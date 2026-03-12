Medicul ginecolog Anca Sultan spune că trecerea în mediul digital, pentru a oferi informații medicale publicului, nu a fost ușoară la început. Participarea medicilor în spațiul online este însă importantă pentru a combate informațiile greșite care circulă pe internet.

„Recunosc că inițial a fost destul de greu. N-am înțeles esențial de ce trebuie să fac treaba asta, dar, la un moment dat, lucrurile s-au întâmplat treptat și acum nu mai este atât de greu”, a declarat medicul.

Potrivit acesteia, una dintre cele mai frecvente greșeli pe care le fac oamenii este că încearcă să găsească soluții medicale pe internet, în loc să ceară sfatul unui specialist.

„Cred că nu aș sta niciodată să caut pe Google anumite tratamente sau rețete sau leacuri și aș merge întotdeauna să întreb un specialist în momentul în care am probleme”, a spus Anca Sultan.

Medicul atrage atenția și asupra simptomelor pe care multe femei le ignoră, mai ales în perioada de perimenopauză și menopauză.

„În ultima perioadă, cred că simptomele pe care le ignoră cel mai des sunt cele care țin de perimenopauză și menopauză și pe care, de obicei, nu le asociază cu această perioadă. Și atunci, cred că în această perioadă ar trebui să meargă, în primul rând, la un control și să ceară sfatul unui specialist”, a explicat ea.

Un alt mit frecvent, spune medicul, este ideea că anumite probleme sunt „normale” după o anumită vârstă.

„Că după o anumită vârstă anumite lucruri sunt normale și nu este așa”, a spus Anca Sultan, încurajând femeile să vorbească deschis despre această etapă a vieții și să ceară ajutor medical.

În ceea ce privește prevenția, ginecologul subliniază importanța controalelor regulate.

„În primul rând să meargă la control. Să meargă la control încă înainte de a-și începe viața sexuală, iar după ce și-au început viața sexuală, să meargă la controale regulate, o dată pe an, și dacă e cazul și mai des”, a spus medicul.

Anca Sultan avertizează și asupra riscurilor de a cere sfaturi medicale de la inteligența artificială.

„Destul de periculos și credeți-mă că am încercat-o și eu să văd care sunt răspunsurile. Și de multe ori, la aceeași întrebare, dacă o pui diferit, răspunsurile sunt diferite și uneori chiar sunt periculoase”, a mai spus ea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Dr. Daniela Ionescu avertizează la Gala Doctorului Digital: Oboseala și sforăitul pot ascunde apneea în somn
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Viva.ro
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Prins cu iubita pe ringul de dans, deși el are încă nevastă! Mulți români îl admiră, e super celebru la noi în țară, dar viața lui personală pare ruptă din telenovele... „Am sărbătorit”. Nici măcar nu se mai ascunde! Avem imaginile! FOTO
Unica.ro
Prins cu iubita pe ringul de dans, deși el are încă nevastă! Mulți români îl admiră, e super celebru la noi în țară, dar viața lui personală pare ruptă din telenovele... „Am sărbătorit”. Nici măcar nu se mai ascunde! Avem imaginile! FOTO
Andreea Bănică spune adevărul despre conflictele cu soțul ei, Lucian Mitrea. De la ce porneau certurile și cum le-au gestionat: „Aveam momente când nu mai vorbeam...”
Elle.ro
Andreea Bănică spune adevărul despre conflictele cu soțul ei, Lucian Mitrea. De la ce porneau certurile și cum le-au gestionat: „Aveam momente când nu mai vorbeam...”
gsp
O mai țineți minte? „Cea mai frumoasă fată din lume” s-a logodit! Cum arată acum, la 20 de ani de la fotografia care a făcut înconjurul planetei
GSP.RO
O mai țineți minte? „Cea mai frumoasă fată din lume” s-a logodit! Cum arată acum, la 20 de ani de la fotografia care a făcut înconjurul planetei
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
GSP.RO
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
Parteneri
VIDEO Prima apariție a Ginei Pistol la TV. Avea 19 ani, iar Mircea Badea și Oreste „au încolțit-o” cu glume și aluzii picante. Ce subiecte intime a dezvăluit
Libertateapentrufemei.ro
VIDEO Prima apariție a Ginei Pistol la TV. Avea 19 ani, iar Mircea Badea și Oreste „au încolțit-o” cu glume și aluzii picante. Ce subiecte intime a dezvăluit
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Sunt sau nu căsătoriți?
Avantaje.ro
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Sunt sau nu căsătoriți?
Halit Ergenç și Meryem Uzerli, din nou împreună: Proiectul care îi reunește pe cei doi actori după 15 ani de la serialul „Suleyman Magnificul”
Tvmania.ro
Halit Ergenç și Meryem Uzerli, din nou împreună: Proiectul care îi reunește pe cei doi actori după 15 ani de la serialul „Suleyman Magnificul”

Alte știri

Zahăr retras definitiv din magazine de ANPC din cauza gramajului fals: „10 tone nu au fost livrate în mod real consumatorilor deși le-au plătit”
Știri România 17:26
Zahăr retras definitiv din magazine de ANPC din cauza gramajului fals: „10 tone nu au fost livrate în mod real consumatorilor deși le-au plătit”
Ce îi cere Sorin Grindeanu lui Ilie Bolojan: bugetul pentru 2026 urmează să fie adoptat | VIDEO
Știri România 15:58
Ce îi cere Sorin Grindeanu lui Ilie Bolojan: bugetul pentru 2026 urmează să fie adoptat | VIDEO
Parteneri
Donald Trump și insula aflată în centrul noii ordini mondiale
Adevarul.ro
Donald Trump și insula aflată în centrul noii ordini mondiale
Ce a făcut Zelensky cu doar câteva ore înainte să ajungă la București. Acuzele pe care le-a lansat înaintea întâlnirii cu Nicușor Dan
Fanatik.ro
Ce a făcut Zelensky cu doar câteva ore înainte să ajungă la București. Acuzele pe care le-a lansat înaintea întâlnirii cu Nicușor Dan
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Financiarul.ro
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Parteneri
Iulia Vântur, despre partea neplăcută a celebrității și comentariile jignitoare din mediul online: „La cele răutăcioase gratuit uneori și răspund, dar…”
Elle.ro
Iulia Vântur, despre partea neplăcută a celebrității și comentariile jignitoare din mediul online: „La cele răutăcioase gratuit uneori și răspund, dar…”
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Unica.ro
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Ce face George Mihăiță când nu e la filmările pentru „Tătuțu”: „Om obișnuit”. Trăsăturile pe care actorul le are în comun cu personajul din serial
Exclusiv
Stiri Mondene 17:28
Ce face George Mihăiță când nu e la filmările pentru „Tătuțu”: „Om obișnuit”. Trăsăturile pe care actorul le are în comun cu personajul din serial
Vedetele din România se plâng de creșterea prețului la carburant. Cât plătesc acum pentru un plin: „Dau pe motorină aproape cât pe o chirie”
Stiri Mondene 16:46
Vedetele din România se plâng de creșterea prețului la carburant. Cât plătesc acum pentru un plin: „Dau pe motorină aproape cât pe o chirie”
Parteneri
Olivia Păunescu, de la „Surprize, surprize” la Observator: Detaliul din trecutul vedetei și imagini rare de la nunta secretă din Dubai!
TVMania.ro
Olivia Păunescu, de la „Surprize, surprize” la Observator: Detaliul din trecutul vedetei și imagini rare de la nunta secretă din Dubai!
Interlopii din clanul Cârpaci au forţat un român să-şi doneze rinichiul. Beneficiar, liderul grupării
ObservatorNews.ro
Interlopii din clanul Cârpaci au forţat un român să-şi doneze rinichiul. Beneficiar, liderul grupării
Cea mai gravă DECIZIE OFICIALĂ de până acum pentru OANA ȚOIU! DA, s-a ajuns aici! 😱👇Șocant cine a apărut din umbră și i-a dat cea mai devastatoare lovitură di.
Libertateapentrufemei.ro
Cea mai gravă DECIZIE OFICIALĂ de până acum pentru OANA ȚOIU! DA, s-a ajuns aici! 😱👇Șocant cine a apărut din umbră și i-a dat cea mai devastatoare lovitură di.
Parteneri
Forbes a publicat topul miliardarilor pe anul 2026 » Pe ce loc se clasează Ion Țiriac după ce averea lui a crescut
GSP.ro
Forbes a publicat topul miliardarilor pe anul 2026 » Pe ce loc se clasează Ion Țiriac după ce averea lui a crescut
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
GSP.ro
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
Parteneri
Audierile CSM pentru conducerea Parchetului General. Cristina Chiriac: „Nu pretind că am toate cunoștințele necesare, dar când voi fi numită Procuror General voi învăța”
Mediafax.ro
Audierile CSM pentru conducerea Parchetului General. Cristina Chiriac: „Nu pretind că am toate cunoștințele necesare, dar când voi fi numită Procuror General voi învăța”
Adio, albastru de Voroneț? Când se găsesc bani pentru restaurarea picturii exterioare de la celebra mănăstire din patrimoniul UNESCO?
StirileKanalD.ro
Adio, albastru de Voroneț? Când se găsesc bani pentru restaurarea picturii exterioare de la celebra mănăstire din patrimoniul UNESCO?
Unde și când își pot lua fanii rămas-bun de la Mugurel Vrabete. Anunțul făcut de trupa Holograf despre funeralii
Wowbiz.ro
Unde și când își pot lua fanii rămas-bun de la Mugurel Vrabete. Anunțul făcut de trupa Holograf despre funeralii
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Camelia Mitoșeru a vorbit deschis despre propria moarte. Cum vrea mama lui Mihai Mitoșeru să arate ziua înmormântării: „Flori albe și toată lumea îmbrăcată în alb”
Wowbiz.ro
Camelia Mitoșeru a vorbit deschis despre propria moarte. Cum vrea mama lui Mihai Mitoșeru să arate ziua înmormântării: „Flori albe și toată lumea îmbrăcată în alb”
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Redactia.ro
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Iulian „Mugurel” Vrabete, basistul trupei Holograf, s-a stins din viață la vârsta de 70 de ani
KanalD.ro
Iulian „Mugurel” Vrabete, basistul trupei Holograf, s-a stins din viață la vârsta de 70 de ani

Politic

Nicușor Dan: „A existat o neîncredere istorică între România și Ucraina care s-a risipit” / Zelenski: „Nu contează doar să ai drone, mai trebuie făcut ceva” I VIDEO
LiveText
Politică 17:28
Nicușor Dan: „A existat o neîncredere istorică între România și Ucraina care s-a risipit” / Zelenski: „Nu contează doar să ai drone, mai trebuie făcut ceva” I VIDEO
România și Ucraina au semnat un parteneriat privind producția comună de drone
Politică 16:09
România și Ucraina au semnat un parteneriat privind producția comună de drone
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
SUA au activat ”clauza de imunitate” pentru o americancă de la baza Kogălniceanu care a provocat un accident grav. MApN trebuie să despăgubească victima
Fanatik.ro
SUA au activat ”clauza de imunitate” pentru o americancă de la baza Kogălniceanu care a provocat un accident grav. MApN trebuie să despăgubească victima
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața
Spotmedia.ro
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața