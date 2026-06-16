Cea mai importantă veste este menținerea actualelor drepturi privind despăgubirile pentru zborurile întârziate. Pasagerii vor continua să primească compensații între 250 și 600 de euro, în funcție de distanța parcursă, dacă întârzierea depășește trei ore.

„Acesta este un câștig major pentru pasageri, care au rezistat încercărilor unor state membre de a reduce aceste drepturi”, notează sursa citată.

Procedurile de reclamație vor deveni mai transparente. Companiile aeriene vor fi obligate să trimită prin email instrucțiuni clare și detaliate fiecărui pasager afectat, explicând pas cu pas cum pot solicita compensații. Până acum, mulți operatori au încercat să îngreuneze procesul, ascunzând formularele necesare sau transferând responsabilitatea către clienți.

O altă modificare mult așteptată este dreptul pasagerilor de a corecta gratuit greșelile din bilete, cum ar fi o literă greșită în nume, până la 48 de ore înainte de plecare. Aceasta este o soluție care va scuti mii de călători de taxe suplimentare.

Regulile noi limitează și timpul petrecut în aeronave blocate la sol. Dacă pasagerii sunt nevoiți să aștepte mai mult de două ore, compania aeriană va trebui să permită debarcarea lor în terminal.

„Aceasta este o măsură care elimină situațiile neplăcute în care pasagerii erau ținuți ore întregi în cabinele sufocante, fără acces la toalete sau restaurantele aeroportului”, potrivit Fakt.

Familiile cu copii vor beneficia de protecție suplimentară. Noile reglementări garantează că un copil va fi întotdeauna așezat lângă un părinte, fără costuri suplimentare. Anterior, companiile aeriene obișnuiau să separe intenționat membrii familiilor, percepând taxe pentru locurile alăturate.

Persoanele cu dizabilități și femeile însărcinate primesc o protecție specială. Aceste grupuri nu vor mai putea fi excluse din zbor în caz de suprarezervare (overbooking), o practică prin care operatorii vindeau mai multe bilete decât numărul de locuri disponibile.

Aceste schimbări sunt rezultatul unei lupte de peste un deceniu între instituțiile UE, statele membre și industria aviatică. Noile reguli promit să transforme experiența de călătorie pentru milioane de persoane din întreaga Uniune Europeană.

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