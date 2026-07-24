Sindicaliștii de la Liberty Galați s-au întâlnit cu reprezentanții Guvernului

Vicepremierul Oana Gheorghiu, ministrul Economiei, Irineu Darău, și șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, alături de experți de la ministerele Economiei și Energiei, au ascultat prezentările delegației Liberty.

Aceștia au subliniat dificultățile cu care se confruntă combinatul: „Reprezentanții noștri au prezentat eforturile făcute pentru restartarea producției, dar mai ales problemele majore prin care trecem: plecarea de colegi valoroși pe fondul problemelor actuale, asigurarea dificilă a resurselor energetice, securizarea activelor industriale, menținerea în siguranță a instalațiilor, dar și obligațiile de mediu”.

Sindicatul Siderurgistul AMG a atras atenția asupra impactului financiar sever asupra angajaților: „Liderii de la sindicatul Siderurgistul AMG au informat despre eforturile mari făcute de angajați pentru combinat, în condițiile în care aceștia trec prin dificultăți financiare severe și care se înrăutățesc”.

Fondul de Garantare rămâne inaccesibil

Angajații combinatului, care nu și-au primit salariile de două luni, nu au primit veștile așteptate.

„Oficialii Guvernului au precizat că, deși suntem companie strategică, în concordat, o extindere a mecanismului de accesare a Fondului de Garantare nu este posibilă, deoarece nici cadrul legal și nici resursele existente nu permit acest lucru”, se arată în comunicarea internă.

Guvernul a stabilit o soluție temporară pentru salariile angajaților de la Liberty Galați

Guvernul a salutat inițiativa lansării primelor contracte de tolling, considerând-o „o soluție tranzitorie și necesară, care poate genera venituri pentru lunile următoare, chiar dacă acestea nu pot acoperi cheltuielile esențiale”.

Totodată, au fost stabilite obiective clare cu administratorii concordatari pentru a grăbi identificarea unui investitor capabil să aducă capital de lucru urgent. Joi, combinatul a anunțat că repornește o parte din producție, după ce primele contracte de închiriere au fost semnate cu Glencore și KMC.

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