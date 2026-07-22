Cum pot primi rezidenții beneficiile de peste 700 de euro

Programul se numește „A Dubai Invite” și oferă reduceri, vouchere și alte avantaje la hoteluri, restaurante, parcuri de distracții și atracții turistice. Campania este organizată de Departamentul pentru Economie și Turism din Dubai și se desfășoară până la sfârșitul lunii octombrie.

Pentru a intra în program, o persoană care locuiește în Emiratele Arabe Unite trebuie să înregistreze pe platforma oficială datele familiei sau prietenilor pe care îi invită în Dubai. Înscrierea trebuie făcută înainte ca oaspeții să ajungă în emirat. După sosire, intrarea lor în Dubai este verificată automat, iar rezidentul primește prin e-mail instrucțiunile pentru activarea beneficiilor. Mesajul ar urma să fie trimis în cel mult 72 de ore de la confirmarea sosirii vizitatorului.

Vizitatorii trebuie să ajungă până pe 31 octombrie

Programul este valabil pentru persoanele care ajung în Dubai în perioada 20 iulie-31 octombrie 2026, indiferent dacă intră în emirat cu avionul, pe mare sau pe șosea. Oaspeții trebuie să locuiască în afara Emiratelor Arabe Unite și să călătorească în baza unei vize turistice valabile sau să fie eligibili pentru viză la sosire.

Peste 700 de euro pentru cei care își invită rudele și prietenii în vizită, în Dubai
Foto: Imagine generată cu AI

Campania nu asigură și nu plătește vizele. Fiecare vizitator trebuie să obțină separat documentele necesare intrării în Emiratele Arabe Unite.

Cine se poate înscrie în program

La campanie pot participa cetățenii și rezidenții Emiratelor Arabe Unite care au cel puțin 18 ani și dețin un act de identitate valabil. Un rezident poate nominaliza cel mult cinci vizitatori printr-o singură înscriere. Pot fi făcute și alte înscrieri, însă aceeași persoană aflată în vizită nu poate fi nominalizată de mai multe ori.

Fiecare participant poate primi cel mult trei pachete de recompense pe durata campaniei. Beneficiile sunt valabile, în general, până la 31 decembrie 2026, dacă oferta respectivă nu prevede o altă dată.

Ce primesc oamenii care își aduc familia și prietenii în Dubai

Pachetul de peste 700 de euro nu este oferit în numerar. El cuprinde nopți de cazare, reduceri la hoteluri și restaurante, bilete sau oferte la atracții turistice și alte servicii din oraș. Printre companiile participante sunt W Dubai Mina Seyahi, The Westin Dubai Mina Seyahi, Le Méridien Mina Seyahi Beach Resort & Waterpark, Meliá Desert Palm, IHG Hotels & Resorts, Careem și Hala.

Platforma oficială Visit Dubai îi îndeamnă pe locuitori să-și aducă persoanele apropiate în oraș până la 31 octombrie, în schimbul unor beneficii oferite de hoteluri, restaurante și atracții turistice.

Dubai îi transformă pe rezidenți în promotori ai orașului

Prin noul program, autoritățile vor ca oamenii care trăiesc deja în Dubai să recomande orașul direct rudelor și prietenilor lor din alte țări. În locul unei campanii turistice obișnuite, emiratul se bazează pe recomandările personale ale rezidenților și îi recompensează atunci când invitații lor ajung efectiv în Dubai.

Campania se desfășoară în timpul verii, când temperaturile foarte ridicate reduc, în mod obișnuit, numărul turiștilor care aleg orașul pentru vacanță.

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