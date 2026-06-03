Dua Lipa și actorul Callum Turner s-au căsătorit pe 31 mai 2026, în cadrul unei ceremonii restrânse organizate la Londra. La două zile după eveniment, artista a publicat primele imagini de la nuntă, oferindu-le fanilor o privire asupra unuia dintre cele mai importante momente din viața sa.

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Dua Lipa a făcut publice primele imagini de la nuntă

Dua Lipa și Callum Turner și-au unit destinele în cadrul unei ceremonii organizate la Old Marylebone Town Hall din Londra, pe 31 mai 2026.

La două zile după nuntă, artista a publicat pe Instagram o serie de fotografii surprinse în timpul evenimentului. Într-una dintre imagini, realizată alb-negru, cei doi apar sărutându-se, în timp ce artista stă în poala soțului său. Chipurile lor sunt ascunse de pălăria cu boruri largi purtată de cântăreață.

O altă fotografie o surprinde pe Dua Lipa zâmbind în ținuta de mireasă creată special pentru ea de casa de modă Schiaparelli. Artista a purtat un costum couture format dintr-o jachetă ivoire cambrată în talie, decorată cu nasturi aurii, și o fustă asimetrică asortată.

Ceremonie discretă, în prezența celor apropiați

Alte imagini îi surprind pe proaspeții căsătoriți ținându-se de mână la ieșirea din clădire, în timp ce invitații aruncă confetti.

Artista a însoțit fotografiile de un mesaj simplu: „31.05.2026”

Potrivit unor surse apropiate cuplului, ceremonia de la Londra a fost exact așa cum și-au dorit cei doi. „Ceremonia de la Londra a fost exact ceea ce și-au dorit. A fost intimă și plină de semnificație, iar cei doi au fost înconjurați de oamenii dragi.”

Aceeași sursă a precizat că după ceremonie a avut loc o petrecere restrânsă și că pregătirile pentru o nouă celebrare sunt deja în desfășurare. „Au avut o mică petrecere după ceremonie și sunt foarte entuziasmați pentru ceea ce urmează.”

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, Dua Lipa și Callum Turner ar urma să organizeze în acest weekend o a doua petrecere, de amploare mai mare, în Sicilia.

Relația dintre Dua Lipa și Callum Turner

Primele informații despre relația dintre cei doi au apărut în ianuarie 2024, când au fost văzuți împreună la petrecerea organizată după premiera serialului „Masters of the Air”, la Londra.

În iulie 2024, cei doi și-au oficializat relația pe Instagram. Un an mai târziu, în iunie 2025, artista a confirmat logodna într-un interviu acordat revistei British Vogue, după mai multe luni de speculații.

Cum a fost ales inelul de logodnă

În același interviu, Dua Lipa a dezvăluit că actorul a colaborat cu sora și cele mai bune prietene ale sale pentru realizarea inelului de logodnă. „Sunt obsedată de el. Este atât de mult pe gustul meu. E plăcut să știi că persoana cu care îți vei petrece restul vieții te cunoaște foarte bine.”

Inelul are un diamant solitar montat pe o bandă lată din aur.

Ce spune artista despre căsătorie și planurile de viitor

Dua Lipa a mărturisit că, înainte de logodnă, nu s-a gândit prea mult la ideea unei nunți. „Nu am fost niciodată o persoană care să se gândească foarte mult la o nuntă.”

Totuși, după logodnă, perspectiva sa s-a schimbat. „Am înțeles mai bine importanța acestui pas. Decizia de a îmbătrâni împreună, de a construi o viață și, nu știu, de a rămâne cei mai buni prieteni pentru totdeauna este un sentiment cu adevărat special.”

Artista a vorbit și despre dorința de a deveni mamă în viitor. „Mi-ar plăcea să am copii într-o zi. Dar există mereu întrebarea când ar fi momentul potrivit, cum s-ar potrivi cu munca mea, cu turneele și cât timp aș putea să iau o pauză. Cred că este unul dintre acele lucruri care se vor întâmpla atunci când va fi momentul să se întâmple.”

La 30 de ani, Dua Lipa traversează una dintre cele mai importante perioade din viața sa personală, iar imaginile publicate după nuntă au fost primite cu entuziasm de milioane de fani din întreaga lume.

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