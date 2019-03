Egipt, destinație obligatorie pentru orice turist! PUBLICITATE)

Pornește într-o călătorie fascinantă în Egipt, prilej să descoperi monumente vechi de peste 5000 de ani ce domină orașe precum Cairo sau Luxor, alături de turoperatorul Europa Travel. Rezervă astăzi circuitul de 11 zile în Egipt la tariful de 749 euro/persoană, și beneficiezi de un BONUS în valoare de 125 euro, ce constă în excursii la Alexandria, Muzeul de Egiptologie și Valea Regilor.

Cairo și marile piramide egiptene

Chiar dacă la prima vedere Cairo îți poate părea mult prea haotic, află că acesta este un loc excelent unde poți afla o mulțime de lucruri despre Egiptul Antic. Capitala găzduiește numeroase locuri ce vorbesc despre perioada faraonică, inclusiv lăcașuri de cult somptuoase precum Moscheea de Alabastru. Vizitează Muzeul de Egiptologie, unde se află cea mai mare colecție de artefacte faraonice inclusiv un salon impresionant dedicat celui mai tânăr faraon, Tutankhamon, cu toate bijuteriile găsite în mormântul din Valea Regilor.

Pornește într-un jeep safari până la Giza – platoul aflat la marginea orașului Cairo, unde se înalță cele trei mari piramide: Kefren, Khufu și Mikerinos, păzite de Sfinx – un complex antic ce face parte din patrimoniul mondial UNESCO. Marea Piramidă din Giza este ultima dintre cele 7 minuni ale lumii antice ce a supraviețuit timpului, însă nu este prima dintre piramidele realizate în Egipt. Circuitul continuă cu Sakkara, unde vei vedea piramida în trepte a lui Djoser, dar vei face și o oprire la Dahsure, pentru Piramida Cocoșată și Piramida Roșie.

După turul piramidelor, circuitul continuă cu descoperirea orașului Aswan. Chiar dacă cei mai mulți dintre vizitatori se opresc aici în drumul lor spre Abu Simbel, o escapadă în Aswan este mai mult decât relaxantă, orașul fiind o adevărată oază exotică. Prințesa Diana sau celebra scriitoare Agatha Christie obișnuiau să se retragă în acest colț pitoresc al Egiptului.

Temple grandioase scăldate în lumină

Îmbarcă-te într-o croazieră cu felucca pe Nil, prilej excelent să descoperi cele mai frumoase temple ridicate pe marginea fluviului. Vei putea vedea Templul Philae, închinat Zeiței Isis și desăvârșit în perfectă armonie cu natura. La mai puțin de 50 km de Aswan se înalță Templul Kom Ombo, fiind o construcție perfect simetrică, dublă, închinată celor doi zei Sobek și Horus.

De departe Templul Edfu este cel mai impresionant dintre construcțiile antice de pe malul Nilului, potrivit legendelor egiptene aici a avut loc lupta dintre zeul Horus și Seth, pe care l-a ucis pentru a răzbuna moartea tatălui său.

Antica cetate Teba a fost vreme de 5 secole cel mai important oraș din Egipt, astăzi Luxor este cel mai mare muzeu în aer liber din întreaga lume ce se află pe lista locurilor de văzut măcar o dată în viață. Explorează orașul Luxor, în turul de la Europa Travel, unde se află Templul cu același nume, considerat cel mai derutat din pricina sălilor pline de hieroglife, care la prima vedere par extrem de simple.

Bineînțeles că din acest tur nu poți rata excursia opțională la Templul Karnak – cel mai desăvârșit loc pentru egiptenii antici, un lăcaș impresionant împărțit în trei zone și închinat Triadei Amun-Re, Khonsu, Mut. Călătoria continuă cu Valea Regilor, cel mai important sit arheologic al Egiptului, ce ascunde morminte ornamentate ale celor mai importanți faraoni și regi. În inima ținutului deșertic al Egiptului se află și cel mai controversat templu închinat singurei femei-faraon din istoria țării – Templul Reginei Hatchepsut.

Ultima parte a circuitului de la Europa Travel este dedicată relaxării la plajă în cea mai populară stațiune de la Marea Roșie, Hurghada.

De Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

