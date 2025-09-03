Ce sunt clasificările vinurilor

Clasificările etichetelor vinurilor italiene fac parte din sistemul de denumiri al Italiei pentru vinuri. Există patru niveluri de clasificare: Vino da Tavola (VdT – vin de masă), Indicazione Geografica Tipica (IGT), Denominazione di Origine Controllata (DOC) și Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG). Împreună, nivelurile DOC și DOCG sunt denumite Denominazione dOrigine Protetta (DOP). Aceste clasificări de pe etichetă îi ajută pe consumatori să înțeleagă calitatea vinului pe care îl cumpără și regiunea de unde provine acesta. Unele clasificări pot fi regăsite chiar pe eticheta sticlei relatează Masterclass.

Toate vinurile DOCG și o parte dintre vinurile DOC vor avea o bandă de hârtie cu un număr de serie, care acoperă dopul sau se înfășoară în jurul gâtului sticlei de vin. Fiecare clasificare are propriile criterii și standarde, care îi ghidează pe consumatori prin peisajul divers și complex al vinurilor, precum cele italiene, de la colinele line ale Toscanei până la podgoriile scăldate de soare ale Siciliei. Fiecare etichetă dezvăluie un aspect unic al excelenței industriei de vinificație italiană și spune câte o poveste despre origini geografice, metode tradiționale de vinificare și controale de calitate. Totodată, ele rezonează cu un public tot mai dornic de autenticitate și de măiestrie în alegerea unui vin de calitate.

De ce contează aceste clasificări

Vinul nu este doar o simplă băutură, ci o poveste așezată într-o sticlă, o expresie și o imagine fidele locului de unde acesta provine. Fiecare pahar reflectă amprenta pământului, a climei și a priceperii celor care l-au creat, iar pentru a proteja relația unică dintre vin și originea sa, au fost introduse sistemele de clasificare.

În trecut, denumirile de vin nu aveau nici o protecție reală. Se putea scrie pe etichetă „Bordeaux” sau „Chianti”, chiar dacă vinul nu avea nici o legătură cu aceste regiuni. Lipsa unor reguli clare a dus la o stare de confuzie, la pierderea încrederii consumatorilor și, uneori, la scăderea calității. În acest context au apărut clasificările oficiale ale vinurilor, care aveau rolul de a apăra tradiția și să garanteze autenticitatea.

Fiecare țară producătoare de vin și-a stabilit propriul set de reguli, un adevărat „cod al onoarei”, care precizează o serie de detalii referitoare la vin. Astfel, sunt menționate locul unde pot fi cultivați strugurii (zone geografice strict delimitate, uneori parcelă cu parcelă), ce soiuri sunt permise (pentru a păstra identitatea locală), cum trebuie vinificați strugurii (metode tradiționale, timpi minimi de maturare, tipuri de recipiente) și ce standarde de calitate trebuie respectate (de la aciditate și nivel de alcool, până la extractul sec sau zahărul rezidual), notează Cramagirboiu.ro.

Aceste norme nu limitează creativitatea, ci asigură continuitatea și protejarea patrimoniului cultural al vinului și, totodată, garantează faptul că un Chianti are gustul autentic al zonei Chianti, că un Champagne redă unicitatea regiunii Champagne și că un vin DOC italian exprimă caracterul propriu al „terroir”-ului său (n.n. – concept-umbrelă ce încorporează trăsăturile distincte ale unei zone viticole, cu efect asupra gustului și calității vinului).

Clasificările vinurilor există pentru ca atunci când bei un pahar cu vin să știi nu doar ce vin este, ci și de unde provine, ce poveste transmite și prin câte mâini pricepute a trecut înainte de a ajunge pe masa ta.

Eticheta IGP

Eticheta IGP (Indicazione Geografica Protetta – Indicație Geografică Protejată) are un rol esențial în povestea vinului italian, mai ales pentru pasionații care apreciază autenticitatea și istoria din spatele alegerilor lor. Această etichetă este acordată vinurilor a căror calitate, reputație și caracteristici sunt strâns legate de originea lor geografică, iar desemnarea sa garantează că numele unei regiuni, al unui teritoriu sau al unei țări joacă un rol esențial în identificarea vinului, deoarece acesta provine dintr-o anumită zonă care contribuie la calitățile sale unice.

Spre deosebire de alte produse, pentru un vin IGP este suficient ca doar una dintre etapele de producție, de procesare sau de preparare să aibă loc în aria desemnată. Cadrul legislativ permite recunoașterea unei game mai largi de vinuri sub eticheta IGP, celebrând diversitatea, dar păstrând în același timp standardele de calitate. De asemenea, eticheta IGP reprezintă o garanție a calității și autenticității, care oferă acces la nuanțele distincte ale regiunilor italiene descoperite în fiecare sticlă.

Vinurile IGP reușesc adesea să îmbine tradiția cu inovația, surprinzând esența regiunii din care provin și răspunzând unor gusturi variate. Diferența dintre IGP și DOP constă în gradul de specificitate geografică și în metodele de producție asociate fiecărei etichete. Ambele fac parte din sistemul Uniunii Europene de protejare și de promovare a produselor agricole care au o origine geografică specifică și care dețin calități sau o reputație datorită acestei origini.

Eticheta DOC

Mergând mai departe, eticheta DOC (Denominazione di Origine Controllata – Denumire de Origine Controlată) are o importanță deosebită pentru pasionații de vin, care apreciază îmbinarea dintre tradiție, calitate și specificitate geografică în alegerile lor. Introdusă în anul 1966, aceasta reprezintă un reper al vinurilor italiene de calitate superioară, strâns legate de regiuni geografice precise. Denumirea reflectă sistemul francez AOC și este folosită pentru a identifica și pentru a proteja vinurile de o anumită proveniență și calitate.

Denumirea DOC garantează că vinurile sunt produse într-o zonă specifică, urmând reguli stricte care stabilesc totul, de la soiurile de struguri utilizate, până la procesul de vinificație. Această reglementare nu doar că asigură calitatea vinurilor, dar păstrează și practicile tradiționale de vinificație ale fiecărei regiuni. Pentru ca un vin să poarte eticheta DOC trebuie să respecte normele de producție stabilite pentru regiunea respectivă, și anume aria geografică de producție, soiurile de struguri permise, limitele de producție, procedeele de vinificare și procesele de maturare.

Vinurile DOC oferă garanția autenticității și a respectării unor standarde de calitate rafinate și consolidate de-a lungul generațiilor, reflectând „terroir”-ul unic și patrimoniul cultural al regiunilor lor. Fiecare vin DOC spune povestea originii sale, fie că este vorba despre colinele Toscanei ori despre podgoriile scăldate de soare ale Siciliei, surprinzând esența locului și a oamenilor care îl produc, relatează experții de la Italianwines.co.uk.

Eticheta DOC de pe o sticlă de vin italian este o promisiune a unui vin de calitate ce reflectă caracterul regiunii sale, constituind o alegere preferată pentru iubitorii de vin care apreciază profunzimea și diversitatea vinificației italiene.

Eticheta DOCG

DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita – Denumire de Origine Controlată și Garantată) a fost introdusă în anii 1980 și este o certificare a nivelului suprem în clasificările vinurilor italiene. Această etichetă este acordată vinurilor care nu doar că respectă standardele stricte DOC, dar demonstrează și un plus de calitate și specificitate geografică.

Litera „G”, care semnifică Garantita, adaugă un nivel suplimentar de garanție în ceea ce privește calitatea și proveniența vinului. Pentru a obține etichetă DOCG un vin trebuie să fie recunoscut ca DOC pentru o perioadă de cel puțin cinci ani. Această etapă reprezintă o dovadă a consistenței în calitate și a angajamentului producătorilor față de standarde înalte.

Vinurile DOCG trec prin verificări riguroase de calitate, inclusiv teste de degustare și analize chimice pentru a se asigura că fiecare sticlă corespunde standardelor exemplare impuse de această prestigioasă denumire. De asemenea, vinurile DOCG sunt sinonime cu excelența și autenticitatea, oferind o incursiune în cele mai bune podgorii ale Italiei, acolo unde tradiția și rigurozitatea în vinificație se îmbină pentru a crea vinuri de o calitate inegalabilă.

De la vinurile roșii robuste precum Barolo și Brunello di Montalcino, până la cele albe proaspete precum Verdicchio dei Castelli di Jesi, vinurile DOCG acoperă un spectru variat de stiluri și de arome.

Eticheta DOP

În universul clasificărilor vinurilor italiene, DOP (Denominazione di Origine Protetta – Denumire de Origine Protejată) se impune ca un simbol al excelenței. Înțelegerea semnificației acestei etichete este esențială pentru a aprecia unele dintre cele mai rafinate vinuri pe care le oferă Italia.

Vinurile DOP sunt expresia supremă a calității, adânc înrădăcinate în originea lor geografică. Ele reprezintă o fuziune între tradiție, „terroir” și standarde stricte de vinificație. Clasificarea DOP, asemănătoare cu AOC-ul francez (Appellation dOrigine Contrôlée), garantează că fiecare etapă a producerii vinului, începând de la cultivarea strugurilor și până la vinificare, are loc într-o zonă geografică precis delimitată.

Această specificitate teritorială conferă vinurilor DOP calități unice, imposibil de reprodus în altă parte, care surprind esența diversității regiunilor viticole italiene. De asemenea, vinurile cu etichetă DOP sunt obținute respectând reguli stricte care acoperă totul, de la soiurile de struguri utilizate, până la procesele de vinificație. Aceste norme asigură calitatea și caracterul vinului, dar și legătura profundă cu patrimoniul cultural și istoric al unei regiuni.

Pentru ca un vin să poarte această etichetă trebuie să respecte un set bine definit de standarde care să-i garanteze autenticitatea și valoarea. Eticheta DOP evocă podgorii străvechi, metode tradiționale și măiestria inegalabilă a vinificatorilor italieni, definind bogata tradiție viticolă a Italiei.

Denumirea de origine protejată DOP a fost preluată la nivel european (cu acronimul din limba engleză PDO – Protected Designation of Origin) şi se foloseşte nu doar pentru vinuri, ci și pentru alte categorii de produse agricole şi alimentare, printre care brânzeturi, produse din carne, măsline şi uleiuri de măsline, dar şi miere, produse de panificaţie şi chiar bere.

Certificarea PDO indică faptul că produsul provine dintr-o zonă geografică precisă și că toate etapele de producție au loc acolo, conferindu-i caracteristici specifice legate de mediul geografic.

De exemplu, Roquefort, Parmigiano Reggiano, Gorgonzola, Asiago, Feta şi Telemeaua de Ibăneşti sunt brânzeturi care se califică pentru a primi certificarea DOP. La fel, uleiurile de măsline produse în regiuni cu anumite caracteristici sunt eligibile pentru a fi certificate DOP.

Eticheta IGT

Pe măsură ce explorăm bogăția etichetelor vinurilor italiene întâlnim clasificarea IGT (Indicazione Geografica Tipica – Indicație Geografică Tipică), o denumire foarte interesantă pentru cunoscători, care reprezintă un aspect esențial al viticulturii italiene, ce îmbină caracterul regional cu flexibilitatea în vinificație.

În comparație cu etichetele mai restrictive DOP și DOC, vinurile IGT oferă o privire asupra lumii diverse și dinamice a vinificației italiene, fiind legate de zone geografice mai largi. IGT desemnează vinuri care, deși nu sunt limitate de regiuni strict definite sau de reguli de producție rigide, păstrează totuși o identitate regională puternică și exprimă calitățile unice ale unei zone de cultivare mai extinsă.

Această clasificare a apărut din necesitatea de a recunoaște și de a promova vinurile care nu se încadrează în reglementările stricte DOC și DOCG, dar care oferă caracteristici regionale distincte și o calitate ridicată. De exemplu, un vin IGT din Toscana reflectă caracteristicile generale ale renumitei regiuni din centrul Italiei, fără a fi constrâns de regulile mai stricte ale producției DOC/DOCG.

Vinurile IGT deschid poarta către o varietate mai largă de stiluri și de arome, reprezentând atât inovația, cât și tradiția vinificației italiene. În plus, acestea oferă un echilibru între autenticitatea unei anumite regiuni și libertatea creativă a producătorului. Acest lucru face ca vinurile cu etichetă IGT să fie deosebit de atractive pentru cei care doresc să exploreze dincolo de traseele bine bătătorite ale clasificărilor de vinuri strict reglementate.

În esență, IGT este o mărturie a diversității și adaptabilității vinurilor italiene, o etichetă care garantează calitatea și caracterul regional, oferind totodată un spectru variat de gusturi și experiențe.

