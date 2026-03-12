Medicul ginecolog Anca Sultan spune că trecerea în mediul digital, pentru a oferi informații medicale publicului, nu a fost ușoară la început. Participarea medicilor în spațiul online este însă importantă pentru a combate informațiile greșite care circulă pe internet.

„Recunosc că inițial a fost destul de greu. N-am înțeles esențial de ce trebuie să fac treaba asta, dar, la un moment dat, lucrurile s-au întâmplat treptat și acum nu mai este atât de greu”, a declarat medicul.

Potrivit acesteia, una dintre cele mai frecvente greșeli pe care le fac oamenii este că încearcă să găsească soluții medicale pe internet, în loc să ceară sfatul unui specialist.

„Cred că nu aș sta niciodată să caut pe Google anumite tratamente sau rețete sau leacuri și aș merge întotdeauna să întreb un specialist în momentul în care am probleme”, a spus Anca Sultan.

Medicul atrage atenția și asupra simptomelor pe care multe femei le ignoră, mai ales în perioada de perimenopauză și menopauză.

„În ultima perioadă, cred că simptomele pe care le ignoră cel mai des sunt cele care țin de perimenopauză și menopauză și pe care, de obicei, nu le asociază cu această perioadă. Și atunci, cred că în această perioadă ar trebui să meargă, în primul rând, la un control și să ceară sfatul unui specialist”, a explicat ea.

Un alt mit frecvent, spune medicul, este ideea că anumite probleme sunt „normale” după o anumită vârstă.

„Că după o anumită vârstă anumite lucruri sunt normale și nu este așa”, a spus Anca Sultan, încurajând femeile să vorbească deschis despre această etapă a vieții și să ceară ajutor medical.

În ceea ce privește prevenția, ginecologul subliniază importanța controalelor regulate.

„În primul rând să meargă la control. Să meargă la control încă înainte de a-și începe viața sexuală, iar după ce și-au început viața sexuală, să meargă la controale regulate, o dată pe an, și dacă e cazul și mai des”, a spus medicul.

Anca Sultan avertizează și asupra riscurilor de a cere sfaturi medicale de la inteligența artificială.

„Destul de periculos și credeți-mă că am încercat-o și eu să văd care sunt răspunsurile. Și de multe ori, la aceeași întrebare, dacă o pui diferit, răspunsurile sunt diferite și uneori chiar sunt periculoase”, a mai spus ea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE