La aproximativ 24 de ore după ce Bulgaria a fost anunțată că a câștigat Eurovision Song Contest 2026, Libertatea a stat de vorbă cu producătorul român Cristian Tarcea, pentru a afla cum s-a simțit el în momentul în care prezentatorii au anunțat că Dara (Darina Yotova) și „Bangaranga”, melodia care poartă amprenta lui, vor pune mâna pe marele trofeu.

„Am plâns de bucurie! Nu am mai putut să procesez nimic, îmi bătea inima ca la un iepure… E prima dată când particip la Eurovision și… prima dată când câștig, ca producător al unei piese, acest concurs. Bucuria pe care o simt acum nu o pot explica în cuvinte. Sunt mândru pentru Alexandra Căpitănescu, sunt mândru și pentru Dara! Și faptul că am ajuns să fim în top 3 și să avem în interior români implicați este minunat”, a spus Cristian Tarcea în exclusivitate pentru Libertatea.

L-am întrebat pe cel cunoscut sub numele de scenă Monoir și dacă el este de părere că România și Bulgaria au avut cele mai bune momente de pe scena Eurovision Song Contest 2026.

„Da, clar! Sunt foarte mândru de Dara și de Alexandra, amândouă au în ele factorul X și sunt artiste complete. Sunt mândru că am fost alături și de România, cât și de Bulgaria! Nu pot decât să fiu mândru că sunt român și că am participat la succesul unei piese care a câștigat Eurovisionul”, a adăugat Cristian Tarcea pentru Libertatea.

Compozitorul român ne-a dezvăluit și de când o cunoaște pe Dara (Darina Yotova), dar și dacă s-a așteptat, în momentul în care a produs melodia „Bangaranga”, să ajunge să câștige concursul Eurovision datorită acestei piese.

„Pe Dara o cunosc de când avea 16 ani și am știu că are ceva special, o energie aparte. Nu am avut așteptări, m-am bucurat pentru experiență! Și să văd că e cea mai votată melodie din lume la Eurovision e ceva ce încă nu pot procesa”, a mai spus Monoir în exclusivitate pentru Libertatea.

Producător al unor piese care au adunat împreună peste 1 miliard de vizualizări pe YouTube, precum „The Violin Song”, „Lost in Istanbul”, „Sugar & Brownies”, „Chameleon” și „Taka Taki”, Cristian Tarcea a dezvăluit că nu are niciun plan special pentru următoarea perioadă.

„⁠Nu am un plan, niciodată nu am avut. Am făcut muzică din dragoste și din plăcere pentru muzică. Toate lucrurile au decurs natural de fiecare dată și m-am lăsat surprins de ceea ce muzica are să ofere”, a adăugat producătorul român.

Referitor la scandalul creat din cauza punctelor pe care Moldova le-a oferit pentru România, dar și pentru Bulgaria, Monoir nu a vrut să facă prea multe comentarii pe marginea acestui subiect.

„⁠Aș prefera să nu comentez! Bineînțeles că au fost așteptări, dar prefer să nu intru în această discuție. Pentru mine experiența nu a fost despre note, voturi, poziții… A fost o bucurie să fiu acolo”, a încheiat Cristian Tarcea interviul pentru Libertatea.

