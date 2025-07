Graiurile limbii române

În lingvistică, termenul grai este sinonim cu limbaj popular, care cuprinde abateri de la normele limbii literare și se manifestă în forme variate, în mediul rural sau urban, fie în registrul familiar ori argotic. Prin urmare, trăsăturile limbajului popular sunt comune tuturor acestor varietăți regionale ale limbii, denumite graiuri.

Dacoromâna, fie că este considerată o limbă de sine stătătoare, fie un dialect al limbii române, nu este împărțită în dialecte propriu-zise, ci în graiuri, denumite și subdialecte, potrivit Wikipedia. Ele diferă prin aspecte minore de pronunție și de vocabular.

Pe lângă româna standard, principalele graiuri ale limbii dacoromâne sunt graiul ardelenesc (denumire folosită popular, dar nerecunoscută ca atare în lingvistica de specialitate), graiul bănățean, graiul crișean, graiul bucovinean, graiul moldovenesc, graiul maramureșean și graiul muntenesc.

În ceea ce privește graiul ardelenesc, specialiștii lingviști spun că această etichetă nu este corectă din punct de vedere științific, deoarece, în realitate, în sudul și sud-vestul Transilvaniei se vorbește graiul bănățean, în vestul regiunii se întâlnește graiul crișean, iar în nord și nord-vest se vorbește graiul maramureșean. Graiul muntenesc prezintă cele mai puține particularități regionale și a stat la baza formării limbii literare moderne

Ce sunt regionalismele

În lingvistică, noțiunea de regionalism, cunoscut și sub numele de provincialism, denumește un element de limbaj – forme gramaticale, expresii sau sensuri – specific uneia sau mai multor zone regionale ale limbii, precum un dialect sau un grai, fiind astfel restrâns la o anumită zonă a țării. Regionalismul se distinge prin abaterea sa de la regulile stabilite ale limbii literare sau standard.

De asemenea, uneori, se poate întâmpla ca un regionalism să fie confundat cu limbajul popular, însă între cele două există o diferență semnificativă. Limbajul popular se referă la elemente care nu fac parte din limbajul literar, dar se regăsesc pe tot cuprinsul țării, în timp ce regionalismele sunt elemente care se întâlnesc, așa cum spuneam, doar în anumite zone geografice, fiind specifice acelei arii.

Regionalismele reprezintă o componentă importantă a dialectelor sau graiurilor românești, reflectând specificul unei comunități.

Tipuri de regionalisme

Regionalismele pot fi de mai multe tipuri. Primul dintre acestea este cel din care fac parte regionalismele lexicale, adică acele cuvinte cu totul diferite de cele folosite în limba literară sau care nu au corespondent în aceasta. Astfel de regionalisme sunt cuvinte ca blid (farfurie), bighidiu (copil mic/țânc) sau jinars (țuică).

A doua categorie este cea a regionalismelor frazeologice, care sunt forme gramaticale care nu se folosesc în limba literară. De exemplu a umbla lela (în Moldova) înseamnă a umbla fără rost. Apoi sunt regionalismele semantice, care sunt sensuri regionale ale unor cuvinte existente și în limba literară (ex.: „ciuf” în nordul Moldovei înseamnă „păr răvășit”, dar în alte zone înseamnă „smoc”).

O altă categorie sunt regionalismele sintactice, adică acele construcții gramaticale specifice unei anumite regiuni, cum ar fi, spre exemplu „o fost el acolo?” în loc de „a fost el acolo?”. În sfârșit, regionalismele fonetice sunt trăsături specifice ale vorbirii regionale care se manifestă prin variante fonologice sau fonetice diferite de cele din limba standard și care apar constant în anumite contexte sonore. Un exemplu relevant în limba română este pronunțarea cuvântului „frate” sub forma „frace” în graiul bănățean sau „eu lucru” în Crișana în loc de „eu lucrez”, relatează Wikipedia.

Rolul și răspândirea regionalismelor

Regionalismele îndeplinesc o dublă funcție: identitară și estetică. Pe de-o parte, ele au jucat un rol esențial în procesul de formare a limbii literare. Înainte ca o limbă literară unitară să se contureze, au existat varietăți literare derivate din diferite dialecte, iar în cazul limbii române, în secolul al XVIII-lea, au existat patru astfel de forme dialectale literare. Dintre acestea s-a impus treptat dialectul muntenesc, îmbogățit cu influențe din celelalte – moldovenesc, ardelenesc și bănățean.

Limba literară unitară care a rezultat a continuat să se dezvolte, integrând treptat și elemente care au devenit regionalisme. De asemenea, regionalismele întăresc apartenența la un grup local sau regional și conservă tradiții lingvistice și culturale. Pe de altă parte, acestea sunt folosite frecvent în literatură, în special în operele cu caracter rustic sau autentic, pentru a reda culoarea locală a personajelor sau a mediului.

Scriitori precum Ion Creangă, Mihail Sadoveanu sau Marin Preda au folosit regionalisme în operele lor pentru a reda specificul zonelor din care provin personajele lor. Regionalismele sunt întâlnite în toate regiunile istorice ale României, și anume în Moldova, Muntenia, Oltenia, Ardeal, Banat, Dobrogea, precum și în Basarabia sau în Bucovina. Deși unele sunt ușor de înțeles în afara regiunii în care sunt folosite, altele pot deveni obscure sau confuze pentru vorbitorii din alte regiuni.

Ce sunt arhaismele

Potrivit definiției din DEX, termenul de arhaism desemnează un element de limbă învechit – un cuvânt, o expresie, formă gramaticală sau construcție sintactică – ce a dispărut din limba comună sau este pe cale să dispară, deși mai poate fi întâlnit în anumite varietăți ale limbii. Termenul de arhaism provine din franțuzescul archaïsme, care la rândul lui își are originea în cuvântul grecesc αρχαϊσμός (arhaismós) sau ἀρχαῖος (arhaios), care înseamnă vechi.

Arhaismele reflectă stadii anterioare ale limbii române și păstrează urme ale trecutului istoric și cultural. Caracterul de arhaism este determinat în raport cu stadiul de dezvoltare al limbii comune la un anumit moment din evoluția sa istorică. Ele apar în mod natural în evoluția limbii, iar cuvintele devin arhaice atunci când realitățile pe care le desemnează dispar sau când alte cuvinte, autohtone sau împrumutate, le înlocuiesc.

Influențele externe, modernizarea societății și standardizarea limbii literare au contribuit la acest proces. Arhaismele nu mai sunt folosite în vorbirea de zi cu zi, dar apar în literatură, cu precădere în cea istorică, în documente vechi, manuscrise sau cronici, precum și în studii de lingvistică, etnologie și istorie, pentru reconstituirea limbajului din perioade trecute.

Tipuri de arhaisme

Arhaismele se pot clasifica în mai multe categorii. Astfel, sunt arhaisme lexicale, adică acele cuvinte dispărute din vorbirea actuală (ex.: „velință” – covor, „nălucă” – fantomă, „oaste” – armată). Sunt, de asemenea, arhaismele fonetice, care se referă la modificări ale pronunției unui cuvânt de-a lungul timpului, care au condus la o formă diferită de cea actuală (ex.: „loviia” în loc de „lovea”, „a zicei” în loc de „a zice”).

Arhaismele gramaticale includ forme care în timp au suferit schimbări de sens. Acestea pot fi arhaisme de declinare, de conjugare sau de construcție a propozițiilor (ex.: „aiurea” în loc de „altundeva” sau „învăța-l-am” în loc de „am să-l învăț”). În funcție de gradul de înțelegere, arhaismele mai pot fi clasificate în cunoscute și folosite (pe care vorbitorii le înțeleg și uneori le folosesc, mai ales în contexte literare sau în vorbirea familiară) și arhaisme necunoscute sau puțin cunoscute (cele care nu mai sunt înțelese de majoritatea vorbitorilor și necesită explicații pentru a fi înțelese).

Ce sunt neologismele

Lingvistica definește neologismele ca fiind unități lexicale noi într-o limbă, care sunt împrumutate dintr-o limbă străină (franceză, engleză, italiană, germană etc.) ori pot fi create prin mijloace proprii, mai precis prin combinarea unor elemente existente în limba română, după cum notează Cumsescrie.eu. Acestea pătrund într-o limbă pentru a desemna noțiuni moderne, fenomene noi sau obiecte recent apărute în societate și reflectă adaptarea limbii la progresul științific, tehnologic și cultural.

În limba română, neologismele au apărut după anul 1830, unele cuvinte fiind moștenite din latină, altele împrumutate, iar altele formate în interiorul limbii. Termenul de neologism are un caracter ambiguu, deoarece o unitate lexicală este considerată nouă doar în raport cu un anumit moment din evoluția limbii, care poate fi chiar unul îndepărtat în trecut.

Rolul neologismelor

Un cuvânt poate fi considerat neologism nu doar pentru că este recent, ci și pentru că nu a fost încă pe deplin integrat în uzul comun. Unele cuvinte intrate recent în română pot să nu mai fie percepute ca neologisme dacă s-au răspândit rapid în vorbirea de zi cu zi, în timp ce altele, deși mai vechi, dar rar folosite, continuă să fie resimțite ca neologice (împrumutate dintr-o limbă străină).

Termeni precum „internet”, „site”, „blog”, „weekend”, „job” sau „shopping” sunt exemple de neologisme preluate din alte limbi, în timp ce „autentificare”, „inovativ”, „rebranding”, „cibersecuritate” sau „telemedicină” au fost create în limba română.

De asemenea, „a downloada”, „a da click” sau „a posta” sunt neologisme cu sensuri noi. Neologismele descriu fenomene complexe și inovații recente, îmbogățind vocabularul. De asemenea, ele permit o comunicare mai precisă în diverse domenii, cum ar fi tehnologia, medicina și finanțele.

Tipuri de neologisme

La fel ca regionalismele și arhaismele, și neologismele sunt clasificate în mai multe categorii, în funcție de origine, de modul de formare și de integrarea în limbă. Neologismele directe sunt cuvinte preluate direct dintr-o altă limbă, păstrând forma și pronunția originală (ex.: weekend, job, marketing, blog, cloud, site, puzzle, shopping, etc.).

Neologismele adaptate sunt cuvinte împrumutate, dar care suferă modificări fonetice sau morfologice pentru a se integra mai bine în limba română (ex.: intership, adaptare a cuvântului englezesc internship). Neologismele compuse sunt formate prin combinarea a două sau mai multe cuvinte existente, adesea din limbi diferite (ex.: mass-media). Există și o a patra categorie, cea a neologismelor derivate, aflăm de pe enciclopedia virtuală Wikipedia. Acestea sunt create prin adăugarea de prefixe sau de sufixe la cuvinte existente sau la rădăcini lexicale (ex.: telemuncă, derivare de la cuvintele tele și muncă).

Există și alte clasificări. Astfel, neologismele pot fi clasificate în funcție de domeniul în care sunt utilizate cel mai frecvent (tehnic, științific, artistic, etc.) sau în funcție de gradul de integrare în vocabularul general (termeni foarte specializați sau de largă circulație).

