Avionul miliardarilor

Liderul SUA, care pare să se concentreze asupra afacerilor, a luat cu el mai mulți miliardari, între care Elon Musk, patronul Tesla şi SpaceX, cel mai bogat om din lume, patronii Apple şi Boeing, Tim Cook şi Kelly Ortberg, şi pe patronul gigantului american al cipurilor electronice Nvidia, Jensen Huang.

„Îi voi cere preşedintelui Xi, un lider fără pereche, să deschidă China, pentru ca persoane strălucitoare să-şi poată face magia şi contribui la ridicarea Republicii Populare la un nivel şi mai înalt”, a scris, în drum spre China, pe reţeaua sa Truth Social, Donald Trump.

O delegație de oameni afaceri de top îl însoțește pe președintele Donald Trump în China. Printre liderii prezenți la Beijing se numără șefii Nvidia, Apple, Tesla, Meta și JPMorgan. Un oficial de la Casa Albă a confirmat că peste 12 lideri din industria americană participă la această vizită strategică, potrivit BBC.

Această deplasare este vitală pentru interesele americane: Trump și Xi Jinping se întâlnesc pe fondul unei animozități economice și tehnologice tot mai accentuate.

Prezența surpriză din delegație

Prezența surpriză a lui Jensen Huang (Nvidia) în grupul oficial atrage toate privirile, deoarece cipurile IA de ultimă generație sunt miza principală a „războiului” tehnologic dintre Washington și Beijing.

Huang este un personaj-cheie în cercul de putere al lui Trump, fiind membru în Consiliul consultativ pe probleme de știință și tehnologie, alături de nume precum Mark Zuckerberg și Larry Ellison.

Pe lângă Huang, Musk, Cook și Fink, lista completă a liderilor de companii care i se alătură lui Trump în delegația oficială a SUA în China este următoarea:

Dina Powell McCormick, președinte și vicepreședinte al consiliului de administrație al Meta

Kelly Ortberg, președinte și director executiv al Boeing

Ryan McInerney, director executiv al Visa

Stephen Schwarzman, director executiv al Blackstone

Brian Sikes, director executiv și președinte al consiliului de administrație al Cargill

Jane Fraser, director executiv al Citi

Jim Anderson, director executiv al Coherent

Henry Lawrence Culp, director executiv al GE Aerospace

David Solomon, director executiv al Goldman Sachs

Jacob Thaysen, director executiv al Illumina

Michael Miebach, președinte al Mastercard

Cine l-a refuzat pe Trump

Este, de asemenea, remarcabil faptul că Sanjay Mehrotra, directorul executiv al Micron Technology, va face parte din delegația lui Trump.

Prezența sa este interesantă având în vedere că, în 2023, Beijingul a restricționat utilizarea anumitor cipuri Micron în infrastructura critică din motive de securitate națională – o măsură despre care compania a afirmat că i-a afectat negativ afacerile din China.

Semiconductorii rămân un element central al relației economice dintre SUA și China, în ciuda tensiunilor continue legate de tehnologie și de controlul exporturilor.

Chuck Robbins, directorul executiv și președintele consiliului de administrație al Cisco, fusese invitat să facă parte din delegație, „însă nu poate participa din cauza raportărilor financiare trimestriale”, conform unei purtătoare de cuvânt a companiei.

Împreună, acești lideri reprezintă o arie vastă de interese comerciale ale SUA, de la rețele sociale și hardware pentru consumatori, până la cipuri de computer și producție industrială.

Illumina a confirmat participarea lui Thaysen, subliniind dorința de a colabora în domeniul medicinei de precizie. Restul corporațiilor nu au oferit încă declarații oficiale. De remarcat este adăugarea ulterioară a lui Jensen Huang (Nvidia) în delegație, prezența sa fiind crucială având în vedere miza cipurilor și a inteligenței artificiale în disputa cu China.

Dacă însumăm capitalizarea de piață a tuturor companiilor listate în articol (Nvidia, Apple, Tesla, Meta, JPMorgan, Visa, Mastercard, BlackRock, Boeing etc.), valoarea totală a acestora depășește 11.000 – 12.000 miliarde de dolari (11-12 trilioane $).

Anul trecut, ministrul externe, Oana Țoiu, a declarat că „România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşază onorați în poză lângă Putin”, după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au stat lângă Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, în China.

Amintim că foștii premieri PSD, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, au participat la Beijing la parada dedicată marcării a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei în Al Doilea Război Mondial.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE