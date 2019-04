Elita internațională a fitness-ului vine în weekend-ul 13-14 aprilie 2019, la București (PUBLICITATE)

Pasionatii de fitness sunt asteptati la cea de-a noua editie a Conventiei Internationale de Fitness din Romania, powered by Fitness Scandinavia. Evenimentul va avea loc in perioada 13-14 aprilie 2019, in cadrul Rin Grand Hotel din Bucuresti.

Participantii se vor putea bucura de prezenta unor experti de top din lumea fitness-ului, care ii vor motiva sa incerce concepte sportive inovatoare. Vor putea, de asemenea, sa se delecteze cu bunatati sanatoase in zona expo (zona cu acces liber pentru oricine are curiozitatea sa vada cele mai noi tendinte in materie de accesorii si echipamente fitness, yoga sau pilates, nutritie sportiva si sanatoasa, haine pentru sport si alte accesorii in stransa legatura cu domeniul fitness-wellness).

La Conventia Internationala de Fitness, tot ce trebuie sa aduci cu tine este energia pozitiva, imbracaminte sport si incaltari adecvate.

Pentru mai multe informatii: https://www.fitness-scandinavia.ro/detalii-conventie/conventia-internationala-de-fitness-din-romania-editia-a-9-a

Academia Fitness Scandinavia a fost fondata in anul 2009, fiind una dintre primele companii de educatie in fitness din Romania. 10 ani mai tarziu, Academia Fitness Scandinavia numara peste 8.000 de clienti, instructori reputati, traineri si specialisti in domeniul sportului si nutritiei, pe care i-a format si cu care colaboreaza.

Portofoliul Academiei consta in educatia in fitness profesionist, workshop-urile despre conceptele noi in fitness,yoga si nutritie cat si in organizarea conventiilor, congreselor si evenimentelor speciale.

Veronica Alexe si-a petrecut copilaria in lumea sportivilor de performanta, in antrenamente si cantonamente, care faceau parte din viata de zi cu zi a familiei sale – formate din sportivi si profesori. De aceea, primul sau pas in cariera a dus-o catre o profesie in relatii economice internationale!

Incercand sa stea departe de viata de sportiv sau de profesor, a absolvit facultatea la Academia de Studii Economice Bucuresti, obtinand si un master in marketing.

Viata insa avea alte planuri pentru Veronica Alexe. Dupa ce a construit un business de design interior, specializare in corpuri de iluminat, a ales ca alaturi de partenerul de viata, Richmond Bachia, sa infiinteze Scoala Fitness Scandinavia, in 2009.

Pasiunea pentru sport si sanatate au facut-o sa urmeze cursurile de instructor de fitness, antrenament functional, BOSU, SFT si Yoga.

Veronica Alexe este coordonatorul scolii Fitness Scandinavia (Brand Manager), ea fiind numele de referinta pentru activitatile administrative, pentru parteneriate si vanzari. Este mereu la curent cu nevoile clientilor scolii si trandurile din industria fitness-ului , astfel mentinand Scoala Fitness Scandinavia in topul preferintelor pentru instruire si educare a tinerilor antrenori/instructori/traineri.

Richmond Bachia s-a nascut in Kenya, dar cea mai mare parte a vietii a petrecut-o in Norvegia si Suedia. Norvegia a ramas tara cea mai apropiata de suflet, pentru ca acolo si-a petrecut mare parte din copilarie. Detine o diploma academica in psihologia cognitiva, ceea ce il ajuta sa inteleaga mai bine si sa isi cultive pasiunea deosebita pentru domeniul sanatate si fitness.

Richmond a inceput sa lucreze in industria de fitness din 1990 si de atunci a calatorit in peste 35 de tari si a fost consultant la unele dintre cele mai mari evenimente de fitness din lume. Printre tarile in care l-au dus profesia si pasiunea sa de entuziast al fitness-ului, se numara: SUA, China, Africa de Sud, Islanda si altele. In cariera sa internationala in acest domeniu, Richmond a fost sponsorizat de unele dintre cele mai mari branduri de sport din lume. Nike, Reebok, Adidas, Freddy si Puma au ales sa isi asocieze numele cu Richmond Bachia.

Richmond a venit in Romania in anul 2006, ca sa lucreze ca manager al unui club de fitness, iar de atunci a colaborat marea majoritate a cluburilor mari de fitness din tara. In 2009, Richmond s-a decis sa infiinteze propria companie de educatie in fitness, careia i-a dat numele de Fitness Scandinavia.

Scoala la care este co-fondator, alaturi de Veronica Alexe, este acum una dintre cele mai respectate companii de educatie in fitness. Richmond isi propune sa impartaseasca din cunostintele si pasiunea lui pentru fitness si sa creasca calitativ segmentul de Fitness in Romania prin educarea a cat mai multi specialisti.