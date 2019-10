Europa Travel îți propune un circuit de 11 zile în Maroc, cu prilejul Anului Nou, la tariful de la 799 euro/persoană – redus cu 28% din prețul standard de 1099 euro, valabil până la 30 octombrie, în limita locurilor disponibile!

Modernul Casablanca

Maroc este o țară a contrastelor încântătoare, iar acest aspect poate fi surprins cel mai bine în Casablanca – un oraș ce nu doarme niciodată, unde tradiția se împletește cu modernul. Este locul unde să te pierzi în Medina Antică cu atmosfera sa berberă efervescentă sau să evadezi pe eleganta La Corniche, promenada cu iz francez unde se aglomerează cele mai multe baruri pe metru pătrat din Maroc.

Pentru a simți spiritualitatea locului mergi la Moscheea Hassan II, una dintre cele mai grandioase și cu cel mai mare minaret din lume, ce a fost construită o parte pe pământ și una pe apă. Nu rata nici Cartierul Anfa Seara, unde de secole viața se desfășoară în același ritm lent.

Surprinde spectacolul străzii în Marrakech!

Marrakech se află pe ruta oricărui pasionat de călătorii, stilul său arhitectural, amestec între cel berber și francez, cu parfumatele sale grădini de portocali și măslini, palatele pline de mozaicuri, piețele pline de culoare și arome, ospitalitatea localnicilor, toate îl fac cu adevărat unic.

Recomandări Gară de 8 milioane de lei cu lacătul pe ușă. Fost angajat: ”Nu a fost folosită niciodată. S-au cheltuit banii aiurea”

Ia pulsul orașului în Medina Antică și Piața Jemma el Fnaa, un labirint de străduțe înguste unde se amestecă meșteșugarii și oamenii-spectacol cu mii de turiști acaparați întru totul de această forfotă melodioasă, întreaga zonă fiind monument de patrimoniu mondial UNESCO.

Nu pleci din Orașul Roz până nu vezi oaza de inspirație a creatorului de modă Yves Saint-Laurent, magnifica Grădină Majorelle faimoasă pentru nuanța de albastru special creată de pictorul Jacques Majorelle, cel care a și pus bazele acestui colț de paradis.

Apusuri fabuloase ce se pierd dincolo de dunele de nisip ale Saharei…

Opțional, Europa Travel îți propune o escapadă pe coasta Oceanului Atlantic în Essaouira, unde să te pierzi în medina cu ale sale case albe și ziduri îngălbenite de timp, continuând apoi cu o aventură în deșert. Nimic nu se compară cu o plimbare pe cămilă pe dunele de nisip din apropierea orașului-oază Ouarzazate, spectaculoasele peisaje sahariene atrăgând turiștii din toate colțurile lumii. După ce deslușești tradițiile berbere și te delectezi cu o ceașcă de ceai de mentă, pornește spre kasbah-urile Taourirt și Tifoultout, înconjurate de palmieri și curmali – adevărate fortărețe din piatră ce fac parte din UNESCO. Poarta de intrare în Deșertul Sahara este chiar Erfoud, unde te poți aventura cu jeep-ul sau să petreci o noapte într-un cort de beduini.

Recomandări Paul ducea o viață de lux, avea o afacere de succes, 12 case și un Porche. Cum a pierdut totul în doar două săptămâni

Fez și Rabat, locuri contrastante

Perla Marocului și lumea tradițiilor este Fez, cea mai importantă capitală imperială unde timpul pare că s-a oprit în Medina Antică, Fes el Bali, cea mai mare din lume încă locuită de circa 70.000 de persoane.

Acesta este un adevărat tezaur arhitectural al Marocului, unde, între zidurile groase de apărare se reunesc Palatul Regal Dar El Makhzen, Moscheea Al Qaraouiyyine, vopsitorii de piele și case maronii celebre pentru ferestele moucharabieh. Destul de aproape de Fez se află și cel mai important sit roman din Maroc – Volubilis, monument parte din UNESCO, și Meknes, orașul imperial al Sultanului Moulay Ismail cu medina sa magnifică monument de patrimoniu mondial.

Recomandări Noi înregistrări despre blocarea aflării adevărului de la Colectiv. Sorina Pintea: „Mi-au reproșat și Bănicioiu, și Arafat că am dat documente la instanță fără să-i anunț!”

Ultima parte a călătoriei este dedicată capitalei Rabat, unde încă se mai simt influențele Imperiului Almohad chiar dacă în mare parte acesta este un oraș destul de libertin și de cosmopolit. Indiferent că alegi zona nouă a Rabatului, din timpul protectoratului francez, sau că te îndrepți spre Medina Antică, unde se înalță Turnul Hassan al II lea, Mausoleul Mohammed V sau fortăreața Oudayas, capitala marocană te va încânta cu siguranță.

de Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

Oferta Circuit Revelion Maroc – tarif: 799 euro/persoana+299 euro taxe aeroport, 11 zile (2 nopti in Casablanca, 3 nopti in Marrakech, 1 noapte in Ouarzazate, 1 noapte in Erfoud -Merzouga, 2 nopti in Fez, 1 noapte in Rabat) cazare cu mic dejun la hoteluri de 3*-4*, transport avion, tururi conform program, jeep-safari + plimbare camila in desert, ghid local, asistenta turistica. *Reducere 28% din tariful standard de 1099 euro, valabila pana la 30.10, în limita locurilor disponibile! Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407.

GSP.RO După ce a fost bătut de Anamaria Prodan, Dan Alexa a fost oprit pe stradă de o femeie! Acum s-a aflat totul. Uluitor ce a urmat