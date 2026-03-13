Educația pacienților, o prioritate

Medicul spune că prezența sa în mediul digital a început încă din 2012, din dorința de a-i ajuta pe pacienți să înțeleagă mai bine opțiunile de tratament și modul în care funcționează stomatologia.

„Nu e suficient pentru mine să fac o treabă bună în cabinet. Vreau să ajut pacientul să înțeleagă tot ce înseamnă stomatologie, care sunt opțiunile de tratament”, a spus dr. Ionuț Leahu.

El explică faptul că a ales să educe pacienții direct, pentru că un pacient informat pune întrebări și cere tratamente mai bune, ceea ce contribuie la dezvoltarea întregului domeniu medical.

Metodele de albire a dinților de acasă pot afecta smalțul

Medicul avertizează că multe dintre sfaturile care circulă pe internet despre albirea dinților pot fi periculoase.

„Nu mi-aș face albire în afara cabinetului stomatologic, deci produsele pentru acasă de albire, mare, mare grijă, că rămâneți fără dinți”, a spus dr. Leahu.

El spune că unele remedii populare, precum sucul de lămâie sau bicarbonatul de sodiu, pot afecta smalțul dentar.

„Dacă dau cu acid pe dinți, adică cu suc de lămâie, voi reuși să-mi iau un strat mic de smalț. În același timp, dacă dau cu bicarbonat pe dinți, la fel se va mătui și smalțul nostru dentar”, a explicat medicul.

Potrivit acestuia, în mediul online există numeroși influenceri care oferă sfaturi despre sănătate fără să aibă pregătire medicală, motiv pentru care medicii trebuie să fie mai prezenți în spațiul digital.

„Simt că avem în online foarte mulți influenceri care vorbesc despre sănătate fără să o înțeleagă cu adevărat și fără să o practice”, a spus stomatologul.

Ce rol poate avea inteligența artificială

În opinia medicului, instrumente precum ChatGPT pot fi utile în anumite situații, dar nu pot înlocui consultul medical.

„Cred că ChatGPT este grozav atunci când poate să traducă medicina pentru oameni”, a spus dr. Leahu, explicând că astfel de instrumente pot ajuta pacienții să înțeleagă mai bine un raport medical, dar nu ar trebui folosite pentru diagnostic sau tratament.

