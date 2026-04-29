„Era o coadă uriașă”, a povestit Wolfgang F. pentru Heute. Din acest motiv, cei doi s-au așezat la o masă în interior. După ce și-au terminat înghețata, Wolfgang a verificat bonul și a observat ceva ciudat: deși au comandat doar două produse – o cafea cu înghețată (6,90 euro) și un iaurt cu fructe (8,50 euro) – bonul includea și o taxă suplimentară: „Taxă pentru sticlă” (0,70 euro de persoană).

„M-am ridicat imediat și am întrebat la tejghea dacă am plătit garanție pentru pahare”, a povestit acesta. Răspunsul primit a fost surprinzător: „Așa este la noi, pentru spălatul vaselor”.

Wolfgang F. a fost nemulțumit: „De obicei, acest cost este inclus în preț”. I s-a explicat că, pentru a evita taxa, comanda s-ar fi servit în pahare de carton.

Contactată de Heute, administratoarea gelateriei din Viena a declarat: „Nu avem taxe separate pentru mese, dar percepem această taxă suplimentară – este afișată pe un panou în fața localului”.

Wolfgang contestă acest lucru, afirmând că nu a văzut nicio informație și că personalul nu a menționat nimic: „Nu este vorba de cei 70 de cenți, ci de modul în care sunt tratați clienții!”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE