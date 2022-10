Acest articol conține linkuri cu coduri de marketing afiliat, ceea ce înseamnă că dacă veți comanda online produse din magazinele promovate, un procent din valoarea achiziției intră în contul de afiliere al Libertatea. Mai multe detalii despre marketingul afiliat, pe profitshare.ro sau 2performant.

Ce este o friteuză cu aer cald?

O friteuza cu aer cald este, în esență, un cuptor de convecție amplificat. Nu prăjește mâncarea (deși există o diferență între prăjirea la aer cald și coacerea la cuptor).

Acest mic aparat pretinde că imită rezultatele prăjirii cu nimic mai mult decât aer cald și puțin sau deloc ulei.

Friteuzele cu aer cald au crescut rapid în popularitate. Nu doar pentru că sunt foarte utile și înlocuiesc cu mare succes cuptorul clasic, dar poți face preparate diverse, de la aripioare de pui și cartofi prăjiți, până la prăjituri, pește, fripturi sau șnițele. De regulă, multe dintre aceste preparate se fac în mod tradițional în baie de ulei. Știm cu toții cât de nociv este acest lucru pentru sănătatea noastră, însă există și aspectul costului și al timpul.

Ca să prăjești cartofi prăjiți sau șnițele ai nevoie de câteva sute de grame bune de ulei. Lucru care te poate costa destul de mult, ca să nu mai vorbim despre timpul petrecut în bucătărie, stropii de ulei încinși și munca de a curăța totul după ce ai gătit.

Ei bine, o friteuză cu aer cald elimină din start toate aceste probleme. Nu ai nevoie de ulei, decât dacă vrei să pulverizezi puțin pe deasupra cartofilor sau a cărnii. Totul durează în jur de 15-20 de minute, iar în acest timp poți face orice dorești, nefiind nevoie să supraveghezi întreg procesul.

Cum funcționează o friteuză cu aer cald?

Secțiunea superioară a unei friteuze cu aer conține un mecanism de încălzire și un ventilator. Trebuie să așezi mâncarea într-un coș de tip friteuză și, atunci când îl pornești, aerul fierbinte se scurge în jos și în jurul alimentelor.

Această circulație rapidă face ca mâncarea să fie crocantă – la fel ca la prăjire, dar fără ulei.

Cum se utilizează o friteuză cu aer:

Pune mâncarea în coș . În funcție de mărimea friteuzei tale cu aer, coșul poate conține între 2 și 10 litri. În cele mai multe cazuri, vei dori să pui cam 1 sau 2 lingurițe de ulei pentru a ajuta mâncarea să devină frumoasă și crocantă.

. În funcție de mărimea friteuzei tale cu aer, coșul poate conține între 2 și 10 litri. În cele mai multe cazuri, vei dori să pui cam 1 sau 2 lingurițe de ulei pentru a ajuta mâncarea să devină frumoasă și crocantă. Setezi timpul și temperatura. Timpii și temperaturile de gătire la friteuza cu aer variază, de obicei, între 5 și 25 de minute la 180-200 de grade, în funcție de alimentele pe care le gătești.

Timpii și temperaturile de gătire la friteuza cu aer variază, de obicei, între 5 și 25 de minute la 180-200 de grade, în funcție de alimentele pe care le gătești. Lasă alimentele să se gătească. În unele cazuri, este posibil să fie nevoie să întorci sau să scuturi alimentele la jumătatea timpului de gătire pentru a le ajuta să se gătească uniform. După ce ai terminat de gătit, este important să cureți friteuza, lucru care se face foarte ușor, având în vedere că majoritatea sunt fabricate din teflon sau materiale antiaderente.

Top cele mai populare modele de friteuze cu aer cald

Aceste aparate variază în funcție de preț, în funcție de mărimea și caracteristicile lor. Pe lângă aparatul în sine, este posibil să vrei să achiziționezi câteva accesorii pentru friteuza cu aer.

Ți-am pregătit un top al celor mai populare modele de friteuze cu aer cald. Aceste air-fryere sunt cumpărate masiv și, conform celor care le-au achiziționat, sunt foarte ușor de operat, gătesc alimentele perfect de fiecare dată și sunt suficient de încăpătoare pentru 3-4 porții de mâncare.

Printre cele mai populare friteuze fără ulei se numără Tefal Easy Fry&Grill. Acest air-fryer are 8 programe și o capacitate de 4,2 litri, ideală pentru două-patru persoane.

În plus, dacă îți place să gătești pe grill, acest aparat vine cu grătar încorporat pe care poți pune tot felul de cărnuri, de la piept de pui, mici, cârnați, până la fripturi suculente sau burgeri.

Costă 699 lei și deține o funcție pentru deshidratare și dezghețare. În plus, se oprește singur atunci când timpul de gătit selectat a expirat, așa că nu va trebui să îți faci griji că mâncarea se arde.

O altă friteuză populară este Fram FAF-MD200BK, un aparat cu o putere de 2000W, o capacitate de 5 litri, display digital, temporizator și protecție de supraîncălzire.

Cu un coș mare și încăpător, în această friteuză poți găti și un pui întreg pentru toată familia. Aruncă apoi niște cartofi și ai o garnitură ideală.

Are o multitudine de programe și poți seta timpul și temperatura necesare pentru fiecare preparat. Vasul este antiaderente și are un înveliș de teflon, adică se curăță extrem de ușor și rapid. În plus, friteuza are un sistem de siguranță care o împiedică să se supraîncălzească.

O investiție pe care nu o vei regreta și de care te vei folosi mulți ani de la achiziție.

Pentru o bucătărie modernă și minimalistă, această friteuză cu aer cald kimystam este ideală. Cu un design elegant și în culori selecte, aparatul vine cu un coș de 3,8 litri, iar temperatura ajunge până la 210 grade.

Are o putere de 1400 de W și ecran tactil, care aduce un plus de modernism în orice bucătărie.

În plus, este suficient de mică astfel încât să o poți pune oriunde în bucătărie, fără să sacrifici vreun spațiu. Are o capacitate de 3,8 kg, așa că poți găti lejer pentru 3-4 persoane. De altfel, această friteuză costă doar 249 de lei, așa că ai încă un motiv să o achiziționezi.

La fel de populară printre cei care au cumpărat o friteuză cu aer cald și s-au îndrăgostit de ea este și FryChef de la Heinner. Acest aparat are o putere de 1300 W, o capacitate de 4 litri și un termostat reglabil, cu temperaturi de la 140 la 200 de grade.

Friteuza este albă, așa că s-ar potrivi unei bucătării moderne, dar FryChef 1300 nu este doar aspectuoasă, ci foarte utilă. Are un vas detașabil anti-adeziv și un temporizator care oprește alimentarea aparatului după o perioadă de timp, în cazul în care ai uitat ceva în el.

Cu o înălțime de 314 mm și o lungime de 275 mm, aparatul încape oriunde pe blatul tău din bucătărie, dar vei dori să îl ții cât mai la îndemână, pentru că vei apela la el de fiecare dată când vei găti.

Poți găti orice ai face la cuptor, dar într-un timp mult mai scurt și eliminând o mulțime de vase folosite. Încearcă să faci chifteluțe, cartofi copți sau chiar brioșe. Această friteuză costă doar 286 de lei și este un adevărat chilipir.

Pentru o familie mai mare, friteuza Star-Light Airfryer este un must-have în bucătărie. Are o capacitate de 6 litri, o putere de 1700 de W, 8 programe prestate și protecție pentru supraîncălzire.

Programele prestate te ajută să controlezi temperatura și timpul pentru o serie variată de preparate precum pește, legume, cartofi prăjiți, fructe de mare, brioșe, pizza sau fripturi.

Are control touch și display LED, putted fi controlat foarte ușor. Fiind foarte puternică și cu o capacitate mare, poți găti feluri de mâncare super rapid pentru toată familia, cu efort minim. De la pulpe de pui cu legume, cartofi prăjiți cu frigărui de pui sau burgeri suculenți pentru toți, acest aparat te ajută să înjumătățești timpul de preparate pentru orice aliment, la un preț foarte convenabil: 349 de lei.

O altă variantă la fel de performantă este varianta de Air Fryer Touch de la Delimano. Are 8 programe prestate și vine cu instrucțiuni pentru cele două coșuri.

Poți dezgheța preparatele și poți seta temperatura și timpul după bunul plac. De altfel, vine cu două accesorii interioare pentru gătit.

Are un coș interior standard și unul special pentru prăjite. Vasul are 5 litri, iar coșul 3,2 litri. Poți schimba rapid coșul cu ajutorul mânerului detașabil. Se spală extrem de ușor datorită învelișului antiaderente, care te asigură că niciun aliment nu se va lipi.

O investiție pe care vei regreta că nu ai făcut-o mai devreme. Acest aparat vine în trei celor: negru, roșu sau alb.

Dacă vrei o friteuză doar pentru tine, acesta este ideală. Bestron AAF300 este un air fryer cu o capacitate de 1,5 litri și o putere de 900 W. Ideală pentru o persoană sau două, acest aparat micuț are temperatură ajustabilă și poți găti orice îți dorești.

Temperatura ajunge până la 200 de grade, ca în cazul celorlalte air fryere, însă aceasta este foarte ușoară și compactă. Are 3 kg, 32 de cm înălțime, 27 cm lățime și o adâncime de 27 de cm. O vei putea ține oriunde și este potrivită pentru o bucătărie micuță. Costă 285 de lei și va înlocui cu mare succes cuptorul clasic sau gătitul în tigaie.

Dacă vrei să mănânci mai sănătos, vrei să consumi mai puțin timp cu gătitul, nu ai răbdare să supraveghezi preparatele, vrei mai puțin miros în casă atunci când gătești și nici nu îți place să speli vasele, atunci o friteuză cu aer cald este aparatul care îți lipsește.

Începe cu rețete simple și apoi joacă-te cu tot felul de preparate. Încearcă diferitele temperaturi și programe ale friteuze și bucură-te de alegerea făcută. Pe oricare ai alege-o, viața ta se va îmbunătăți considerabil și, cel mai important, vei putea mânca oricând cartofi prăjiți fără să te simți vinovat.

