Pericolul de pe plajă

Insula Vir, o destinație extrem de căutată din apropierea orașului Zadar, este una dintre zonele cele mai afectate.

Pe întregul litoral, principala amenințare este căpușa maro a câinelui, o specie care se înmulțește într-un ritm alarmant în iarba înaltă și în tufișurile dese din proximitatea plajelor.

Această insectă nu îi vizează doar pe prietenii patrupezi, ci reprezintă un risc major și pentru oameni, fiind responsabilă de transmiterea febrei pătate mediteraneene.

Această infecție bacteriană se manifestă agresiv prin febră foarte mare, dureri de cap extreme și dureri musculare acute.

Boala Lyme și riscul de meningită

Turiștii nu scapă de pericol nici dacă lasă plaja în urmă pentru a explora zonele verzi. În regiunea Koprivnica, medicii au raportat deja mai multe cazuri grave de boală Lyme, printre victime numărându-se inclusiv un copil de doar trei ani.

Cei mai expuși rămân însă lucrătorii silvici locali, care duc o luptă grea cu efectele mușcăturilor.

„Unii colegi se recuperează cu greu. Un animal atât de mic, dar atât de feroce!”, a spus Stjepan Kuzmić, silvicultor croat, pentru postul de televiziune HRT.

Consecințele unei mușcături netratate sau depistate târziu pot fi devastatoare, ducând la leziuni nervoase permanente sau la meningită, o afecțiune care pune viața în pericol.

Deși personalul silvic local este vaccinat împotriva virusului encefalitei transmise de căpușe, majoritatea turiștilor sosesc în aceste regiuni complet neprotejați.

Cum să te protejezi în vacanță

Pentru a evita ca o mușcătură de căpușă să îți compromită concediul, experții recomandă respectarea cu strictețe a următoarelor măsuri de siguranță:

  • Atenție la traseu: În timpul drumețiilor, evită cu desăvârșire să mergi prin iarbă înaltă sau prin zone cu tufișuri dese.
  • Vestimentație adecvată: Poartă încălțăminte închisă și haine lungi. Optează pentru culori deschise, deoarece acestea permit depistarea mult mai rapidă a paraziților.
  • Protecție chimică: Aplică un spray repelent puternic împotriva insectelor înainte de fiecare ieșire în natură.
  • Controlul de siguranță: Imediat ce revii de pe traseu sau de la plajă, verifică-ți minuțios întregul corp și examinează cu atenție și animalele de companie pentru a îndepărta căpușele înainte ca acestea să apuce să se fixeze.
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