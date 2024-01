Eclipsă parțială de Lună vizibilă din România

Deși claritatea imaginilor pe care le oferă urmașul telescopului Hubble este uimitoare, nimic nu se compară cu observarea cu ochiul liber a fenomenelor astronomice. Dacă ești un pasionat de astronomie probabil știi că, la început de 2024, pe 4 ianuarie, a avut loc vârful de manifestare al primului eveniment astronomic din acest an. Este vorba despre ploaia de stele Quadrantidele, care a fost activă timp de trei săptămâni, până pe 16 ianuarie 2024. După cum pasionații de astronomie știu, Quadrantidele au potenţialul de a fi cea mai puternică ploaie de meteori din an.

Pe măsură ce Pământul realizează o nouă călătorie orbitală în jurul Soarelui, în cursul acestui an vom fi martorii unor noi spectacole cerești remarcabile, astfel de evenimente astronomice importante fiind tradiționalii meteori din lunile august și decembrie, dar și câteva fenomene mai rare care vor putea fi observate din diferite părți ale globului, inclusiv de pe teritoriul României.

O eclipsă parțială de Lună va fi vizibilă în România pe 18 septembrie 2024

Astfel, în 2024 vom fi martorii unei eclipse parțiale de Lună, care va fi singura vizibilă de pe teritoriul țării noastre. Fenomenul va avea loc în ziua de 18 septembrie 2024 și se va produce spre dimineaţă, atunci când Luna va fi jos spre orizontul vestic. Aceasta nu va intra complet în umbră, deci nu se va înroși prea mult. Faza maximă va fi la ora 5:44, magnitudinea eclipsei 0.085, obscuraţia 3,5%. Această eclipsă va mai fi vizibilă din America de Nord, America de Sud, Oceanul Atlantic, Groenlanda, Europa, Africa şi vestul Asiei.

Vezi ce este eclipsa de Lună!

Câte eclipse vor mai avea loc în 2024

Această eclipsă parțială de Lună vizibilă din România nu va fi singura eclipsă din 2024, ci vom mai avea parte de încă trei eclipse: două de Soare și încă una de Lună. Astfel, pe data de 8 aprilie va avea loc o eclipsă totală de Soare. Aceasta va fi vizibilă de-a lungul unei fâșii de pe continentul America de Nord, trecând de la Oceanul Pacific de Sud, prin nordul Mexicului, centrul și Estul Statelor Unite ale Americii, sud-estul Canadei și se va termina în nordul Oceanului Atlantic, aflăm de pe site-ul TimeandDate.

De asemenea, pe 25 mai 2024 vom fi martorii unei eclipse de Lună prin penumbră. Aceasta va putea fi observată cu ochiul liber din Oceanul Pacific, America de Nord şi America de Sud, Oceanul Atlantic, vestul Europei, Groenlanda, vestul Africii, estul Australiei şi Noua Zeelandă. În sfârșit, la început de octombrie, mai exact pe data de 2 octombrie, se va produce o eclipsă inelară de Soare, fenomen ce va putea fi observat din Oceanul Pacific şi dinj sudul Americii de Sud.

Cel mai spectaculos fenomen ceresc în 2024

La data de 26 august, Luna se va afla în Pleiade. Cu alte cuvinte, lângă satelitul natural al Pământului vor putea fi observate mai multe stele, care poartă denumirea de roiul stelar pleiade. Ulterior, pe toată durata lunii septembrie, va fi o bună ocazie de observare a planetei Saturn, care se va vedea pe tot parcursul nopților.

Însă, după cum precizează pe blogul personal astronomul Adrian Şonka, coordonator la Observatorul „Amiral Vasile Urseanu” din Bucureşti, cel mai spectaculos eveniment ceresc din acest an îl va reprezenta apariţia cometei C/2023 A3 de după Soare, care se va produce în luna octombrie. De asemenea, în anul curent Luna va trece prin stelele din roiul stelar Pleiade, ceea ce înseamnă că vom putea vedea cum aceasta va acoperi mai multe stele. Este pentru prima dată în ultimii 13 ani când Luna va vizita Pleiadele.

Lună neagră: ce este și când se va produce în 2024

Luna este singurul satelit natural al planetei Pământ şi nu are lumină proprie, ci doar o reflectă pe cea primită de la Soare. O Lună Neagră este un tip special de fază lunară, însă dacă vrei să vezi acest fenomen ceresc, nu vei avea noroc din cauza faptului că este invizibil.

Trebuie să știi că există mai multe moduri de a se calcula producerea fenomenului cunoscut sub numele de Lună neagră: a treia fază de Lună nouă dintr-un sezon în care există patru astfel de faze lunare (un an cu patru sezoane a câte trei luni fiecare), a doua fază de Lună Nouă dintr-o lună în care se produc două astfel de faze, luna în care nu se produce faza de Lună Nouă şi luna în care nu se produce faza de Lună Plină, relatează TimeandDate.

În aceste condiții, potrivit acestei modalități de calcul, două faze de Lună Nouă se vor produce în luna decembrie 2024, având o Lună Neagră chiar în ultima zi a anului, 31 decembrie. Lunile negre au o semnificație aparte pentru persoanele care practică anumite forme de religii păgâne și care cred că anumite acțiuni devin mai puternice dacă au loc în noaptea de Lună Neagră.

Ce este Luna albastră și când va avea loc în acest an

Un fenomen astronomic foarte rar întâlnit este cel denumit Lună albastră (Luna Sturgeon) sau Super Lună, care în acest an va avea loc în ziua de 19 august, scrie site-ul Time and Date. Apoi va avea loc Luna Recoltei, pe 18 septembrie, Luna Vânătorului, pe 17 octombrie și Luna Castorului, pe 15 noiembrie. Super Luna are loc atunci când Luna se află în cel mai apropiat punct față de Pământ, cunoscut sub numele de perigeu, care coincide cu faza de „vârf astronomic”.

Un moment deosebit va fi reprezentat de o Super Lună Albastră, care este a treia Lună Plină ce are loc între echinocțiu și solstițiu. Expresia Lună albastră este folosită pentru a se defini cea de-a treia Lună plină dintr-un sezon astronomic, adică cea care reprezintă trei luni dintr-un an cu patru anotimpuri, cu patru faze de Lună plină. Satelitul natural al Pământului va purta numele de Lună albastră, fără să aibă această culoare, dar în apropierea lui se va putea observa pe cer „o stea de un roşu aprins”, care este planeta Marte, aflăm de pe site-ul EarthSky.

Referirea la faza de Lună plină care se produce de două ori în cadrul aceleiaşi luni calendaristice a apărut în articolul „Once in a Blue Moon”, semnat de astronomul James Hugh Pruett (1886-1955) și publicat în revista americană „Sky and Telescope”, în 1946. Deşi calculul a fost greşit şi a fost tipărită o corecţie la scurt timp, denumirea făcută de Pruett s-a răspândit în întreaga lume, din cauza definiţiei simple şi foarte uşor de înţeles. În momentul de față, denumirea de Lună albastră este considerată în acest caz ca fiind a doua definiţie a fenomenului repetat de Lună plină şi a continuat să fie folosită în ambele împrejurări, potrivit Moongiant.

Calendarul fenomenelor astronomice 2024

Eclipse, anotimpuri, apside, conjuncții, opoziții, elongații maxime, curenți de meteori, etc., toate evenimentele le regăsiți în calendarul cu fenomene astronomice. Iată care sunt cele mai importante evenimente astronomice care vor mai avea loc în 2024:

Cel mai spectaculos eveniment ceresc din 2024 îl va reprezenta apariţia cometei C/2023 A3

22 februarie – planetele Venus şi Marte în conjuncţie strânsă (dimineaţa);

20 martie – Echinocţiul de primăvară;

11 aprilie – planetele Marte şi Saturn în conjuncţie strânsă (dimineaţa);

13 aprilie – cometa 12P/ Pons-Brooks în conjuncţie cu planeta Jupiter;

22 aprilie – Maximul curentului de meteori Liridele (ZHR = 18);

29 aprilie – planetele Marte şi Neptun în conjuncţie strânsă (dimineaţa);

7 mai – Maximul curentului de meteori Eta Aquaridele (ZHR = 50);

20 iunie – Solstiţiul de vară;

31 iulie – Maximul curentului de meteori Delta Aquaridele (ZHR = 20);

13 august – Maximul curentului de meteori Perseidele (ZHR = 60 – 100);

21 august – ocultaţie Luna cu planeta Saturn (dimineaţa);

22 august – ocultaţie Luna cu planeta Neptun (miezul nopţii);

26 august – ocultaţie Luna cu roiul de stele Pleiadele (dimineaţa);

8 septembrie – Planeta Saturn la opoziție (vizibilă toată noaptea);

20 septembrie – Planeta Neptun la opoziţie (vizibilă toată noaptea);

22 septembrie – Echinocţiul de toamnă;

19 octombrie – ocultaţie Luna cu roiul de stele Pleiadele (miezul nopţii);

14-28 octombrie – cometa C/2023 A3 va fi la strălucire maximă (seara);

22 octombrie – Maximul curentului de meteori Orionidele (ZHR = 20);

17 noiembrie – Planeta Uranus la opoziţie (vizibilă toată noaptea);

18 noiembrie – Maximul curentului de meteori Leonidele (ZHR = 15);

7 decembrie – Planeta Jupiter la opoziţie (vizibilă toată noaptea);

13 decembrie – ocultaţie Luna cu roiul de stele Pleiadele (seara);

14 decembrie – Maximul curentului de meteori Geminidele (ZHR = 150);

21 decembrie – Solstiţiul de iarnă.

