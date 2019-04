Desensibilizarea la polen este gratuită, cu bilet de trimitere de la medicul de familie, la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti

Procedura se poate face la polen, dar și la alte alergene și se realizează în Ambulatoriul Spitalului Universitar de Urgență București (SUUB). Consultația la medicul alergolog și testele cutanate sunt decontate de CASMB, mai exact se fac pe baza Buletinului de trimitere de la medicul de familie.

Dr. Brîndușa Petruțescu, medic specialist alergologie şi imunologie clinică, în cadrul SUUB explică ce presupune desensibilizarea și cum trebuie făcută:

„În cazul alergiilor, pe lângă tratamentul simptomatic, care nu rezolvă problema, ci doar ameliorează simptomele, există și varianta de desensibilizare, deseori comodă și ușor de administrat chiar la domiciliu, de către pacient.

În cazul polenurilor, tratamentul se face 6 luni pe an, timp de 3 ani consecutiv. Așadar, procedeul trebuie repetat trei sezoane consecutive. Dacă întrerupem, procesul trebuie reluat. Este foarte important de precizat că tratamentul trebuie început cu 3- 4 luni înainte dedebutul sezonului de polenizare, deci înainte de a fi polenul prezent în aer, pentru ca atunci când apare polenul, organismul să fie pregătit. Acest proces de desensibilizare induce toleranța și pregătește organismul pentru contactul cu polenul, care este brusc și puternic. Simptomele sunt întotdeauna mai rele la debutul sezonului decât la sfârșitul lui.

Așadar în cazul polenului de graminee (care la noi în țară au sezonul de polenizare major în lunile mai și iunie) procesul de desensibilizare trebuie început în lunile ianuarie- februarie pentru a putea crește dozele și a atinge toleranța până la debutul sezonului de polenizare iar pacientul să nu mai aibă nici un simptom. Efectele desensibilizării se văd încă din primul sezon.

În această lună încă se mai poate iniția desensibilizarea pentru POLENUL DE AMBROZIE. Polenul de ambrozie este un alergen foarte puternic și inclusiv desensibilizarea e foarte greu tolerată de către pacienți. Poate să apară o ușoară mâncărime sub limbă dar sunt și pacienți care se umflă sub limbă sau cărora li se umflă buzele în cadrul acestui proces de desensibilizare, alții se plâng de dureri de stomac. Deci sunt reacții adverse, dar care pot fi tratate.

Tratamentul nu este compensat, nu este decontat de Casa de Asigurări și se face doar sub îndrumarea medicului alergolog. Prima doza trebuie administrată întotdeaună în cabinetul medical sub supraveghere, pentru că pot apărea reacții adverse. Așadar, cu bilet de trimitere de la medicul de familie, pacientul vine la medicul alergolog care efectuează testarea cutanată alergologică prick. Dacă testul este pozitiv și e corelat cu simptomele se poate începe desensibilizarea. Pacientul primește rețeta, cumpară din farmacii preparatul și vine să ia prima doză în spital sub supraveghere. Pacienții trebuie să înțeleagă că, în cazul reacțiilor alergice determinate de polenuri, este bine să intervenim cât mai repede, ca să împiedicăm progresia acestora spre astm”.

Citește și

Eleva de 18 ani de la „Gheorghe Lazăr” diagnosticată cu meningită a murit la „Matei Balș”!