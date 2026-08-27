Ceilalți doi români care au participat la agresiunea împotriva lui Pukar Rai, pe data de 26 august 2025, într-o zonă industrială de la periferia municipiului Cluj-Napoca, s-au ales cu pedepse de 2 ani și 10 luni de închisoare cu executare (inculpatul Alex Ricardo Țurca), respectiv 2 ani și 4 luni de închisoare cu suspendare (inculpatul Lucian Țurca).

Toți cei trei inculpați sunt cetățeni români, cu vârste cuprinse între 19 și 25 de ani și au absolvit câte 8 clase.

Instanța de fond i-a obligat pe agresori, în solidar, să-i plătească victimei 25.000 de euro cu titlul de daune morale și 113.064 de lei daune materiale.

Livratorul nepalez agresat a rămas cu sechele grave

În urma agresiunii, livratorul Pukar Rai a ajuns în comă la spital cu leziuni traumatice de la nivel cranio-cerebral, având nevoie de 60 de zile de îngrijiri medicale, pe când al doilea, Sanjay Rai, a reușit să se salveze.

Sora lui Pukar Rai a declarat în fața instanței, audiată fiind prin videoconferință pe data de 25 mai 2026, că acesta a rămas cu sechele neurologice:

„În apelul video intervine sora persoanei vătămate, care învederează tribunalului faptul că fratele său, persoana vătămată (Rai Pukar – n.r.), are probleme cu vederea şi are mai multe probleme de sănătate, dar în special cu vederea, din cauza faptului că a fost supus unor agresiuni în România, având probleme medicale pe partea stângă a capului , care îi afectează vederea, neavând posibilitatea să se recupereze.

, care îi afectează vederea, neavând posibilitatea să se recupereze. În timpul audierii, instanța a observat că persoana vătămată avea probleme de vedere, ochii săi priveau în direcții diferite, sora persoanei vătămate intervenind în timpul luării declarației pentru a arăta că fratele său are probleme de vedere pe care nu le-a avut înainte, fiind consultat în țara natală de medici care au arătat că problemele sunt permanente, aceasta arătând totodată că persoana vătămată nu poate munci din această cauză, precum și o problemă la mâna stângă, fapt confirmat și de persoana vătămată”, se arată în documentele instanței.

Agresiunea a avut loc în vara anului trecut și face parte dintr-o serie de incidente violente care s-au petrecut după ce deputatul AUR Dan Tănasă a transmis un mesaj pe Facebook ca românii să refuze comenzile online dacă acestea sunt livrate de „muncitori necalificați din Asia și Africa”.

La câteva zile de la această instigare, bucureșteanul Cosmin Tudoran a lovit cu pumnul în plină figură un livrator din Bangladesh, iar clujenii Samir Lakatos, Alex Ricardo Țurca și Lucian Țurca l-au bătut pe livratorul din Nepal.

Ultimii trei au primit deja o condamnare pe fond, pe când bucureșteanul așteaptă pronunțarea pe 28 august 2026 la Judecătoria Sectorului 3.

Instanța reține că Samir Lakatos a lovit „cu ferocitate”

Libertatea a consultat Hotărârea nr. 194/2026 a Tribunalului Cluj pentru a vedea motivele pentru care acesta a pronunțat pedepse cu executare pe numele a doi dintre cei trei agresori ai livratorilor nepalezi:

„În privința inculpatului (Lakatos Samir – n.r.) , instanța reține gravitatea extrem de ridicată a faptelor săvârșite de acest inculpat, acesta dând dovadă de agresivitate, impulsivitate și lipsă de autocontrol, el agresând în mod violent persoana vătămată pe care nici măcar nu o cunoștea, care nu l-a provocat în niciun fel, în scopul sustragerii unor bunuri pe care aceasta le-ar fi putut avea asupra sa.

, instanța reține gravitatea extrem de ridicată a faptelor săvârșite de acest inculpat, acesta dând dovadă de agresivitate, impulsivitate și lipsă de autocontrol, el agresând în mod violent persoana vătămată pe care nici măcar nu o cunoștea, care nu l-a provocat în niciun fel, în scopul sustragerii unor bunuri pe care aceasta le-ar fi putut avea asupra sa. Astfel, acțiunile inculpatului dezvăluie o capacitate redusă de a anticipa consecinţele pe care faptele sale (respectiv folosirea unei bâte de lemn pentru lovirea persoanei vătămate chiar și în zone vitale) le-ar putea avea asupra victimei, aceasta din urmă fiind abandonată de către inculpat, cu toate că se afla într-o stare gravă, aflându-se într-o zonă retrasă și în timpul nopții.

Cu privire la datele ce caracterizează persoana inculpatului (Lakatos Samir – n.r.) se reține că acesta este în vârstă de doar 19 ani (având 18 ani la data comiterii faptelor), este cetățean român, are opt clase , se află într-o relație de concubinaj și are 2 copii minori, nefiind cunoscut cu antecedente penale.

(având 18 ani la data comiterii faptelor), este cetățean român, , se află într-o relație de concubinaj și are 2 copii minori, nefiind cunoscut cu antecedente penale. În continuare, instanța apreciază că nu se impune reținerea (unor circumstanțe atenuante – n.r.), în condițiile în care, la data săvârșirii faptelor, inculpatul era însoțit de alte două persoane și se aflau într-o zonă izolată, în timpul nopții, inculpații luând spontan hotărârea de a se lega de două persoane necunoscute, în final, inculpatul agresând cu ferocitate pe una dintre persoanele vătămate.

Pedeapsa închisorii nu poate fi executată decât în regim de detenţie, nefiind îndeplinite condiţiile pentru o altă modalitate de individualizare judiciară a executării pedepsei.

În privința inculpatului (Țurca Alex Ricardo – n.r.) , instanța reține gravitatea extrem de ridicată a faptelor săvârșite de acest inculpat, acesta dând dovadă de impulsivitate și apetență pentru obținerea unor bunuri prin surse ilicite, acest inculpat fiind persoana care a avut inițiativa agresării persoanelor vătămate, fiind cel care ar agresat-o fizic pe persoana vătămată (Rai Sanjay – n.r.), lovind-o cu pumnul în zona feței, în scopul sustragerii de bunuri (țigări) după ce persoana vătămată a refuzat să-i dea inculpatului țigările pe care acesta le solicitase.

, instanța reține gravitatea extrem de ridicată a faptelor săvârșite de acest inculpat, acesta dând dovadă de impulsivitate și apetență pentru obținerea unor bunuri prin surse ilicite, acest inculpat fiind persoana care a avut inițiativa agresării persoanelor vătămate, fiind cel care ar agresat-o fizic pe persoana vătămată (Rai Sanjay – n.r.), lovind-o cu pumnul în zona feței, în scopul sustragerii de bunuri (țigări) după ce persoana vătămată a refuzat să-i dea inculpatului țigările pe care acesta le solicitase. În continuare, acest inculpat, ulterior agresării extrem de brutale a persoanei vătămate (Rai Pukar – n.r.) de către inculpatul (Lakatos Samir – n.r.), a agresat-o fizic pe persoana vătămată (Rai Pukar – n.r.), doborând-o la pământ, iar apoi, profitând de starea gravă a acestei persoane vătămate, împreună cu inculpatul (Țurca Lucian – n.r.), a căutat în buzunarele persoanei vătămate și i-au sustras acesteia un pachet de țigări marca Chesterfield în care se aflau două țigări și o brichetă.

Cu privire la datele ce caracterizează persoana inculpatului (Țurca Alex Ricardo – n.r.) se reține că acesta este în vârstă de doar 21 de ani (având 20 de ani la data comiterii faptelor), este cetățean român, are opt clase , se află într-o relație de concubinaj și are 2 copii minori, nefiind cunoscut cu antecedente penale.

(având 20 de ani la data comiterii faptelor), este cetățean român, , se află într-o relație de concubinaj și are 2 copii minori, nefiind cunoscut cu antecedente penale. În cauza de față nu se poate reține (vreo împrejurarea favorabilă – n.r.), în condițiile în care inculpatul a abandonat persoana vătămată (Rai Pukar – n.r.), deși aceasta se afla într-o stare extrem de gravă, iar în cursul urmăririi penale, inculpatul a dat declarații vădit mincinoase, obstrucționând desfășurarea anchetei. (…)

În privința inculpatului (Țurca Lucian – n.r.) , instanța reține gravitatea ridicată a faptelor săvârșite de acest inculpat, acesta dând dovadă de impulsivitate și apetență pentru obținerea unor bunuri prin surse ilicite.

, instanța reține gravitatea ridicată a faptelor săvârșite de acest inculpat, acesta dând dovadă de impulsivitate și apetență pentru obținerea unor bunuri prin surse ilicite. În acest sens se reține că acest inculpat, ulterior agresării extrem de brutale a persoanei vătămate (Rai Pukar – n.r.) de către inculpatul (Lakatos Samir – n.r.), profitând de starea gravă a acestei persoane vătămate, împreună cu inculpatul (Țurca Alex Ricardo – n.r.), a căutat în buzunarele persoanei vătămate și i-au sustras acesteia un pachet de țigări marca Chesterfield în care se aflau două țigări și o brichetă.

Cu privire la datele ce caracterizează persoana inculpatului (Țurca Lucian – n.r.) se reține că acesta este în vârstă de 25 de ani (având 24 de ani la data comiterii faptelor), este cetățean român, are opt clase, se află într-o relație de concubinaj, fiind anterior condamnat pentru fapte săvârșite în perioada minorității”, se arată în documentul citat.

Livratorul, lovit de mai multe ori cu bâta în cap

Samir Lakatos (în unele pasaje ale instanței apare ca Lingurar – n.r.), Alex Ricardo Țurca și Lucian Țurca au fost trimiși în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj pentru tentativă la omor calificat și tâlhărie calificată.

Pe data de 26 august 2025, în jurul orei 23.20, cei trei au oprit doi livratori nepalezi în zona trecerii la nivel cu calea ferată de pe strada Cantonului din municipiul Cluj-Napoca:

„În momentul în care persoanele vătămate s-au apropiat de inculpați, inculpatul (Țurca Alex Ricardo – n.r.) s-a îndreptat către persoana vătămată (Rai Sanjay – n.r.) și i-a solicitat să îi dea țigări.

În momentul în care persoana vătămată i-a răspuns că nu are asupra sa țigări, inculpatul (Țurca Alex Ricardo – n.r.) a lovit-o cu pumnul în zona capului , persoana vătămată s-a dezechilibrat, s-a dat câțiva pași înapoi, iar în momentul în care a reușit să se echilibreze s-a întors și a părăsit în fugă zona.

, persoana vătămată s-a dezechilibrat, s-a dat câțiva pași înapoi, iar în momentul în care a reușit să se echilibreze s-a întors și a părăsit în fugă zona. În continuare, inculpatul (Lakatos Samir – n.r.) a luat un obiect contondent de lemn (avut asupra sa ori găsit la fața locului) și a agresat-o pe persoana vătămată (Rai Pukar – n.r.) , lovind-o în zona picioarelor, a spatelui și a capului.

, lovind-o în zona picioarelor, a spatelui și a capului. Imediat după ce inculpatul (Lakatos Samir – n.r.) a intervenit în altercație, inculpatul (Țurca Alex Ricardo – n.r.) , care se afla cu spatele la (Lakatos Samir – n.r.) și (Rai Pukar – n.r.) deoarece era implicat în altercația cu persoana vătămată (Rai Sanjay – n.r.), s-a întors către persoana vătămată (Rai Pukar – n.r.) și a doborât-o la pământ, împingând-o.

, care se afla cu spatele la (Lakatos Samir – n.r.) și (Rai Pukar – n.r.) deoarece era implicat în altercația cu persoana vătămată (Rai Sanjay – n.r.), Ulterior, inculpatul (Lakatos Samir – n.r.), deși a constatat că persoana vătămată (Rai Pukar – n.r.) era într-o poziție vulnerabilă, a continuat să o agreseze pe aceasta, lovind-o în zona corpului, dar și a capului.

Inculpatul (Lakatos Samir – n.r.) a lovit-o pe persoana vătămată (Rai Pukar – n.r.) cu bucata de lemn pe care o avea asupra sa în zona capului, inclusiv atunci când persoana vătămată era căzută la pământ, deși inculpații (Țurca Alex Ricardo – n.r.) și (Țurca Lucian – n.r.) i-au solicitat să înceteze agresiunile.

După ce persoana vătămată (Rai Pukar – n.r.) și-a pierdut starea de conștiență, inculpații (Țurca Alex Ricardo – n.r.) și (Țurca Lucian – n.r.) s-au apropiat de persoana vătămată (Rai Pukar – n.r.) și au căutat în buzunarele acesteia în vederea sustragerii de bunuri.

în vederea sustragerii de bunuri. Persoana vătămată (Rai Pukar – n.r.) nu avea asupra sa bani sau bunuri, cu excepția unui pachet de țigări marca Chesterfield în care se aflau două țigări și o brichetă. Inculpații (Țurca Alex Ricardo – n.r.) și (Țurca Lucian – n.r.) au sustras aceste bunuri și au părăsit zona împreună cu inculpatul (Lakatos Samir – n.r.)”, se arată în actele dosarului.

Hotărârea Tribunalului Cluj din data de 3 iulie 2026 nu este definitivă, fiind contestată deja de cei trei inculpați pe rolul Curții de Apel Cluj, unde primul termen se va judeca pe data de 30 septembrie 2026.

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