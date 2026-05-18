Vedeta precizează că totul se desfășoară sub supravegherea unui specialist. „A început Iza o dietă, un tratament și o îndrumare la nutriționist și a trebuit să încep și eu cu ea, pentru că să o încurajez și să nu fie de una singură în acest proces. Și atunci, alături de ea, am slăbit în ultimele două luni și jumătate vreo 6 kilograme. Sănătos, pentru că este sub supraveghere medicală. Mergem la două săptămâni la doctor, la două luni și jumătate ne-am făcut din nou analizele, adică totul este sub super control”, a declarat Oana Roman pentru Spynews.ro.

Oana Roman a mai explicat că drumul este abia la început și că Iza mai are de parcurs o perioadă lungă până totul va avea rezultate.

„Cu tratament și cu niște suplimente speciale care ajută, și cu dietă, și cu o viață mai organizată, sunt rezultate foarte bune și la ea. Este un drum care este de-abia la început, ea mai are un drum lung de străbătut, dar eu o să fiu lângă ea și o să o susțin. Și uite că au apărut rezultate deja destul de serioase și atunci asta este și o încurajare pentru ea.”, a mai spus vedeta.

De asemenea, Oana Roman a recunoscut că mai are și ea de dat jos kilograme, pentru a ajunge la greutatea pe care și-o dorește.

„Heh, mai am un pic. Eu aș mai avea așa, să zic, ca să ajung la o siluetă ideală de vis, nu știu cum să-i spun ca să nu se interpreteze aiurea, aș mai vrea să mai slăbesc 10 kilograme. Șocul a fost la doamna care mă ajută pe mine în casă cu călcatul și, mă rog, care vine la mine de 25 de ani, care e ca o bunică pentru Iza și n-a fost două săptămâni. N-a fost două săptămâni în care eu am slăbit 3 kilograme și azi dimineață când am coborât și m-a văzut, a zis: „Ooo, dar ce s-a întâmplat? Ce i-ai făcut?”. A fost și pentru ea un șoc, a fost vizibil deja.”, a mai declarat aceasta.

