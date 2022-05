Motivul pentru care festivalul este una dintre cele mai cunoscute șapte sărbători din lume este că există o mulțime de petreceri nonstop timp de nouă zile.

Despre festivalul San Fermin

Poți găsi o petrecere foarte diferită la orice oră din zi sau din noapte. La Pamplona, între 6 și 14 iulie, este loc pentru toată lumea și oameni de vârste diferite pot găsi ceea ce le place pentru a se distra. Este un festival la care pot participa și copii, oameni în vârstă și, de fapt, oameni de peste tot.

Ce trebuie să știi înainte de a merge la festivalul San Fermin

Este mai mult decât alergarea taurilor

Alergarea taurilor este cel mai cunoscut eveniment de la San Fermin, dar există multe alte modalități de distracție între 6 și 14 iulie. Dacă nu îți plac luptele cu tauri, San Fermin este, de asemenea, o fiesta pentru tine. Sunt mulți oameni, chiar și din Pamplona, care trăiesc intens fiesta și nu aleargă și nici nu privesc alergarea taurilor.

Festivități în cinstea unui sfânt

Festivitățile au loc în onoarea unui sfânt catolic, San Fermín. De aceea, alergătorii de la encierro îi cântă în fiecare zi înainte de cursă, iar pe 7 iulie, de la ora 10.00 dimineața, are loc o mare procesiune prin partea veche a orașului. Cu toate acestea, petrecerile și festivitățile zilnice nu sunt de natură religioasă.

Petrecerea este în stradă

Revelionul și festivitățile au loc mai ales pe străzi. Este obișnuit să fii pe stradă, să dansezi pe stradă, să cânți pe stradă, să vorbești și să împărtășești pe stradă. Vremea este în general foarte bună în Pamplona în luna iulie și trebuie să profiți de acest lucru. Cu toate acestea, este important să păstrăm un echilibru și să respectăm vecinii care doresc să se odihnească.

Festivități populare

Locuitorii din Pamplona și inițiativele lor dau un aspect popular sărbătorii, completând programul oficial pregătit în fiecare an de Consiliul Local din Pamplona. „Peñas” (cluburile), care sunt forța sărbătorii, sunt una dintre cele mai clare expresii ale acesteia, la fel ca și asociațiile de cartier, asociațiile sportive, societățile gastronomice, mărci precum Kukuxumusu etc.

O mulțime de oameni. Puține planuri

Pamplona este un oraș relativ mic, dar în timpul San Fermin, numărul locuitorilor săi se înmulțește cu doi, iar în zilele de weekend, cu trei sau mai mulți. Datorită călătorilor, este normal să fie multă lume peste tot, așa că așteaptă-te la aglomerație.

Semnul lui Hemingway

Ernest Hemingway i-a pus pe mulți oameni pe drumul spre Pamplona cu lucrarea sa The Sun Also Rises, la fel ca și James Michener cu The Drifters. Atracția acestor povești este încă vie și mulți oameni vin la Pamplona emoționați de literatura acestor două genii ale scrisului.

Asistența medicală este garantată

Dacă ți se întâmplă ceva, ei te vor trata. Navarra este renumită și pentru serviciile medicale, atât pentru alergarea taurilor, cât și pentru orice alte accidente care ți s-ar putea întâmpla în timp ce te bucuri de fiesta. Cu toate acestea, dacă ești din altă țară, vei fi taxat pentru acest serviciu.

De aceea, este o idee bună să închei o asigurare de călătorie cu acoperire medicală.

Eșarfa roșie în Sanfermin

Baticul roșu este o trăsătură distinctivă a vestimentației tipice a petrecerilor de la San Fermin, atât de mult încât tradiția spune că îl poți purta înnodat la gât cât durează petrecerile. Oamenii îl poartă la încheietura mâinii, în buzunar sau ca batistă.

Cele mai interesante activități la festivalul San Fermin

Luptele cu tauri

Cu fiecare alergare a taurilor care trece, în seara respectivă are loc o luptă cu tauri în care participă exact aceiași tauri care au alergat în dimineața respectivă.

Aproximativ de la 9 dimineața până la 18.00, aceștia sunt odihniți în arenă, iar unii se luptă mai bine decât alții.

Fanfarele umplu arena ca la un meci de fotbal universitar, iar mulțimea cântă fiecare cuvânt.

Tradițiile

Fie că este vorba de toastul constant „Viva San Fermin!” sau de cele patru rachete care semnifică începutul și sfârșitul alergării, există zeci de mici ciudățenii legate de festival.

Există Parada uriașilor și a capetelor mari, care este exact ceea ce spune numele.

Există ținuta tradițională bască de roșu și alb, deși nu este obligatorie, este foarte încurajată.

Există luptele cu sangria, băile cu apă, alergarea nud – ar trebui să fii pregătit să vezi lucruri ciudate pe parcursul călătoriei. Șansele sunt că vei vedea ceva ce nu ai mai văzut până acum și nu vei mai vedea niciodată.

Muzica

Aproape în orice moment în timpul celor 192 de ore ale Festivalului San Fermin, există un grup care cântă sau o fanfară care cântă pe străzi.

În Spania, toate generațiile cunosc aceleași melodii și se aud din toate colțurile. Trupele cântă toată ziua, în fiecare zi, pe străzile orașului.

Sursa foto: 123rf.com

