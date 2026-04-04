A comandat un iPhone, dar a primit magneți

O femeie de afaceri din Modena, Italia, reclamă că a fost victima unei posibile fraude după ce a comandat un telefon mobil de 1.400 de euro de pe Amazon, dar în colet a găsit altceva.

Potrivit Corriere della Sera, incidentul vine la scurt timp după un caz similar, în care un alt client din oraș a declarat că a primit saci de orez în locul unui laptop.

Marika Camellini, proprietara unui magazin din centrul orașului, a plasat comanda pe 9 februarie pentru un iPhone. Coletul a ajuns două zile mai târziu, însă conținutul nu corespundea cu produsul comandat.

În locul telefonului, în cutie se aflau mai mulți magneți.

„Am cerut explicații și la Amazon, dar fără niciun rezultat”

Femeia spune că a urmat toate procedurile indicate: a contactat serviciul de asistență, a depus cereri de rambursare și a solicitat clarificări.

„Am depus plângere la carabinieri și m-am adresat și unei asociații de consumatori. Am cerut explicații și la Amazon, dar fără niciun rezultat. Asta ne deranjează cel mai mult: lipsa oricărui răspuns, mai ales când este vorba despre 1.400 de euro”, a declarat Camellini.

Potrivit spuselor sale, a primit doar răspunsuri automate, iar de mai bine de o lună nu îi oferă nimeni nicio informație despre soluționarea cazului.

Un alt caz similar: laptop înlocuit cu saci de orez

Cu doar câteva zile înainte, un bărbat din Modena, Giovanni Carpaneto, a relatat o experiență asemănătoare. Omul a cumpărat un laptop Dell în valoare de 850 de euro, însă în colet a găsit saci de orez de câte două kilograme, probabil introduși pentru a simula greutatea reală a produsului.

Și în acest caz, clientul a reclamat dificultăți în obținerea unui răspuns din partea platformei.

„Am respectat toate procedurile”

Marika Camellini susține că a urmat toate regulile impuse pentru comenzile de valoare mare, inclusiv utilizarea codului de livrare furnizat în ziua primirii coletului.

Spune că produsul a fost achiziționat direct de la Amazon, nu de la un vânzător terț: „Sunt client fidel și nu am avut niciodată probleme până acum. Dar văd că astfel de cazuri nu sunt izolate”.

Urmează demersuri legale

Reprezentanții asociației de consumatori i-au recomandat răbdare, având în vedere timpii de procesare ai companiei. Între timp, a fost trimisă și o solicitare oficială către Amazon.

Dacă situația nu se rezolvă, femeia ia în calcul apelarea la un avocat.

„Sunt foarte dezamăgită de lipsa de reacție. Se laudă că oferă suport clienților, dar în realitate nu primim niciun răspuns. Când soțul meu a deschis coletul, l-am văzut cum s-a făcut alb la față”, a mai spus femeia.

O experiență neplăcută a avut și o româncă, la sfârșitul anului trecut, care a comandat online o kendama pentru fiul ei, iar în coletul primit erau trei cartofi. O experiență neașteptată a avut și o femeie din SUA, după ce a comandat o masă de călcat de pe platforma Temu, pe care le-a primit în miniatură.