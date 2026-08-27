Cod galben de ploi torențiale, grindină și vijelii. Lista localităților vizate de avertizările ANM de ultimă oră

Avertizări nowcasting de cod galben de la ANM

Potrivit ANM, în intervalul 27 august, ora 10 – 28 august, ora 01, 21 de județe din țară vor fi sub cod galben de instabilitate atmosferică și averse torențiale însemnate cantitativ.

Sursă foto: Administrația Națională de Meteorologie

În cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, în sud-vestul Moldovei, în Dobrogea și în Carpații Meridionali și Orientali, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (rafale de 50…70 km/h) și grindină de mici și medii dimensiuni (1…4 cm).

În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20…25 l/mp și pe arii restrânse de peste 30…50 l/mp.

Lista completă a localităților aflate în calea furtunilor

Specialiștii ANM au emis avertizări meteo de tip cod galben pentru a anunța averse care vor acumula 15-25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 50-60 km/h și izolat grindină de mici dimensiuni, sub 2 cm.

Lista localităților afectate de fenomenele meteo extreme:

Între 9.15-10.00: Județul Giurgiu (Giurgiu, Băneasa, Frătești, Oinacu, Daia, Malu, Slobozia, Schitu);

Județul Giurgiu (Giurgiu, Băneasa, Frătești, Oinacu, Daia, Malu, Slobozia, Schitu); Între 8.50-10.00: Județul Giurgiu (Izvoarele, Răsuceni, Stănești, Putineiu, Toporu) și Județul Teleorman (Orbeasca, Drăgănești-Vlașca, Ciolănești, Vârtoape, Trivalea-Moșteni, Gălăteni, Băbăița, Olteni, Vitănești, Măgura, Frăsinet, Săceni, Necșești, Beuca, Răsmirești);

Județul Giurgiu (Izvoarele, Răsuceni, Stănești, Putineiu, Toporu) și Județul Teleorman (Orbeasca, Drăgănești-Vlașca, Ciolănești, Vârtoape, Trivalea-Moșteni, Gălăteni, Băbăița, Olteni, Vitănești, Măgura, Frăsinet, Săceni, Necșești, Beuca, Răsmirești); Între 8.15-9.30: Județul Argeş (Ungheni, Recea, Căldăraru, Miroși, Popești, Izvoru, Râca); Județul Giurgiu (Izvoarele, Letca Nouă, Răsuceni) și Județul Teleorman (Videle, Botoroaga, Drăgănești-

Vlașca, Tătărăștii de Jos, Blejești, Mereni, Poeni, Tătărăștii de Sus, Siliștea-Gumești, Siliștea, Cosmești, Talpa, Scurtu Mare, Moșteni, Purani, Balaci, Bujoreni, Crevenicu);

Informații în curs de actualizare.

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