Prima eclipsă de Lună vizibilă după 6 ani aduce un fenomen rar

Astrologii așteaptă cu multă speranță eclipsa totală de Lună din 7 septembrie 2025, cea de a doua din acest an și ultima eclipsă care poate fi observată și din România. Faza totală a eclipsei de Lună va dura o oră și 22 de minute, iar fenomenul poate fi observat din numeroase zone ale Terrei, din Europa, Africa, Asia și Australia, inclusiv din unele zone din Antarctica.

Ultima eclipsă de Lună care a fost observată din țara noastră a fost pe data de 21 ianuarie 2019. Așadar, pe 7 septembrie ne întâlnim cu o nouă eclipsă de Lună după o durată de peste șase ani. Iar următoarea se va petrece peste trei ani și anume de Revelion 2029, adică în noaptea de 31 decembrie 2028 spre 1 ianuarie 2029.

Un detaliu aparte al acestei eclipse este șansa de a observa, pentru câteva minute, atât Soarele la apus, cât și Luna în eclipsă la răsărit. Acest efect, numit Selenelion, este extrem de rar și necesită un orizont perfect liber, atât spre est, cât și spre vest. Cine este interesat să îl observe este bine să călătorească spre munte sau să se afle pe un câmp deschis, în care orizontul nu este blocat nici de clădiri, nici de păduri.

Recomandări În culisele Power of Siberia 2. Ce dezvăluie acordul de gaze despre dependența Rusiei și influența crescândă a Chinei

Conjunctura astrală

Pasionații de astronomie se bucură de raritatea acestui fenomen, dar iubitorii de misticism și astrologie sunt mult mai atenți la conjunctura astrală în care se petrece eclipsa totală de Lună plină.

În seara de 7 septembrie, Luna va răsări în jurul orei 19:45 și va intra deja în faza de eclipsă parțială. Ea va străluci în dreptul constelației Aquarius – așa cum este observată de pe Pământ, dar din punct de vedere astrologic Luna plină va fi în Pești, zodia opusă Soarelui din Fecioară.

Așadar, în momentul eclipsei de Lună plină din Pești, aceasta va pierde lumina Soarelui din Fecioară, dar va fi însoțită de strălucirea lui Saturn care se află și el în zodia Pești.

De notat faptul că, în mersul astrelor din zodiac, eclipsa de Lună care se formează pe 7 septembrie este cea de a treia dintr-un set de eclipse pe axa Fecioară – Pești, set care a debutat în 2024 și se va întinde până în februarie 2027.

Trebuie să reținem această perioadă de timp, deoarece multe evenimente majore care apar în viața noastră în preajma eclipsei de Lună plină din Pești pot avea consecințe până în iarna anului 2027.

În perioada eclipsei, Venus se află în Leu, Mercur în Fecioară, iar Jupiter în Rac, formând o conjunctură care amplifică aspectele cele mai bune de care ne putem bucura din partea celor trei astre și anume: dragoste, încredere, armonie, comunicare benefică, realizări mari în familie și la serviciu.

Recomandări Madeline Potter, tânăra de etnie romă din grupul căldărarilor ajunsă profesoară la Universitatea din Edinburgh: „Am fost întrebată dacă am copilărit în căruță cu coviltir”

Spre deosebire de o Lună plină obișnuită, eclipsa de Lună plină din Pești va amplifica emoțiile, sentimentele, dar și energia karmică a fiecărei zodii. Zodia Pești este un semn al sensibilității și al intuiției, astfel că percepția dincolo de limitele lumii reale va fi mult mai acută și vom putea descoperi adevăruri ascunse sau iluzii care se vor destrăma.

Eclipsa totală de Lună din 7 septembrie și zodiile

Zodia Berbec

Septembrie începe în forţă pentru zodia ta şi se încheie într-o notă optimistă. Eclipsa totală de Lună din 7 septembrie îţi oferă cele mai multe împliniri din această toamnă. Vei munci mult în primele zile ale lunii septembrie, dar eclipsa de Luna plină îţi garantează că succesul va fi pe măsură. Mercur din semnul Fecioarei va reuşi să îţi echilibreze bugetul după cheltuielile de vacanţă din timpul verii.

Zodia Taur

Începe o lungă perioadă de echilibru şi stabilitate. Venus, planeta zodiei tale, traversează semnul Leului aducând armonie în cuplu. Spre deosebire de alte situaţii, când vă era mai greu să găsiţi un compromis, în această perioadă veţi trece mult mai uşor peste orice neînţelegere. Iar, dacă doreşti să faci schimbări importante în casă sau în cariera ta, vei avea tot sprijinul eclipsei de Lună care te îndrumă către cele mai bune alegeri. Iar Mercur te poate ajuta să găseşti o nouă resursă financiară.

Recomandări Vin două zile de caniculă, ANM a emis cod galben de temperaturi sufocante. Zonele afectate de valul neobișnuit de căldură

Zodia Gemeni

Toamna se anunţă un sezon dificil, obositor, dar provocator, totodată. Începutul lui septembrie pare să fie singura perioadă mai liniştită, aşa că poţi profita de reducerile la cazare, să pleci în concediu. Profită de zilele excelente pe care eclipsa totală de Lună le anunță pentru zodia ta și cere concediu sau eliberează-te de obligații, proiecte și întâlniri. În toată această perioadă, este bine să laşi deoparte orice iniţiativă legată de bani şi de foloasele materiale şi să te concentrezi asupra lucrurilor care îţi bucură sufletul.

Zodia Rac

Eclipsa totală de Lună din 7 septembrie promite un început de toamnă bogat în evenimente şi noutăţi. Profită de ele şi petrece mai mult timp cu familia sau călătoreşte. Mercur promite o perioadă prosperă, în care vei avea parte de câştiguri bune şi de multe avantaje, dar vei avea mai puţină libertate. Pe de altă parte, zodia ta va fi puternic influenţată de eclipsa de Lună la nivel emoțional şi vei trece prin situaţii complexe, pline de neprevăzut. Este posibil să renunţi la ceva deosebit pentru a ajuta pe cineva drag.

Zodia Leu

Profită de surprizele lunii septembrie, iar eclipsa totală de Lună din 7 septembrie este una dintre ele. Se anunță momente frumoase care te vor face fericit. Venus și Mercur te ajută să duci la bun sfârşit proiectele începute din august. Cele două astre colaborează în plan financiar, astfel că vei beneficia de suficienţi bani pentru a-ţi împlini visurile. Dacă nu ai plecat în vacanţă de-a lungul verii, prima lună de toamnă este perioada perfectă să te relaxezi şi să te distrezi.

Zodia Fecioară

Eclipsa de Lună dă un impuls tuturor proiectelor tale casnice şi te ajută, dacă vrei să faci schimbări radicale. În septembrie, îl ai de partea ta și pe Mercur, care îţi sporeşte bugetul, iar Venus te susține în planurile legate de familie și de casă. Influenţa celor două astre este de bun augur şi în plan profesional, mai ales dacă ai avut probleme de adaptare de-a lungul verii. Venus, în mod special, te va sprijini să deprinzi mai repede secretele meseriei şi să lucrezi cot la cot cu ceilalţi colegi experimentaţi.

Zodia Balanţă

Primele zile de toamnă sunt presărate din plin cu evenimente speciale, momente de neuitat şi clipe fericite. Dacă astrele nu te-au răsfăţat până acum, de-a lungul anului, toamna îşi iau revanşa şi îţi arată cea mai frumoasă latură a lor. Încă din septembrie, începe o perioadă prosperă, marcată de eclipsa totală de Lună din 7 septembrie. Problemele tale financiare se diminuează treptat. vei reuşi să recuperezi banii cheltuiţi pe vacanțele din vară. Iar Soarele va presăra fiecare zi cu câte o veste bună, cu un zâmbet sau un mic cadou.

Zodia Scorpion

Cel mai mare eveniment astrologic al toamnei, eclipsa totată de Lună din 7 septembrie, aduce zile excelente pentru zodia ta, zile liniștite, armonioase, în care lucrurile se leagă firesc, așa cum le planifici. Te vei ocupa mai mult de familie, iar Venus te va ajuta să găseşti noi resurse şi forţe pentru a-ţi atinge obiectivele. Perspectivele tale asupra carierei sau asupra relaţiei intime se vor schimba. Vei descoperi că poţi realiza lucruri deosebite, alături de persoana iubită, lucruri pentru care vei fi apreciar pe viitor.

Zodia Săgetător

În septembrie, te întorci la programul tău obişnuit şi la grijile cotidiene legate de şcoala copiilor sau de facturi. Dar eclipsa totală de Lună din 7 septembrie te ajută să te descurci mult mai bine la serviciu, să împarţi cu colegii responsabilităţile mai grele şi să scapi de unele îndatoriri casnice. Mercur îţi rotunjeşte veniturile. Dacă nu ai investiţii mari de făcut în casă, poţi pune bani deoparte pentru planurile mult mai importante din toamna aceasta. Este o perioadă bună să îţi cumperi o maşină nouă sau mobilă modernă.

Zodia Capricorn

Vei face progrese mari, iar marele eveniment al lunii septembrie activează noi surse de câştig. Sub influența eclipsei de Lună, vei avea ocazia să găseşti alte resurse financiare, să vinzi în câştig obiectele de care nu mai ai nevoie sau să valorifici o moştenire. Banii pe care îi câştigi în plus ar trebui să îi pui deoparte sau să îi foloseşti pentru a-ţi îmbogăţi viaţa cu noi experienţe frumoase. Profită de vremea încă frumoasă şi călătoreşte mai mult, vizitează-ţi rudele aflate în străinătate sau prietenii plecaţi de acasă.

Zodia Vărsător

Începutul toamnei aduce mai multă linişte în viaţa ta şi mai multe evenimente fericite de familie. Viaţa intimă promite să fie mai bogată, iar, dacă abia te-ai căsătorit, este posibil să devii părinte în curând. Venus îţi protejează familia şi iubirea, astfel că septembrie pare să fie o a doua lună de miere. Eclipsa de Lună din Pești arată că orice activitate frumoasă în familie este menită să vă apropie și este binevenită pentru viitorul vostru. Datorită eclipsei, vei reuşi să regăseşti echilibrul în dragoste şi vei avea parte de momente fericite alături de persoana iubită.

Zodia Peşti

Activităţi şi preocupări noi te determină să îţi sacrifici tot timpul liber. Ești tot mai ocupat, dar ești fericit deoarece planurile tale evoluează și îți aduc satisfacții mari. Încearcă să scapi de unele obligaţii sau de unele persoane insistente, care nu te apreciază pentru eforturile pe care le faci. Dacă munca îţi permite să lucrezi singur şi ştii că vei avea rezultate mult mai bune, refuză colaborarea cu persoanele care mai mult te încurcă, decât te ajută. Eclipsa totală de Lună, din zodia ta, pune accentul pe propriile forțe, pe propria energie și determinare. Este și o perioadă excelentă pentru investiţii mari de viitor. Poate îți cumperi o casă sau îți schimbi maşina.

Foto: Shutterstock.com

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE