului. De asemenea, poți să învelești conductele de agent frigorific cu bandă izolatoare.

Pasul 8: Testează aparatul de aer condiționat. După ce ai terminat curățarea aparatului de aer condiționat poți poți să activezi alimentarea cu energie electrică. Pornește dispozitivul și setează termostatul pe modul de răcire. Dacă, după curățare, aparatul tot nu funcționează corect, contactează imediat un tehnician specializat. De asemenea, anumite operațiuni este recomandat să fie făcute doar de către profesioniști, cum ar fi completarea cu agent frigorific, curățarea unității exterioare și remedierea problemelor tehnice.

Când trebuie curățat aparatul de aer condiționat

Dacă folosești aparatul de aer condiționat doar în lunile de vară, curățarea internă va trebui realizată o dată pe an, dar dacă îl utilizezi mai mult de șase luni pe an, atunci se impune să faci cel puțin două curățări interne, care trebuie efectuate la un interval de șase luni. De asemenea, în cazul în care spațiul unde este montat aparatul se află într-o zonă cu multe particule solide în aer, operațiunea de curățare și igienizare trebuie efectuată o dată la trei luni. Aparatul trebuie curățat în fiecare primăvară, înainte să comuți de pe modul cald pe rece, și toamna, când treci de pe rece pe cald. În plus, aparatul trebuie șters de praf de fiecare dată când faci curățenie în casă, iar la un interval de doi ani este nevoie de o revizie și de o curățare în profunzime, operațiune care este realizată de un specialist, conform Sensitivechoice.com.

De ce trebuie să cureți periodic filtrele

Curățarea filtrelor unui aparat de aer condiționat este o sarcină de întreținere esențială, care trebuie realizată periodic. Trebuie să știi că filtrele de aer murdare consumă mai multă energie pentru a putea funcționa, ceea ce duce la facturi mai mari la electricitate, dar și la o răcire ineficientă. Iată de ce este atât de important să cureți filtrele de aer:

Asiguri eficiența aparatului de aer condiționat. Filtrele murdare și îmbâcsite blochează fluxul normal de aer și reduc semnificativ eficiența sistemului de răcire. În schimb, curățarea acestor filtre asigură o funcționare bună și eficientă a aparatului de aer condiționat.

Particulele din aer vor fi filtrate mai bine. Filtrul unui sistem HVAC (n.n. – acronim în limba engleză pentru Heating, Ventilation and Air Conditioning, adică Încălzire, Ventilație și Aer Condiționat) are rolul de a reține părul de animale, alergenii, polenul și alte particule aflate în aer, care ne pot afecta sănătatea. Un filtru care funcționează corect va îmbunătăți în mod semnificativ calitatea aerului din interiorul locuinței, care este esențială pentru sănătatea ta. Însă, atunci când filtrul este murdar, aceste particule nu mai sunt reținute.

Vei menține curate conductele de aer. Îți faci griji pentru praful și murdăria din conductele de ventilație? Ei bine, în cazul în care filtrele aparatului tău de aer condiționat sunt curate ele pot ajuta la menținerea curată a întregului sistem de conducte, informează Mitsubishi Electric.

Prelungești durata de viață a aparatului. Un filtru de aer murdar îngreunează circulația aerului prin conductele aparatului, ceea ce duce la suprasolicitarea întregului sistem și, implicit, poate provoca o uzură prematură. Prin curățarea periodică a filtrelor vei reduce presiunea asupra aparatului și vei contribui la extinderea duratei sale de viață.

Este important de știut că lipsa întreținerii și acumularea de murdărie sunt printre principalele cauze ale defectării sistemelor HVAC. Așadar, primul pas pentru a prelungi durata de viață a aparatului tău de aer condiționat este menținerea unui filtru de aer curat.

Foto: Shutterstock.com

