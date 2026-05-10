Pacientul se afla în vacanță cu soția

Victima se afla în vacanță cu soția sa în Florida, când a început să acuze dureri în partea stângă a abdomenului. Potrivit avocatului văduvei, bărbatul a ajuns la spital, unde a fost consultat de doctor, care i-a recomandat o intervenție de urgență pentru îndepărtarea splinei, relatează publicația T-Online.

Deși inițial a intenționat să se întoarcă în Alabama pentru tratament, victima a fost convinsă de medic să se opereze de urgență pentru a evita posibile complicații. Potrivit declarațiilor medicului, operația a avut un deznodământ tragic.

„A fost un incident incredibil de nefericit, pe care îl regret profund, și sunt traumatizat pe viață și rănit”, a spus medicul.

Bărbatul a început să piardă mult sânge în timpul operației

În timpul operației, pacientul a început să piardă mult sânge, iar echipa medicală a încercat să-l resusciteze. În situația tensionată, chirurgul a înlăturat din greșeală ficatul în loc de splină.

„Nu am putut observa diferența dintre cele două organe pentru că eram atât de tulburat”, a declarat acesta.

„Nu vă pot descrie cum este pentru un chirurg să piardă un pacient pe masa de operație, cât de umilitor și devastator este”.

După decesul pacientului, medicul i-a cerut unei asistente să noteze organul îndepărtat ca fiind splină.

În Austria, un chirurg a amputat greșit piciorul unui pacient și a primit o amendă de 2.700 de euro.

Tot în Austria, o femeie de 48 de ani din Stiria a suferit o intervenție chirurgicală majoră în urma unui diagnostic greșit de cancer pulmonar. Pacientei i s-a îndepărtat o parte din plămân, deși nu fusese niciodată bolnavă de cancer.



