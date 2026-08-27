Donald Trump compară Lacul Ontario cu Golful Mexic

În timpul interviului, Donald Trump a făcut o paralelă între propunerea sa de a redenumi Lacul Ontario și decizia anterioară de a schimba numele Golfului Mexic în Golful Americii, măsură oficializată printr-un decret semnat în prima zi a celui de-al doilea mandat al său.

„Ați văzut chestia cu Lacul Ontario. Oamenii au crezut că glumesc, poate că nu glumeam”, a spus Trump, râzând ușor. „Pentru că ultima dată ați văzut că Golful Mexicului este Golful Americii. Acum avem un golf și avem un lac. Este foarte simplu”, a mai adăugat șeful de la Casa Albă.

Trump a impus tarife de 50% pentru mai multe mărfuri din Canada

Afirmațiile lui Trump vin în contextul impunerii unor tarife de 50% pe multe dintre mărfurile importate din Canada, după ce negocierile comerciale dintre cele două țări au eșuat. Ca răspuns, premierul canadian Mark Carney a introdus propriile tarife pentru exporturile americane, variind între 15% și 50%.

„Ei percep tarife, ne exploatează ca și cum ar fi un stat, dar nu sunt un stat. Și ne-au luat industria auto și agricultura. Fermierii noștri nu pot vinde nimic acolo din cauza tarifelor atât de mari. Și totuși, ei vor să vândă la noi fără tarife”, a spus Donald Trump.

Trump a continuat să critice relațiile comerciale cu Canada, afirmând că țara vecină „nu are nimic de care să avem nevoie” și că „este timpul să învețe că nu mai pot face asta”.

Poate fi redenumit Lacul Ontario în Lacul Americii sau nu

Pe 25 august, Trump a scris pe rețeaua sa socială Truth Social că ia „în considerare serios” schimbarea denumirii Lacului Ontario. În aceeași zi, a publicat o hartă în care numele Lacului Ontario era tăiat, iar deasupra era scris, cu litere aurii, „Lacul Americii”.

Președintele american a susținut că această mișcare simbolică ar sublinia dominația economică a Statelor Unite asupra Canadei, potrivit sursei citate mai sus.

Schimbarea denumirii unui corp de apă din Statele Unite ține de atribuțiile Consiliului pentru Denumiri Geografice al SUA, care analizează cererile înainte de a lua o decizie finală.

Canada respinge categoric propunerea

Oficialii canadieni au reacționat prompt la sugestiile lui Trump. Mélanie Joly, ministrul Industriei din Canada, a declarat pentru presă: „Îl vom numi întotdeauna Lacul Ontario. Punct. Suntem mândri de Marile Lacuri”.

De altfel, schimbarea numelui Golfului Mexic în Golful Americii, aprobată de Consiliul pentru Denumiri Geografice în februarie 2025, nu a fost recunoscută de comunitatea internațională, inclusiv de Mexic, care continuă să utilizeze denumirea tradițională. Este puțin probabil ca liderii internaționali să accepte redenumirea Lacului Ontario, iar Canada a anunțat deja că va ignora orice acțiune în acest sens.

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De unde provine numele Lacului Ontario

Numele lacului provine din cuvântul „oniatarí:io” al poporului indigen Huron. Termenul este tradus ca  tradus ca „lac al apelor strălucitoare”.

Lacul a fost denumit astfel cu mult înainte de colonizarea europeană. Provincia canadiană Ontario, fondată în 1867, își trage numele din această sursă istorică.

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