De ce medicii au început să vorbească mai mult în mediul online

Dermatologul spune că trecerea de la cabinet la comunicarea în mediul digital nu a fost ușoară la început.

„Pot să zic că la început a fost puțin greu, pentru că noi nu suntem obișnuiți cu camera, cu vorbitul în fața camerei, dar ulterior începi să te înveți cu acest lucru și poate chiar să-ți placă de la un punct încolo”, a explicat medicul.

Totuși, implicarea online nu trebuie să înlocuiască relația directă dintre medic și pacient.

„Aș vrea să menționez faptul că această implicare a noastră digitală nu trebuie să influențeze relația medic-pacient și nu trebuie să înlocuiască consultația fizică în cabinet”, a spus ea.

Ce putem face pentru a întârzia apariția ridurilor

Potrivit medicului dermatolog, în ultimii ani medicina estetică s-a orientat tot mai mult spre rezultate naturale și spre tratamente regenerative.

„Cu noile descoperiri cu biostimulatoare de colagen care ne ajută să producem producție proprie de colagen, putem să întârziem apariția ridurilor și apariția feței căzute”, a explicat dr. Dima.

O alimentație echilibrată, bogată în vitamine și aminoacizi, poate ajuta la sănătatea pielii, însă nu este suficientă fără o rutină corectă de îngrijire și tratamente realizate în cabinet.

De ce nu recomandă măștile făcute în casă

Dr. Monica Dima spune că nu promovează măștile cosmetice realizate acasă, deoarece acestea nu au dovezi științifice care să le confirme eficiența.

„Eu nu promovez măștile făcute în casă, deoarece nu există studii care să ne arate că au anumite beneficii. În plus, pot să ne afecteze tenul, să ne sensibilizeze, să dea diferite iritații”, a explicat medicul.

De ce nu ar trebui să cerem diagnostic inteligenței artificiale

Medicul avertizează că sfaturile medicale obținute din instrumente de inteligență artificială pot crea confuzie sau panică în rândul pacienților.

„Pacienții vin autodiagnosticați și ne luptăm cu două probleme. Ori unii sunt foarte panicați și anxioși din cauza informațiilor pe care le-au găsit sau unii consideră că nu este important ceea ce au”, a spus dermatologul.

Ea recomandă ca pacienții să nu înlocuiască evaluarea medicală cu informații din online și să facă anual un control dermatologic.

„Eu aș zice că nu ar trebui să înlocuiască nimic consultația fizică și un consult dermatologic și dermatoscopic anual este foarte important pe care ar trebui toți să-l facem”, a concluzionat dr. Monica Dima.

