Decontare lunară pentru prosumatorii cu instalații de până la 27 kW

Legea a fost promulgată la scurt timp după publicarea în Monitorul Oficial a motivării Curții Constituționale prin care a fost respinsă sesizarea formulată anul trecut de șeful statului asupra proiectului de lege.

Una dintre cele mai importante modificări îi privește pe prosumatorii persoane fizice care au instalații fotovoltaice cu o putere instalată de până la 27 kW.

Aceștia vor beneficia de decontarea lunară a energiei electrice livrate în surplus în rețea, în locul termenului actual de 24 de luni.

De asemenea, legea le permite să compenseze energia produsă în exces cu consumul înregistrat la alte proprietăți, indiferent de zona de distribuție, cu condiția ca toate locurile de consum să fie alimentate de același furnizor de energie.

În plus, dacă furnizorul este același, sumele rezultate din compensare vor putea fi utilizate inclusiv pentru plata facturilor la gaze naturale.

Ce se schimbă pentru prosumatorii cu instalații între 27 și 200 kW

Noile reguli aduc beneficii și prosumatorilor care dețin instalații cu puteri cuprinse între 27 și 200 kW.

Și în cazul acestora se introduce decontarea lunară a energiei livrate în rețea. Totodată, surplusul de energie va putea fi folosit pentru compensarea consumului în alte locuri de consum, dacă acestea au același furnizor și același distribuitor.

Persoanele juridice care dețin instalații fotovoltaice cu puteri între 200 și 400 kW vor avea dreptul la regularizare financiară pentru energia livrată în rețea.

Potrivit noii legi, energia va fi remunerată la prețul mediu ponderat al Pieței pentru Ziua Următoare (PZU).

Ce a decis Curtea Constituțională

În motivarea deciziei, Curtea Constituțională explică faptul că modificările urmăresc reducerea impactului asupra pieței de energie și clarificarea drepturilor prosumatorilor.

„Curtea constată că modificările introduse la art. I pct. 4 din legea criticată sunt în concordanță cu cererea de reexaminare a Președintelui, întrucât reducerea impactului asupra pieței și a costurilor se referă inclusiv la prosumatorii persoane fizice care sunt în situația de a nu-și primi banii pe facturi în termenul inițial prevăzut de lege de 24 de luni, pentru surplusul de energie electrică livrat în rețea, în timp ce aceiași prosumatori au obligația de a achita costul energiei electrice, precum și al gazelor naturale consumate la alte proprietăți proprii, la același furnizor.”, arată CCR.

Totodată, judecătorii constituționali subliniază că legea introduce explicit posibilitatea ca prosumatorii persoane fizice cu instalații de cel mult 27 kW să aleagă între compensarea cantitativă și regularizarea financiară.

CCR precizează și că noua reglementare stabilește o clasificare clară a prosumatorilor.

„În concluzie, Curtea constată că legea în urma reexaminării definește clar prosumatorii și tratamentul juridic aplicat acestora în privința drepturilor lor de vânzare și compensare între locurile de consum, stabilind o scară tripartită clară (0-200 kW: compensare cantitativă; 200-400 kW: regularizare financiară; peste 400 kW: în afara regimului special), față de prima lege care opera doar cu două praguri (400 și 900 kW) și extindea foarte mult zona exceptată de la responsabilitatea de echilibrare.”

Câți prosumatori sunt în România

Potrivit celor mai recente date ale Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), la finalul lunii mai erau înregistrați 346.194 de prosumatori în România, cu o putere instalată totală de 3.897 MW.

Dintre aceștia, aproximativ 114.780 dețin și sisteme de stocare a energiei produse, ceea ce reprezintă aproape o treime din totalul prosumatorilor. 

Noile prevederi sunt așteptate să simplifice mecanismul de compensare și să ofere mai multă flexibilitate proprietarilor de panouri fotovoltaice.

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