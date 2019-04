Descoperă obiectivele simbol ale Chinei, în Marele Tur de 9 zile (PUBLICITATE)

Vizitează cele mai interesante locuri din China în Marele Tur de 9 zile, de la Europa Travel, și profită de reducerea de 35% din tariful standard de la 1299 euro/persoană, valabilă pentru rezervări până la 25 aprilie, în limita locurilor disponibile.

Beijing, metropola care te vrăjește

Itinerariul propus de Europa Travel îți aduce în plin plan Beijing, capitala cu 20 mil. de locuitori unde istoria milenară se întrepătrunde cu modernismul. Pekin se mândrește cu numai puțin de 7 obiective din patrimoniu UNESCO, motiv pentru care se află pe listele cu locuri obligatoriu de văzut într-o viață.

Vei începe descoperirea Capitalei Nordului cu o vizită la Templul Cerului, unul dintre cele mai importante complexe de clădiri taoiste, unde Împărații Dinastiilor Ming și Qing se rugau pentru recolte bune la Altarul Circular, dispus pe 3 niveluri și decorat cu dragoni sculptați.

Emblema Beijingului este Orașul Interzis unde vei pătrunde imediat după ce vezi Piața Tian’anmen, cea mai mare piață din lume unde au loc cele mai importante ceremonii naționale, fiind centrul puterii politice. Palatul Imperial este un important complex arhitectural unde au avut reședința 24 de Împărați, ce dispune de circa 9000 de camere și altare cu pavilioane din aur pline de sculpturi din marmură. Accesul oamenilor de rând nu a fost permis secole la rând, abia în anul 1949 Orașul Interzis a fost deschis publicului. De atunci a devenit cea mai vizitată locație a capitalei, peste 15 milioane de turiști ajungând aici în fiecare an.

Excursia la Marele Zid Chinezesc este punctul culminant al circuitului, un monument colosal construit în decursul a 2000 de ani cu scopul de a apăra granițele țării împotriva atacurilor popoarelor nomade. Cel mai zid lung de pe pământ și singurul despre care se spune că s-ar observa din spațiu, face parte din patrimoniul mondial UNESCO și se află pe lista cu cele 7 noi minuni ale lumii.

Un alt reper turistic al Chinei este complexul de Morminte Ming unde odihnesc 13 Împărați al Dinastiei Ming. Pornește pe Calea Sacră ce îți descoperă monumentele funerare realizate după principiile Feng Shui, cu porți pline de inscripții și statui din marmură ce înfățișează cele 12 animale din ciclul zodiacal chinezesc.

Circuitul continuă cu vizita la Palatul de Vară, reședința celor 24 de Împărați ai Dinastiei Ming și Qin, unde te poți relaxa în cele mai frumoase grădini imperiale sau, opțional, poți face o croazieră pe Lacul Kunming.

XIan și Shanghai, destinații de neratat!

În ultima parte a călătoriei vei putea vizita orașul XIan și metropola Shanghai, unde vei avea ocazia să pătrunzi în lumea tradițiilor, iar apoi să faci trecerea spre modernitate și cosmopolitism.

Cea mai mare descoperire arheologică a secolului XX, Armata de Teracotă din XIan nu putea fi ratată din turul tău. Mausoleul Împăratului Qin Shi Huang era păzit de o armată compusă din circa 8000 de soldați în mărime naturală, cai și păsări de diverse dimensiuni, toate pentru a-l păzi pe Împăratul care se temea de moarte.

În Shanghai vei putea descoperi cea mai futuristă față a Chinei pe bulevardele largi pline de zgârie nori moderni. Opțional, poți urca în Pearl Tower pentru vederi panoramice asupra metropolei. Turul orașului Shaghai îți descoperă și câteva simboluri chinezești precum Templul de Jad Buddha sau Grădinile Yuyuan, recunoscută pentru cele 30 de pavilioane aurite.

de Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

