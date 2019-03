Fitness Scandinavia ne-a pregătit Convenția Internationala de Fitness din România și în 2019 (PUBLICITATE)

Cel mai asteptat eveniment de fitness din Europa, Conventia Internationala de Fitness, este gata sa isi deschida portile cu aceleasi clase si seminare antrenante si educative cu care Fitness Scandinavia ne-a obisnuit. Evenimentul va avea loc in weekendul 13-14 aprilie si te vei putea bucura de prezenta unor experti de top din lumea fitness-ului care te vor motiva sa incerci cele mai noi concepte sportive, care fac inconjurul lumii la momentul actual.Vei putea de asemenea sa te delectezi cu bunatati sanatoase in zona expo, care este cu acce liber pentru oricine are curiozitatea sa vada cele mai noi tendinte in materie de accesorii si echipamente fitness, yoga sau pilates, nutritie sportiva si sanatoasa, haine pentru sport si alte accesorii legate de domeniul fitness wellness.

Toti pasionatii de fitness sunt invitati la Conventia Internationala de Fitness din Romania #9, powered by Fitness Scandinavia

Asa cum probabil stiti deja, evenimentul este dedicat tuturor pasionatilor de sport si stil de viata sanatos in general.

Asa ca tot ceea ce trebuie sa iti pregatesti sunt pasiunea pentru sport, energia pozitiva si echipamentul de antrenament, iar noi te asteptam cu bratele deschise si cu pachetele de la sponsorii nostri!

Cei mai buni antrenori si cele mai cool clase de fitness si seminare.

In cadrul Conventiei te vei putea bucura de o multime de clase de la cycling (indoor, traditional, interval training etc), Fight Klub Bag Box, Insane Body Training, Intense Body Challenge, Extreme Tabata Challenge, Foam Roll Stretch & Release,Yoga Fusion, Functional Pilates, Postural Alingment, Mobility, Step Dance, Aerobic Functional, Kangoo Power, precum si multe alte clase special concepute pentru gusturile si capacitatile fiecarui participant.

Toate clasele sunt detaliate in sectiunea dedicata Conventiei de pe site-ul Fitness Scandinavia (https://www.fitness-scandinavia.ro/detalii-conventie/conventia-internationala-de-fitness-din-romania-editia-a-9-a).

De asemenea, ai posibilitatea de a participa si la o serie de seminare pe teme diverse de la fitness la wellness, tinute de cei mai relevanti speakeri din Romania. Dintre acestea mentionam numai o mica parte: „Sport,miscare si ciclul menstrual feminin” cu Mihaela Brailescu, „How to market your brand as a fitness professional” cu Cristina Cerga, „Reguli alimentare in functie de obiective” cu Gabriela Nedelea, „The future in strength and conditioning” cu Matthew Griffiths, „Cum sa iti construiesti o echipa de superstars in fitness” cu Florin Cujba.

Si daca esti curios cine face parte din echipa de presenteri ai evenimentului din acest an, iata numai o mica parte: Tony Stone, Matthew Groffiths, Omer Rosenberg, Andrea Gobbi, Beko Kaygee, Stefano Crocetta, Troy Dureh, Liora Zytcer, Tiberiu Vintiloiu, , Radu Restivan, Iulia Popa, Alexandru Valah si multi, multi altii.

Daca vrei sa stii mai multe despre expertii care vor sustine clasele din cadrul evenimentului, viziteaza site-ul Fitness Scandinavia in sectiunea dedicata (https://www.fitness-scandinavia.ro/detalii-conventie/conventia-internationala-de-fitness-din-romania-editia-a-9-a).

Pentru mai multe informatii le poti contacta pe: Nadia Eperjessy (+40 727 347 761), Georgiana Berbeceanu (+40 785 120 414) si Bianca Ianus (+40 735 559 252)

Despre Fitness Scandinavia

Academia a fost fondata in anul 2009, fiind una dintre primele companii de educatie in fitness din Romania. 10 ani mai tarziu, Academia FITNESS SCANDINAVIA numara peste 8000 de clienti, instructori reputati, traineri si specialisti in domeniul sportului si nutritiei, pe care i-a format si cu care colaboreaza.

Portofoliul Academiei consta in educatia in fitness profesionist, workshop-urile despre conceptele noi in fitness,yoga si nutritie cat si in organizarea conventiilor, congreselor si evenimentelor speciale.

Mai multe informatii despre Fitness Scandinavia pot fi gasite pe site-ul Fitness Scandinavia (https://www.fitness-scandinavia.ro/).