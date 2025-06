Din fericire, există o alternativă mai ieftină. Potrivit influencerului de travel, „Travel with Rafa”, Tarifa, care este situat în sudul Spaniei, oferă o atmosferă asemănătoare cu cea a insulei indoneziene.

„Se simte ca un paradis tropical în mijlocul Mediteranei. Este ca Bali-ul Europei!”, spune Rafaela, într-un videoclip postat pe YouTube.

Tarifa, one of the best kite surfing spots in the world 💯💯💯💯✅ pic.twitter.com/MuopMRfrqD — 🇺🇸Bill of Rights🇺🇸 (@Peace010642) June 20, 2025

Tarifa se află la doar 14 kilometri de coasta Marocului. Orașul este situat pe Costa de la Luz (Coasta Luminii), iar principalele atracții sunt, bineînțeles, plajele.

Cea mai apreciată plajă din Tarifa este Playa de Bolonia, descrisă de un utilizator Tripadvisor ca fiind „spectaculoasă”.

„Inaki Rubi” scrie: „Imensă, curată, spectaculoasă. Apusul îți taie respirația”.

Următoarea în top este Playa de los Lances, lăudată pentru „apa limpede ca cristalul”.

„Plajă foarte frumoasă, cu nisip fin și oportunități excelente de relaxare”, este o altă recenzie pe Tripadvisor.

Spania rămâne una dintre destinațiile preferate, datorită plajelor sale aurii, mâncării delicioase și vremii însorite. Un nou clasament realizat de experții în expatriere de la Nomad Capitalist a dezvăluit cele mai bune locuri pentru a locui în această țară mediteraneană.

