Șoferii care alimentează în București plătesc, vineri, 24 iulie 2026, între 8,84 și 8,98 lei pentru un litru de benzină standard și între 9,64 și 9,90 lei pentru un litru de motorină standard. Comparativ cu ziua precedentă, benzina s-a scumpit doar în rețeaua MOL, în timp ce la motorină au fost operate majorări de preț în mai multe lanțuri de benzinării.

Cât costă benzina în București, vineri, 24 iulie 2026

Cel mai mic preț al benzinei standard din București este de 8,84 lei/litru, fiind practicat de stațiile Socar. Față de joi, compania a păstrat același tarif. La Petrom, benzina standard continuă să coste 8,87 lei/litru, fără modificări comparativ cu ziua precedentă.

Lukoil menține prețul de 8,97 lei/litru, iar Rompetrol păstrează tariful de 8,98 lei/litru, identic cu cel practicat joi. La OMV, benzina standard rămâne la 8,93 lei/litru, fără modificări față de 23 iulie.

Singura modificare este la MOL, unde benzina standard s-a scumpit cu 5 bani/litru, de la 8,93 lei la 8,98 lei/litru, ajungând la același nivel de preț cu Rompetrol.

Potrivit datelor publicate de Peco Online, în principalele orașe din România, Bucureștiul și Timișoara au cel mai mic preț la benzina standard, de 8,84 lei/litru.

În Cluj-Napoca, Iași și Constanța, prețul minim este de 8,87 lei/litru.

Cât costă motorina în București, vineri, 24 iulie 2026

Cel mai mic preț al motorinei standard din Capitală este de 9,64 lei/litru, fiind practicat de Petrom. Compania a păstrat același tarif față de ziua precedentă.

La OMV, motorina standard continuă să coste 9,70 lei/litru, fără modificări.

Socar a majorat prețul motorinei cu 10 bani/litru, de la 9,69 lei la 9,79 lei/litru. Și MOL a scumpit motorina cu 10 bani/litru, de la 9,70 lei la 9,80 lei/litru, în timp ce Lukoil a păstrat prețul de 9,80 lei/litru.

Cea mai mare creștere este la Rompetrol, unde motorina standard s-a scumpit cu 10 bani/litru, de la 9,80 lei la 9,90 lei/litru, acesta fiind și cel mai ridicat preț dintre rețelele analizate.

Potrivit Peco Online, cel mai mic preț al motorinei standard este de 9,64 lei/litru în București, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța. În Iași, cel mai redus tarif este de 9,70 lei/litru.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, vineri, 24 iulie 2026

Cea mai ieftină benzină standard din România costă 8,65 lei/litru și este disponibilă la o stație Petromar din Alexandria, județul Teleorman, situată pe strada Dunării, nr. 201 (370)-270. În cazul motorinei standard, cel mai mic preț din țară este de 9,14 lei/litru, fiind afișat de o stație Gazprom.

În ceea ce privește principalele orașe din România, Bucureștiul și Timișoara au cele mai mici prețuri la benzină, de 8,84 lei/litru. În Cluj-Napoca, Iași și Constanța, litrul de benzină standard pornește de la 8,87 lei. La motorină, cel mai mic preț este de 9,64 lei/litru în București, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța, în timp ce în Iași motorina standard poate fi cumpărată de la 9,70 lei/litru.

Prețurile sunt actualizate la momente diferite pe parcursul zilei și pot exista diferențe între valorile afișate online și cele de la pompă. Șoferii sunt sfătuiți să verifice tariful înainte de alimentare.

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