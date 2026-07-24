Compania Municipală Termoenergetica București este operatorul regional direct responsabil de furnizarea apei calde și a căldurii în sistem centralizat pentru majoritatea locuitorilor din Capitală. Primarul Ciprian Ciucu acuză public acum această companie de o practică incorectă.

Edilul a declarat într-un interviu la TVR Info, care urmează să fie difuzat integral sâmbătă, 25 iulie, de la ora 13.00, că Termoenergetica maschează lucrările de investiţii sub formă de lucrări de avarii. Întreruperile de apă caldă sunt, astfel, prelungite de la 3 zile la săptămâni întregi doar pentru a se scăpa de procedurile legale de autorizare.    

„Este oprită apa caldă pentru că se lucrează pentru înlocuirea reţelei de termoficare. Nu putem să avem căldură la iarnă fără să avem şantiere”, a spus primarul general al Capitalei la TVR Info.

Întrebat apoi de nemulțumirea oamenilor de faptul că Termoenergetica anunță o avarie pentru trei zile, dar care este prelungită apoi la câteva săptămâni, Ciprian Ciucu a explicat că asta este o „practică” pe care încă nu a reușit să o oprească la nivelul Termoenergetica.

„Ei mint, le-am spus-o şi în faţă de când eram primar de sector, pentru că le este mult mai uşor să nu îşi ia toate avizele pentru diferite… Asta cred că o să facă şi o ştire, dar m-am săturat şi eu. În loc să îşi ia toate avizele pentru investiţiile pe care le au planificate şi de care ştiu de un an zic: «Da, e o avarie aici» şi le bagă ca avarii. Nu mai trebuie să notifice, mai taie din birocraţie şi ei, de fapt, maschează lucrări de investiţii sub forma de lucrări de avarii, ceea ce nu e corect”, a precizat Ciprian Ciucu.

Iar această practică a companiei este folosită de mai mulți ani.

„Asta este o practică pe care o au de ani şi ani buni şi nu avem, şi nu am reuşit până acum să o schimb, dar uite că o spun public. Avaria trebuie să o rezolvi în trei zile, dar ei dacă stau trei luni (…) o duc din avarie în avarie, ca să se protejeze ei în sensul să nu mai scoată toate hârtiile şi aprobările care şi la modul real îi pot întârzia”, a conchis primarul general al Capitalei.

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