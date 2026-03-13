Cum a ajuns medicul în mediul online

Prezența în mediul digital a venit aproape întâmplător pentru medicul de familie Răzvan Vintil. Acesta spune că și-a creat conturi pe rețelele sociale inițial pentru a-și promova activitatea din cabinetul dintr-o comună mică, însă publicul a crescut rapid.

„A fost o întâmplare, de fapt, pentru că am deschis conturile, pe rețelele de socializare, dorind să-mi promovez activitatea de cabinet într-o comună cu 5-6 mii de locuitori și am constatat că am început să fiu urmărit de oameni din toată țara și de români din toată lumea, mai mult decât cei de la mine din comună de acolo”, a spus medicul.

Inteligența artificială și viitorul medicinei

Potrivit acestuia, medicina va fi tot mai influențată de inteligența artificială, mai ales în zonele care presupun analiză de date și recunoașterea tiparelor.

„Zona aceea de medicină, care înseamnă recunoașterea de tipare, care înseamnă interpretarea de statistici, aplicarea de protocoale, este o zonă în care niciun om nu se poate compara cu ceea ce face inteligența artificială”, a explicat dr. Vintil.

Obezitatea, una dintre cele mai mari probleme de sănătate

Medicul atrage atenția că stilul de viață rămâne unul dintre cei mai importanți factori pentru sănătate și spune că ar evita complet unele obiceiuri.

„Nu aș apela la băuturi energizante. Nu aș mai apela acum, pentru că am folosit, recunosc, la băuturi cu zahăr, la zahăr în sine. Nu aș mai fuma. Toate astea sunt lucruri care îți fac sănătatea praf”, a declarat el.

În opinia sa, una dintre cele mai mari probleme de sănătate publică din prezent este obezitatea, care afectează tot mai multe persoane, inclusiv copii.

„Obezitatea în ziua de azi, plecând de la copii mici și până la adulți, mi se pare boala care macină sănătatea publică zi de zi mai mult decât orice altceva”, a spus medicul.

Răzvan Vintil subliniază că oamenii ajung în această situație mai ales pentru că nu conștientizează că obezitatea este, de fapt, o boală și pentru că preferă confortul stilului de viață actual.

Importanța prevenției și a investigațiilor simple

În ceea ce privește prevenția, medicul recomandă monitorizarea periodică a sănătății prin investigații simple, precum ecografia abdominală.

„O ecografie abdominală, dacă ai până în 50 de ani, măcar o dată la 2-3 ani ar trebui făcută”, a explicat el.

Prezent la Gala Doctorului Digital 2026, medicul spune că premiul primit reprezintă o recunoaștere a comunității care îl urmărește online.

„Cred că este o recunoaștere pentru cei 4 milioane de români care mă urmăresc lunar în ceea ce fac eu în zona asta de prevenție, de informații legate despre cum să rămâi sănătos până la urmă”, a spus dr. Vintil.

Acesta consideră că, în prezent, medicii nu mai pot ignora mediul digital.

„Nu se poate altfel, pentru că suntem în 2026 și trebuie să recunoaștem că am trecut în altă civilizație, trebuie să ne adaptăm”, a concluzionat medicul.

