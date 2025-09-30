Milioane de cazuri de cancer la nivel global

Potrivit cercetătorilor, această creștere este alimentată de îmbătrânirea populației, de stilul de viață nesănătos și de factori de risc precum fumatul și obezitatea.

Datele arată că numărul de noi cazuri de cancer aproape s-a dublat din 1990, ajungând la 18,5 milioane în 2023.

În aceeași perioadă, decesele cauzate de cancer au crescut cu 74%, ajungând la 10,4 milioane. Proiecțiile indică o creștere la 30,5 milioane de cazuri noi până în 2050.

„Numărul cazurilor de cancer și al deceselor este în creștere la nivel global, iar această tendință se reflectă aici, în Regatul Unit, unde există aproape 1.100 de cazuri noi în fiecare zi. Pentru a salva mai multe vieți de cancer, avem nevoie de o concentrare internațională mai mare asupra prevenirii, inclusiv asupra vaccinării împotriva HPV și a controlului tutunului.”, a precizat Michelle Mitchell, directoarea executivă a Cancer Research UK.

Principalii factori de risc

Michelle Mitchell a subliniat că „fumatul rămâne principala cauză de cancer și deces în Regatul Unit, motiv pentru care adoptarea legii privind tutunul și țigările electronice trebuie să fie o prioritate absolută”.

Dr. Lisa Force, profesor asistent la Universitatea din Washington și coautoare a studiului, a avertizat: „În ciuda nevoii evidente de acțiune, politicile de control al cancerului și implementarea acestora nu sunt prioritizate în sănătatea globală și nu există suficiente fonduri pentru a aborda această provocare în multe contexte. Asigurarea unor rezultate echitabile în cazul cancerului la nivel global va necesita eforturi mai mari pentru a reduce disparitățile în furnizarea serviciilor de sănătate, cum ar fi accesul la diagnostice precise și la timp, precum și la tratamente de calitate și îngrijiri de susținere.”

Raportul a analizat date din 204 țări între 1990 și 2023 pentru 47 de tipuri de cancer.

În 2023, cancerul de sân a fost cel mai diagnosticat la nivel mondial, iar cancerul traheal, bronhial și pulmonar a provocat cele mai multe decese.

Cercetătorii au arătat că 42% dintre decesele cauzate de cancer sunt legate de factori de stil de viață, inclusiv fumatul, alimentația nesănătoasă și glicemia ridicată.

Consumul de tutun rămâne cel mai grav factor de risc, fiind responsabil pentru 21% din totalul deceselor cauzate de cancer la nivel global.

România, zeci de mii de decese din cauza cancerului

România se află printre statele cu cele mai mari rate ale mortalității prin cancer din Uniunea Europeană. Rata mortalității prin cancer în România este de 264 la 100.000 de locuitori, comparativ cu media UE de 247.

Mai precis, în țara noastră, cancerul reprezintă 19% din totalul deceselor naționale, fiind a doua cauză de deces, după bolile cardiovasculare.

Anul trecut au murit 46.738 de români bolnavi de cancer.

