Tarife tentante de la 429 lei/persoană!

Delta Dunării a devenit o destinație tot mai accesibilă turiștilor români grație reducerilor de până la 65% pregătite de Gulliver Delta Resort 4✿ Murighiol la vacanțele de 3 și 4 nopți – Delta pentru Seniori și Delta pentru Toți! În plus, complexul lansează și un nou produs pentru 2020: cazare în bungalowri de lux! Cu ocazia inaugurării, ai posibilitatea să achiziționezi pachete Welcome Early Booking la un preț cu totul special: plătești o noapte de cazare cu all inclusive și beneficiezi de tot sejurul!

Poziționat armonios pe malul lacului violet de la marginea localității Murighiol, Gulliver Delta Resort 4✿ este un complex ce respectă vechile tradiții ale comunităților de pescari staroveri – începând cu arhitectura, bucatele tradiționale și până la atmosfera tipic lipovenească, dar în confortul facilităților moderne. Unitatea de cazare dispune de o piscină înconjurată de bungalowri de lux, un loc de joacă pentru cei mici, ponton de pescuit și o grădină cu balansoare, unde te poți relaxa în zilele când nu mergi în excursii opționale.

Recomandări Primele cifre ale noului buget. Fondurile PNDL scad de trei ori, multe ministere au bugete diminuate

Singura deltă din lume declarată Rezervație a Biosferei UNESCO!

Locul unde natura se dă în spectacol în fiecare zi, Delta Dunării te surprinde prin labirintul de lacuri, insulițe și păduri ce adăpostesc peste 5500 de specii de viețuitoare, unele dintre ele fiind pe cale de dispariție, iar altele noi pentru știință.

Spectacolul oferit de miile de păsări din peste 300 de specii îi atrag în deltă pe cei pasionați de birdwatching și fotografii. Pornește cu barca spre lacuri precum Uzlina (unde vei putea observa cea mai mare comunitate de pelicani comuni și creți din Europa) sau retrage-te pe canalele brodate de stuf pentru a descoperi stârcii cenușii, egretele și lopătarii ce se ascund de privirile curioșilor.

Dacă ești dornic de aventuri te poți îndrepta spre Letea, pădurea cu aspect subropical unică în Europa, datorită lianelor grecești ce se încolăcesc de stejarii seculari și a dunelor de nisip înalte de peste 10 metri, unde zburdă sute de cai sălbatici.

Recomandări Ultimul Crăciun cu tata. Cei cinci copii ai familiei Cercel din satul Alunișu speră la o minune pentru părintele lor grav bolnav

Marile atracții ale Rezervației parte din UNESCO sunt plajele sălbatice ce se arcuiesc la locul de întâlnire dintre Dunăre și Marea Neagră. Mergi la Sfântu Gheorghe, mica localitate lipovenească cunoscută pentru ciorba storceag sau la Sulina, fosta Capitală a Piraților, pentru a te relaxa pe cele mai fine nisipuri din România.

de Mădălina Isar

Sursa foto: flickr.com/gulliverresort.ro

Early Booking Delta 2020 – Gulliver Delta Resort 4✿ Murighiol

Servicii incluse: 3 sau 4 nopti de cazare cu all inclusive tip bufet, doua gustari intre mese, transport autocar Bucuresti-Murighiol-Bucuresti. Detalii pe www.gulliverresort.ro. Cerere ofertă: [email protected], call center 021.794.75.07; 0784.215.624.

GSP.RO Un fost selecționer al României și-ar fi părăsit familia pentru o relație cu o jucătoare trecută pe la Oltchim!

HOROSCOP Horoscop 17 decembrie 2019. Racii pot avea parte de momente neplăcute în anturaj